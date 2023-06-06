Erros, bugs, perguntas - página 86

Não me parece. A sobrecarga de funções padrão é melhor não directamente, mas declarando-as em classes...

"Penso que não" parece referir-se a se tal característica se manterá no futuro,

porque essa é agora uma possibilidade.

Porque nas aulas, porque não podemos fazer um inluder de todas as funções padrão sobrecarregadas e enfiá-lo em todo o lado?

 
Urain:

Oh maravilha, acontece que pode sobrecarregar funções pré-definidas.

ou é um insecto ????


Pode, mas tenha cuidado para não ser surpreendido mais tarde (quando se esquecer da sobrecarga). Ver exemplo de Operação de Resolução de Contexto ( :: )
 
Rosh:
Pode, mas tenha cuidado para não ser surpreendido mais tarde (quando se esquecer da sobrecarga). Ver exemplo de Operação de Resolução de Contexto ( :: )

Obrigado, estou a ver. Dessa forma, pode definir o âmbito da sobrecarga e não ter de se preocupar com o seu destino.

Mas neste caso, penso que é a variante inluder que será útil, porque é bastante útil seleccionar uma posição por um id previamente definido.


Assim, o Eva ficará provavelmente sem cérebros porque terão de os dar a especialistas em mql - podem programar todo o tipo de coisas aqui ... :о)

Urain:

Zy Eva ficará provavelmente sem cérebros porque terão de os dar a especialistas em mql, ou programarão todo o tipo de coisas aqui ... :о)

 
Encontrei o seguinte, talvez não seja um erro e foi concebido dessa forma, tentando escrever um número de tipo duplo num objecto de texto, esta construção escreve um fio sob a forma de 0.00000000
ObjectSetString(0,"PIPSetEditBBdeviation",OBJPROP_TEXT,(string)BBdeviation);
DoubleToString é melhor de uma só vez, para não ser apanhado no futuro
 
sergeev:

melhor DoubleToString de uma só vez, para que não seja apanhado no futuro
isto é compreensível, precisamos de fazer com que isto também funcione correctamente. a conversão inversa funciona, a propósito
 

O compilador é "silencioso" na verificação da igualdade

void OnStart()
  {
    datetime Time=0;  
    
    if(Time=0) //???????? 
     {
       
     }
        
  }
 
Kos:

O compilador é "silencioso" na verificação da igualdade


Assim, primeiro é feita a atribuição Time=0e depois verifica-se se é verdadeira ou falsa. Porque deveria ele preocupar-se?

Kos:

O compilador é "silencioso" na verificação da igualdade


Erro padrão de muitas pessoas, eu próprio por vezes sou apanhado (a comparação é implementada de forma diferente em diferentes línguas)... 

void OnStart()
{
datetime Time=0;  
    
  if(Time==0)
  {
  //Так правильно       
  }
        
}
