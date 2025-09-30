- Panoramica
AHT-PI: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr
Il tasso di cambio AHT-PI ha avuto una variazione del -0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.36 e ad un massimo di 14.89.
Segui le dinamiche di Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AHT-PI oggi?
Oggi le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr sono prezzate a 14.65. Viene scambiato all'interno di -0.75%, la chiusura di ieri è stata 14.76 e il volume degli scambi ha raggiunto 41. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AHT-PI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr pagano dividendi?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr è attualmente valutato a 14.65. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AHT-PI.
Come acquistare azioni AHT-PI?
Puoi acquistare azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr al prezzo attuale di 14.65. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.65 o 14.95, mentre 41 e -0.95% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AHT-PI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AHT-PI?
Investire in Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr implica considerare l'intervallo annuale 12.16 - 15.64 e il prezzo attuale 14.65. Molti confrontano -3.75% e 20.48% prima di effettuare ordini su 14.65 o 14.95. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AHT-PI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Il prezzo massimo di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 15.64. All'interno di 12.16 - 15.64, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.76 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Il prezzo più basso di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PI) nel corso dell'anno è stato 12.16. Confrontandolo con gli attuali 14.65 e 12.16 - 15.64 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AHT-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AHT-PI?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series I Cumulative Preferr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.76 e 20.48%.
- Chiusura Precedente
- 14.76
- Apertura
- 14.79
- Bid
- 14.65
- Ask
- 14.95
- Minimo
- 14.36
- Massimo
- 14.89
- Volume
- 41
- Variazione giornaliera
- -0.75%
- Variazione Mensile
- -3.75%
- Variazione Semestrale
- 20.48%
- Variazione Annuale
- 20.48%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4