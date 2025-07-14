Metatrader no Brasil - BMF Bovespa - página 8
Tenho 2 perguntas:
1) Tem alguma função que me permite saber o resultado das operações? E onde posso buscar todos os resultados?
2) Tem alguma diferença para operar BMF e Ibov? (Tipo para colocar o take profit em win eu coloco 100pts, para petr4 eu coloco 1.00 isso esta correto? Ou preciso trabalhar com os dígitos obrigatoriamente? )
Obrigado!
Boa tarde Vitor,
1) Não existe uma função pronta para para isso, no entanto, o caminho é trabalhar com as funções que manipulam o histórico de transação.
2) Vai depender muito do seu código, mas de qualquer forma é necessário trabalhar com os dígitos sim.
Um abraço,
Romeu.
por favor, poderia me ajudar, não estou conseguindo executar um expert.
Ele dá erro na ompilação
como faço quando pego um asssitente de negociação disponibilizado e não consigo rodá-lo?
Abraços
Marco
Olá marco10000,
Seria interessante se você pudesse nos reportar qual erro, exatamente, está ocorrendo.
Só podemos ajudá-lo se soubermos o que está ocorrendo exatamente durante a tentativa de compilação.
Abraços,
Malacarne
Boa tarde Pessoal,
Estou com uma dúvida sobre a programação do Meta Trade 5. Eu fiz um robô onde ele toma decisões de acordo com o preço de abertura do Candle. Para obter essa informação eu fiz da seguinte forma:
MqlRates mrate[];
if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,1,mrate)<0)
{
Alert("Error copying rates/history data - error:",GetLastError(),"!!");
return;
}
mrate[0].open //VALOR DA ABERTURA DO CANDLE
O meu problema é que o valor retornado as vezes não é o mesmo que aparece no gráfico. Por exemplo, hoje dia 30/03 no papel WINJ16, no candle das 11:30 o preço de abertura no gráfico ficou registrado 52120 pontos, mas no código acima o retorno foi 52130.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo ?
Obrigado.
Boa noite,
como faz para ir para uma data especifica de pregão? Tenho que percorrer data por data e quando chego no data desejada, qualquer clique errado, volta para o dia atual, dando muito trabalho para fazer analises passadas.
Olá melendez250, basta teclar na barra de espaço sobre o gráfico que abrirá um campo para definição de data no formato AAAA.MM.DD, como no exemplo abaixo:
Com os melhores cumprimentos,
Rogério Figurelli
Boa noite amigo tudo nem
gostaria ter este indicado( do link abaixo e um print em anexo ) no nosso MT5 mais não conseguir colocar .
sera que poderia me ajudar esse indicar é usado pelo Andre do Estudo de domingo infomoney tv.
eu ate conseguir o arquivo para O mt5 mais esta bloqueado pela xp investimento , a minha correta é a RICO .
EMA rápida = 21
EMA lenta =55,
MACD SMA =34
link:
https://drive.google.com/file/d/0B0t3Igtv0WW2OU50eVVPZHRzU2s/view?usp=sharing
