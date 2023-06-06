Erros, bugs, perguntas - página 88
É uma pena que eu não tenha a função de depoimento e lucro só para mim
dá 1.#INF.
A Servicedesk já escreveu...
e não se pode colocar um zero depois de um ponto como este.
Não importa como se soletra, continua a ser 1.#INF.
Não parece fazer qualquer diferença se é 10. ou 10.0.
Acabei de verificar a expressão.
Não lhe dá um erro, funciona bem.
Claro que não há problema e vai correr tudo bem!
Estou a utilizar duas bibliotecas.... Não vou descrever toda a situação.
Então porquê perguntar porque é que há um erro, não há erro na expressão que deu como exemplo, o erro deve estar noutra coisa.
Eu não estava a perguntar).
Então qual é o significado do seu posto
Onde viu a pergunta? )))
Decidi testar uma estratégia. Mas, de alguma forma, o Conselheiro Especialista começou a comportar-se de forma estranha no provador.
Queria utilizá-lo por longos períodos. Embora o algoritmo seja quase escalper. ;)
Por isso, decidi verificar os dados que vinham para entrar no Expert Advisor.
Comecei um Consultor Especialista despretensioso
input bool File=true;
MqlTradeRequest mReq;
MqlTradeResult mRez;
int handle1,handle2;
double iBuffer1[],iBu1[];
double iBuffer2[],iBu2[];
double vol[22],OTS;
MqlDateTime newT,oldT;
datetime newTT,oldTT;
string FName;int hF;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--------------Set default vaules for all new order requests
mReq.action=TRADE_ACTION_DEAL;
mReq.magic=777;
mReq.symbol=Symbol(); // Trade symbol
mReq.deviation=3; // Maximal possible deviation from the requested price
mReq.type_filling=ORDER_FILLING_AON; // Order execution type
mReq.type_time=ORDER_TIME_GTC; // Order execution time
mReq.comment="MAMASKHA_"+IntegerToString(PeriodSeconds()/60,2);
//----------------------- Set Volume pi
Print ("----- Start init ---");
oldTT=TimeCurrent()+51;TimeToStruct(oldTT,oldT);
oldTT-=oldT.hour; oldTT-=oldT.min;
printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d %3d",oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,
SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL));
StringConcatenate(FName,mReq.comment,"_",oldT.year,"x",oldT.mon,"x",
oldT.day,"_",oldT.hour,"_",oldT.min,".csv");
if (File) {hF=FileOpen(FName, FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);
if (hF<-1) Print ("Ошибка открытия файла ",FName," ",
GetLastError());
if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I"
);
Print ("Start on ",FName);
}
Print ("Start ",mReq.comment);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if (File) FileClose(hF);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
bool poz=true;
int i,per=PeriodSeconds();MqlTick tick;
//------------------
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("Failed to get Symbol info!",per);
return;
}
newTT=tick.time;
if(newTT<=oldTT+per+1)
{if (diskret)return;}
else
{
MqlRates rates[];
int copied=CopyRates(Symbol(),0,0,1,rates);
if(copied<=0)
Print("Ошибка копирования ценовых данных ",GetLastError());
else oldTT=rates[0].time;
TimeToStruct(oldTT,oldT);
printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d",oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min);
TimeToStruct(newTT,newT);
printf(" New %02d.%02d.%4d %2d:%2d",newT.day,newT.mon,
newT.year,newT.hour,newT.min);
if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I",
tick.ask,tick.bid,tick.last,tick.volume);
}
return;
}
e conseguiu um tronco estranho. Quem me pode dizer a razão para saltar os períodos de dados?
E mais uma coisa - o ficheiro, que deve ser criado (xp2sp) no directório, não é detectado.
Por favor esclareça, há muito tempo que não olho para o MT5 e estou completamente perdido...
:(