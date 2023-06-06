Erros, bugs, perguntas - página 88

gumgum:

É uma pena que eu não tenha a função de depoimento e lucro só para mim

dá 1.#INF.

A Servicedesk já escreveu...

e o zero depois do ponto não pode ser escrito desta forma 
double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.0;
 
sergey1294:
e não se pode colocar um zero depois de um ponto como este.

Não importa como se soletra, continua a ser 1.#INF.

Não parece fazer qualquer diferença se é 10. ou 10.0.

 
gumgum:

Não importa como se soletra, continua a ser 1.#INF.

Não parece fazer qualquer diferença 10. ou 10.0.

Acabei de verificar a expressão.

double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.; 
или 
double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.0;

Não lhe dá um erro, funciona bem.

2010.08.07 22:27:13     проверка (EURUSD,M5)    pro = 0.5929100000000001
 
sergey1294:

Acabou de verificar a expressão.

sem erros, tudo funciona bem.

Claro que não há problema e vai correr tudo bem!

Estou a utilizar duas bibliotecas.... Não vou descrever toda a situação.

 
gumgum:

Claro que não há problema e vai correr tudo bem!

Tenho duas bibliotecas em uso.... Não vou descrever toda a situação.

Porque perguntaria por que razão há um erro, não há erro na expressão que deu como exemplo, o erro deve estar noutra coisa.
 
sergey1294:
Então porquê perguntar porque é que há um erro, não há erro na expressão que deu como exemplo, o erro deve estar noutra coisa.
Eu não perguntei).
 
gumgum:
Eu não estava a perguntar).

Então qual é o significado do seu posto 

Жадь конечно что нет функции депо и прибыли просто у меня

double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.;

дает 1.#INF. 

Сервисдеск уже написал...
 
sergey1294:

Então qual é o significado do seu posto

Onde viu a pergunta? )))
 
gumgum:
Onde viu a pergunta? )))
bem, se não era uma pergunta, então desculpe por tentar ajudar com o seu problema.
 

Decidi testar uma estratégia. Mas, de alguma forma, o Conselheiro Especialista começou a comportar-se de forma estranha no provador.

Queria utilizá-lo por longos períodos. Embora o algoritmo seja quase escalper. ;)


Por isso, decidi verificar os dados que vinham para entrar no Expert Advisor.

Comecei um Consultor Especialista despretensioso

input bool diskret=false;  // работать по открытию бара?

input bool File=true;
MqlTradeRequest mReq;
MqlTradeResult mRez;
int handle1,handle2;
double iBuffer1[],iBu1[];
double iBuffer2[],iBu2[];
double vol[22],OTS;
MqlDateTime newT,oldT;
datetime newTT,oldTT;

string FName;

int hF;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--------------Set default vaules for all new order requests
   mReq.action=TRADE_ACTION_DEAL;
   mReq.magic=777;
   mReq.symbol=Symbol();                 // Trade symbol
   mReq.deviation=3;                     // Maximal possible deviation from the requested price
   mReq.type_filling=ORDER_FILLING_AON;  // Order execution type
   mReq.type_time=ORDER_TIME_GTC;        // Order execution time
   mReq.comment="MAMASKHA_"+IntegerToString(PeriodSeconds()/60,2);
//----------------------- Set Volume pi
    Print ("----- Start init ---");
   
   oldTT=TimeCurrent()+51;TimeToStruct(oldTT,oldT);
   oldTT-=oldT.hour; oldTT-=oldT.min;
   printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d   %3d",oldT.day,oldT.mon,
          oldT.year,oldT.hour,oldT.min,
          SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL));
   StringConcatenate(FName,mReq.comment,"_",oldT.year,"x",oldT.mon,"x",
         oldT.day,"_",oldT.hour,"_",oldT.min,".csv");
   if (File) {hF=FileOpen(FName, FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);
              if (hF<-1) Print ("Ошибка открытия файла ",FName," ",
                            GetLastError());
              if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
                   oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I"
                );
               Print ("Start on ",FName);   
              }
   Print ("Start ",mReq.comment);                              
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if (File) FileClose(hF);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {   

   bool poz=true;

   int i,per=PeriodSeconds();

   MqlTick tick;
   //------------------
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
     {
      Print("Failed to get Symbol info!",per);
      return;
     }
   
   newTT=tick.time;
   if(newTT<=oldTT+per+1)
       {if (diskret)return;}
   else
   {
     
      MqlRates rates[];
      
     int copied=CopyRates(Symbol(),0,0,1,rates);
     if(copied<=0)
        Print("Ошибка копирования ценовых данных ",GetLastError());
        else oldTT=rates[0].time;
          
      
      TimeToStruct(oldTT,oldT);
      printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d",oldT.day,oldT.mon,
                  oldT.year,oldT.hour,oldT.min);
      TimeToStruct(newTT,newT);
      printf(" New %02d.%02d.%4d %2d:%2d",newT.day,newT.mon,
                  newT.year,newT.hour,newT.min);            
      if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
                   oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I",
                tick.ask,tick.bid,tick.last,tick.volume);
    }
   

   return;
  }

e conseguiu um tronco estranho. Quem me pode dizer a razão para saltar os períodos de dados?

E mais uma coisa - o ficheiro, que deve ser criado (xp2sp) no directório, não é detectado.

Por favor esclareça, há muito tempo que não olho para o MT5 e estou completamente perdido...

:(

