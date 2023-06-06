Erros, bugs, perguntas - página 92
Outra questão"número na lista de posições" qual é este número?
1. Obter o número de posições usandoPositionsTotal()
2. No laço contornamos toda a lista de posições
Tudo bem, comecei agora com 1 no laço). Então e a primeira pergunta é um insecto?
Sim, vamos.
O testador nem sempre calcula correctamente o saque absoluto. Aqui está um exemplo do relatório da competição EA após verificação no website do Campeonato:
Embora a partir do gráfico de balanço seja claro a olho nu que o levantamento é superior a 20.000 no final do teste, tal como no relatório de comércio:
O mesmo foi observado durante os testes locais (por vezes). Por erro, o saque absoluto e relativo sobre o saldo e sobre os fundos são iguais.
"....Falha para executar a função por timeout gerará erro 4757. Neste caso, é necessário repetir o pedido após um curto período de tempo (5-10 segundos). ...."
Em que condições, existe uma posição ou não existe uma posição?
Por exemplo, quando há uma perda de ligação com o servidor comercial e subsequente sincronização após a reconexão.
Agora, quando não há posição, há também uma saída por tempo limite de 3 segundos. Descobrimos isto e vamos resolvê-lo.
Então e a primeira pergunta é um insecto?
Olá. Estou a correr o exemplo da documentação da MQL5: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread. Tenho uma imagem com alguma parte da história espalhada em falta. Por favor, digam-me o que está errado.
E mais uma pergunta. O que está exactamente armazenado na história: espalha-se ao fechar uma vela, o valor médio de propagação para uma vela, ou outra coisa qualquer?
Obrigado!