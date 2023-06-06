Erros, bugs, perguntas - página 86
Não me parece. A sobrecarga de funções padrão é melhor não directamente, mas declarando-as em classes...
"Penso que não" parece referir-se a se tal característica se manterá no futuro,
porque essa é agora uma possibilidade.
Porque nas aulas, porque não podemos fazer um inluder de todas as funções padrão sobrecarregadas e enfiá-lo em todo o lado?
Oh maravilha, acontece que pode sobrecarregar funções pré-definidas.
ou é um insecto ????
Pode, mas tenha cuidado para não ser surpreendido mais tarde (quando se esquecer da sobrecarga). Ver exemplo de Operação de Resolução de Contexto ( :: )
Obrigado, estou a ver. Dessa forma, pode definir o âmbito da sobrecarga e não ter de se preocupar com o seu destino.
Mas neste caso, penso que é a variante inluder que será útil, porque é bastante útil seleccionar uma posição por um id previamente definido.
Assim, o Eva ficará provavelmente sem cérebros porque terão de os dar a especialistas em mql - podem programar todo o tipo de coisas aqui ... :о)
Zy Eva ficará provavelmente sem cérebros porque terão de os dar a especialistas em mql, ou programarão todo o tipo de coisas aqui ... :о)
melhor DoubleToString de uma só vez, para que não seja apanhado no futuro
O compilador é "silencioso" na verificação da igualdade
Assim, primeiro é feita a atribuição Time=0e depois verifica-se se é verdadeira ou falsa. Porque deveria ele preocupar-se?
Erro padrão de muitas pessoas, eu próprio por vezes sou apanhado (a comparação é implementada de forma diferente em diferentes línguas)...