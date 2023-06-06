Erros, bugs, perguntas - página 39
Lembra-se exactamente onde DebugBreak() foi colocado?
Ainda não há forma de o replicar.
Fez um pedido em servicedesk #18435
Eu ponho o DebugBreaks antes de todos os loops.
Sim, obrigado.
Já o fez novamente.
Gostaria de saber o destino do pedido#18261 parauma chamada de indicador de uma EA (o valor não corresponde ao indicador).
Seria bom se respondessem de alguma forma...
Tenho uma pergunta sobre a amostra MACD.
Na demonstração da Alpari, estabeleci um consultor especializado com SL 50 e TP200.
Abri uma posição no GBPUSD e após algum tempo o Consultor Especialista modificou a posição e introduziu no registo os seguintes dados
> 2010.07.08 20:01:46 Comércios '3037120' : não modificou vender 0.10 GBPUSD sl: 1.51740, tp: 1.49868 -> sl: 1.51740, tp: 1.49868 [Paragens inválidas]
A questão é porque é que o SL ficou incapacitado? A posição parece ter sido modificada (ou pelo menos foi transferida para BU antes)...
Ao mesmo tempo, o testador de estratégias não jurou de todo...
Ficheiro com as definições do indicador é anexado...
Existe uma matriz bidimensional maVal[a][b] . Como copiar valores muVal para [b] uma vez que preciso de navegar na matriz por [a] e comparar [b] valores
CopyBuffer(maHandle,0,0,3,maVal); Não adequado. Isso é um código incómodo.
Escrevemos um guião simples:
Lançamo-lo sequencialmente em diferentes períodos de tempo do mesmo instrumento comercial, começando com M1 e indo para cima. Resultado: No período de M1 a M30, o período é correcto:
Mas no período de tempo H1 é lançado um número absolutamente fantástico.
O mais interessante é que o prazo H2, (bem como o horário subsequente) não está muito longe do prazo H1.
Em H1 o período = 16386 , em H2 = 16387, em H3 = 16388 e assim por diante - os números diferem pelo último dígito.
Não estou interessado no método de contornar este insecto, mas na reparação do próprio insecto. Quero que seja de todo retirado.
> Não estou interessado numa forma de contornar este insecto, mas em corrigir o próprio insecto. Não quero de todo que esteja lá.
Não pensem que estou a ser rude ou insistente, mas sim a apontar que este insecto que acabaram de me matar...
Sobre a essência da questão (sugestões):
Isto não é MQL4, e Período() não representa o número de segundos/minutos na TF.
Para obter o número de segundos num período, é necessário utilizar a função PeriodSeconds.
E se tentar expressar Período como um número, então obterá o valor numérico correspondente ao identificador do período na enumeração ENUM_TIMEFRAMES.
Quando preciso de traduzir Período no formato MQL4, utilizo esta função:
E para evitar questões desnecessárias sobre "periodização", aqui estão mais duas funções: MinutoPeriodo e PeríodoToStr.