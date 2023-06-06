Erros, bugs, perguntas - página 92

gumgum:

Outra questão

"número na lista de posições" qual é este número?

1. Obter o número de posições usandoPositionsTotal()

2. No laço contornamos toda a lista de posições


 
Interesting:

Tudo bem, comecei agora com 1 no laço). E quanto à primeira pergunta, é um insecto?
 
Tudo bem, comecei agora com 1 no laço). Então e a primeira pergunta é um insecto?
Sim, nós arranjamo-lo.
 
Sim, vamos.
Obrigado. (risos) Começava a pensar que estava de novo a ser um pouco um faz-tudo.
 

O testador nem sempre calcula correctamente o saque absoluto. Aqui está um exemplo do relatório da competição EA após verificação no website do Campeonato:

Balanço de Drawdown:
Balance Drawdown Absoluto: 3 607.43 Balance Drawdown Maximal: 8 391.49 (35.17%) Balanço relativo: 35.17% (8 391.49)
Desenho de acções:
Drawdown de Acções Absoluto: 3 662.21 Máximo de levantamento de capital: 6 811.99 (26.43%) Parentesco de levantamento de capital: 26.43% (6 811.99)


Embora a partir do gráfico de balanço seja claro a olho nu que o levantamento é superior a 20.000 no final do teste, tal como no relatório de comércio:

O mesmo foi observado durante os testes locais (por vezes). Por erro, o saque absoluto e relativo sobre o saldo e sobre os fundos são iguais.

  
bool  PositionSelect(
   string  symbol     // имя инструмента
   );

"....Falha para executar a função por timeout gerará erro 4757. Neste caso, é necessário repetir o pedido após um curto período de tempo (5-10 segundos). ...."

Em que condições, existe uma posição ou não existe uma posição?

 
Por exemplo, quando há uma perda de ligação com o servidor comercial e subsequente sincronização após a reconexão.

Agora, quando não há posição, há também uma saída por tempo limite de 3 segundos. Descobrimos isto e vamos resolvê-lo.

 
Será fixado pela próxima construção? É realmente muito necessário...
 
Então e a primeira pergunta é um insecto?
Obrigado pela mensagem, a funcionalidade inliner bug foi corrigida.
 

Olá. Estou a correr o exemplo da documentação da MQL5: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread. Tenho uma imagem com alguma parte da história espalhada em falta. Por favor, digam-me o que está errado.

E mais uma pergunta. O que está exactamente armazenado na história: espalha-se ao fechar uma vela, o valor médio de propagação para uma vela, ou outra coisa qualquer?

Obrigado!

