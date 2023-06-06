Erros, bugs, perguntas - página 256
Por favor, digam-me como declarar uma matriz dinâmica bidimensional. Há apenas um exemplo com uma dimensão dinâmica na ajuda para tal:
matrizdupla[][10][20];// matriz dinâmica tridimensional
ArrayResize(matriz,5);// definir o tamanho da primeira dimensão
E a declaração:
dupla matriz[][];
não funciona, o compilador escreve: ']''. - valor de índice inválido
Ajuda, não consigo entender do que ele não gosta... ele continua a escrever 10016 (como se uma paragem de perda não estivesse definida correctamente) Obrigado
Antes de mais, tem esta função escrita de forma incorrecta.
Deveria ser assim. Não lhe posso falar sobre o erro de paragem.
Na MQL5 existe apenas uma dimensão dinâmica.
Para utilizar mais do que uma dimensão pode utilizar estruturas
Devia ter ido a um fórum vizinho, mas há um problema com as fotografias (não funcionou para as carregar)... :(
Aos promotores.
Do relatório MT4 229. Isto é um insecto ou o quê?
Desenvolvedores.
Tente limpar o cache. Experimentei diferentes opções, diferentes navegadores - acrescentar foi um sucesso.
Cola a imagem directamente nos comentários, não como um atach?