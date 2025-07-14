Metatrader no Brasil - BMF Bovespa - página 10
Olá
Tenho uma dúvida quanto ao uso do Meta Trader. Instalei-o na máquina do meu trabalho, mas ao rodar o sistema ele não atualiza os dados. A rede no qual a internet roda no meu trabalho é corporativa, será que é algum problema em relação a isso? Alguma incompatibilidade de I.P ?
Agradeço a resposta de algum colaborador.
Atenciosamente,
TalesPR
Olá Tales,
Provavelmente os dados dos instrumentos que você está tentando visualizar não estão disponíveis no servidor em testes.
Mas para um melhor diagnóstico por favor passe mais informações do servidor e instrumento que está utilizando.
Melhores Cumprimentos,
Rogério Figurelli
Prezados,
como posso consultar quais são os robôs em uso em um ativo/gráfico ?
Grato,
mgp
Boa noite, alguém pode me dizer como faço para o histórico do metatrader demo não mostra os valores ganhos e perdidos e fica como filled.?
Para ver o resultado tem que ativar "Ordens e Ofertas"
Boa tarde senhores, Sou novo no MT5 e não consegui colocar o gráfico renko no MT5, coloquei apenas como indicador, porém minhas estratégias do renko não consigo utilizálas. Alguém sabe se tem como configurar o gráfico para trabalhar o renko como gráfico e não como indicador? E teria como utilizar robô no renko no MT5? Grato, Michel.
Boa tarde.
A MT5 não possui o gráfico renko. Somente será possível com indicadores.
olá,
alguém pode me dizer se tem como mudar a vizualização do preço do gráfico do dolar? por exemplo 3350,500 para 3350,5
Perda de sinal do Metatrader 5 pela Xp Corretora durante a última semana.
Pessoal nos três últimos pregões da BM&FBovespa houve perda de sinal da Xp Corretora para várias plataformas: homebroker Xp, Xp Mobile, Xp Pro e Metatrader 5.
Alguém teve problemas com perda de sinal? Uma dúvida: no Brasil é possível usar o Metatrader 5 por quais corretoras? Xp, Rico, Clear e alguma mais?
Para evitar prejuízos com perda de sinal de negociação a XP recomendou usar outras plataformas - Profitchart, Tradezone ou Flashtrader, vocês sabem se existem robôs (trading systems) nestas plataformas?
Olá Miniontrader,
Provavelmente não é a resposta que você está buscando, mas antes de mais nada, principalmente quando utilizar qualquer robô para BM&FBovespa, recomendo verificares se ele atende o seguinte checklist https://www.mql5.com/pt/forum/23409
Sds.,
Rogério Figurelli