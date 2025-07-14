Metatrader no Brasil - BMF Bovespa - página 11
Boas pessoal.
Existe alguma maneira de verificar o valor percentual por ativo e do ibov?
Obrigado
Boa tarde,
Não estou conseguindo acompanhar o wdom17, como faço?
baixei a versão gratuita conta demo.
Olá.
Você tem abrir uma conta demo em uma corretora daqui do Brasil para ter acesso, e não uma conta demo direto da plataforma MT5.
Gostaria de saber qual o melhor servidor para hospedar o mt5, obrigado.
A própria hospedagem Virtual da MQL5.
https://www.mql5.com/pt/vps
Boa tarde a todos!
Como faço para poder testar um Expert no histórico de um ano do Mini Dolar (WDOQ17)? Pois atualmente eu apenas consigo ver os dados do dia 25 de Junho para frente.
O estranho é que até o dia 30 de Junho, eu tinha os dados do começo do mês.
OBS: Estou trabalhando com a corretora Clear/XP na conta demo.
Obrigado!
Boa noite!
Ative a série contínua e utilize ela no strategy tester.
Abs.
Boa tarde a todos!
Olá. Complementando o colega @Romeu Bertho, eu recomendo também ativar a série continua WDO@N, pois será feitos testes até as datas de vencimentos e sem ajustes, como se fosse no mercado real. Pois se dormir posicionado, saberá se a sua estratégia será lucrativa ou não, por exemplo.
Prezado Anjinho,
Desculpe pela pergunta de iniciante. Se alguém puder responder.
Já opero há 10 anos no mercado de comodities agrícolas principalmente Milho e Boi na BMFBovespa usando analise técnica, mas o start das operações sempre são no Home Broker mas sempre modo manual (risos).
Como comecei a me interessar sobre essa nova possibilidade de negociação via robô. Fiquei com uma dúvida.
É possivel operar os contratos futuros de milho e boi Código (CCM) e (BGI) na BMFBovespa através do metatrader usando robôs de negociação?
Obrigado
Renato Oliveira
Boa noite, Como faço para receber as cotações e criar uma conta DEMO no metatrader 5 com os ativos do Bovespa? Grato