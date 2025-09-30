QuotazioniSezioni
AHT-PI: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr

14.65 USD 0.11 (0.75%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AHT-PI ha avuto una variazione del -0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.36 e ad un massimo di 14.89.

Segui le dinamiche di Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AHT-PI oggi?

Oggi le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr sono prezzate a 14.65. Viene scambiato all'interno di -0.75%, la chiusura di ieri è stata 14.76 e il volume degli scambi ha raggiunto 41. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AHT-PI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr pagano dividendi?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr è attualmente valutato a 14.65. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AHT-PI.

Come acquistare azioni AHT-PI?

Puoi acquistare azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr al prezzo attuale di 14.65. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.65 o 14.95, mentre 41 e -0.95% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AHT-PI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AHT-PI?

Investire in Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr implica considerare l'intervallo annuale 12.16 - 15.64 e il prezzo attuale 14.65. Molti confrontano -3.75% e 20.48% prima di effettuare ordini su 14.65 o 14.95. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AHT-PI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Il prezzo massimo di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 15.64. All'interno di 12.16 - 15.64, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.76 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Il prezzo più basso di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PI) nel corso dell'anno è stato 12.16. Confrontandolo con gli attuali 14.65 e 12.16 - 15.64 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AHT-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AHT-PI?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.76 e 20.48%.

Intervallo Giornaliero
14.36 14.89
Intervallo Annuale
12.16 15.64
Chiusura Precedente
14.76
Apertura
14.79
Bid
14.65
Ask
14.95
Minimo
14.36
Massimo
14.89
Volume
41
Variazione giornaliera
-0.75%
Variazione Mensile
-3.75%
Variazione Semestrale
20.48%
Variazione Annuale
20.48%
