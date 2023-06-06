Erros, bugs, perguntas - página 255
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Tente usar "Perfis" - dão uma funcionalidade semelhante às tabelas/folhas
Após a compilação:
erro de optimização da árvore 1 1
A eliminação até de um bloco de código maior do que aquele em que as alterações foram feitas não resolveu a situação.
E a que altura pode esta árvore de optimização "crescer"?
Como evitá-lo?
Surgiram três questões:
1) Qual é a optimização sobre a qual a pessoa acima escreve, e afecta a velocidade de cálculo e a velocidade do programa (criação e inicialização do objecto)? Em Basics 6m, por exemplo, foi possível activar a opção de compilação de "código rápido". É possível em MKL5?
2) A respeitada Renat disse que os cálculos são rápidos agora e que não é necessário dll. Alguém comparou a velocidade com a dll C++ - qual é a diferença? A questão não é ociosa, porque o primeiro bloco do meu TS é calculado para várias horas, e eu queria ter tempo para calcular em tempo real entre as aparências de 2 candelabros. Vale a pena transferir os cálculos para um dll?
3) Como é que se pode acelerar o programa?
Ficaria grato a todos os que responderam. Feliz Natal e um Feliz Ano Novo!
erro de optimização da árvore ?
Utilizei esta forma para gerir as propriedades dos objectos gráficos devido à impossibilidade de alterar os valores dos parâmetros de entrada do indicador.
P.S.
Comentei quase todos os códigos em partes. Só quando me restavam algumas linhas é que a compilação foi bem sucedida.
Depois retirei TODOS os comentários e tudo continuou a funcionar.
Então o que foi isso?
Obrigado. A única coisa é que é uma pena que não se possa colocar um botão de gestão de perfil no painel, isso seria óptimo.
Veja o comando para mudar os perfis na barra de estado:
Vi tais erros muito frequentemente no mt5 há um ano e meio atrás, não disse nada pois é impossível não os notar. Parece ter sido corrigido.
A propósito, tenho visto tais erros no mt4 com muita frequência.
Agora vejo novamente o mesmo erro. Mais uma vez a história está a ser descarregada com erros. Penso que é impossível adicionar o botão de apagar o histórico do símbolo em caso de erro, pois é a principal razão de todos os inconvenientes.
Um erro muito frequente merece um botão separado.
Após a compilação:
erro de optimização da árvore 1 1
A eliminação até de um bloco de código maior do que aquele em que houve alterações não resolveu a situação.
E a que altura pode esta árvore de optimização "crescer"?
Como evitá-lo?
Criar um pedido ao balcão de serviço e trazer o código fonte, relatar a construção do terminal e a taxa de bits.
Muito provavelmente, o erro está do nosso lado, mas precisamos do código fonte para o reproduzir e corrigir.
Boa tarde! Uma pequena ajuda aqui para um novato.
// eliminação das prateleiras
anular anularAllOrder()
{
for(int i = 0; i < OrderTotal();i++)
{
order_ticket = OrderGetTicket(i);
HistorySelect(0,TimeCurrent());
Resultado MqlTradeResult;
Pedido MqlTradeRequest;
request.order = encomenda_ticket;
request.action = TRADE_ACTION_REMOVE;
OrderSend(pedido,resultado);
Como corrigir o código que remove não todas as ordens pendentes, mas apenas as ordens pendentes para um símbolo seleccionado. Não o consigo obter neste momento(
Boa tarde! Uma pequena ajuda aqui para um novato.
// eliminar ordens pendentes
Como posso ajustar o código para eliminar todas as ordens pendentes, mas apenas as ordens para um símbolo seleccionado. Não o consigo encontrar neste momento.