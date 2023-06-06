Erros, bugs, perguntas - página 256

Novo comentário
[Excluído]  

Por favor, digam-me como declarar uma matriz dinâmica bidimensional. Há apenas um exemplo com uma dimensão dinâmica na ajuda para tal:

matrizdupla[][10][20];// matriz dinâmica tridimensional

ArrayResize(matriz,5);// definir o tamanho da primeira dimensão


E a declaração:

dupla matriz[][];

não funciona, o compilador escreve: ']''. - valor de índice inválido

 

Ajuda, não consigo entender do que ele não gosta... ele continua a escrever 10016 (como se uma paragem de perda não estivesse definida correctamente) Obrigado

#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
#define MAGIC_NUMBER 12937
input double BASELOT=0.5;
input double stoploss=0.0;
input double takeprofit=0.0;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   int send;
   int signalMA=signalMA();
   if(signalMA==1)
     {
      send=1;
      Send(send);
        } else if(signalMA==2) {
      send=2;
      Send(send);
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int signalMA() 
  {
   int signalMA=0;
   double inMA6 = iMA(NULL,0,6,0,MODE_SMA,0);
   double inMA1 = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,0);
   if(inMA6>inMA1)
     {
      signalMA=1;
     }
   if(inMA6<inMA1)
     {
      signalMA=2;
     }
   return(signalMA);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Send(int send)
  {
   MqlTick tick;
   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult tradeResult;
   MqlTradeCheckResult checkResult;
   static bool br=false;
   if(!br) 
     {
      if(send==1) 
        {
         br=true;
         request.price=tick.bid;
         request.sl = stoploss;
         request.tp = takeprofit;
         request.type=ORDER_TYPE_SELL;
           } else if(send==2){
         br=true;
         request.price=tick.ask;
         request.sl = stoploss;
         request.tp = takeprofit;
         request.type=ORDER_TYPE_BUY;
        }
      if(br) 
        {
         request.action       = TRADE_ACTION_DEAL;
         request.symbol       = _Symbol;
         request.volume       = BASELOT;
         request.deviation    = 5;
         request.type_filling = ORDER_FILLING_AON;
         request.type_time    = ORDER_TIME_GTC;
         request.comment      = "";
         request.magic        = MAGIC_NUMBER;
         if(OrderCheck(request,checkResult)) 
           {
            OrderSend(request,tradeResult);
              } else {
            Print("Error: ",checkResult.retcode);
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
tmt0086:

Ajuda, não consigo entender o que ele não gosta ... escreve o tempo todo 10016 (como se o stop loss não estivesse devidamente definido) Obrigado

Antes de mais, tem esta função escrita de forma incorrecta.

int signalMA() 
  {
   int signalMA=0;
   double inMA6 = iMA(NULL,0,6,0,MODE_SMA,0);
   double inMA1 = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,0);
   if(inMA6>inMA1)
     {
      signalMA=1;
     }
   if(inMA6<inMA1)
     {
      signalMA=2;
     }
   return(signalMA);
  }

Deveria ser assim. Não lhe posso falar sobre o erro de paragem.


//+------------------------------------------------------------------+
#define MAGIC_NUMBER 12937
input double BASELOT=0.5;
input double stoploss=0.0;
input double takeprofit=0.0;

int handleMA1=INVALID_HANDLE;
int handleMA2=INVALID_HANDLE;

double inMA6[];
double inMA1[];

MqlTick tick;
MqlTradeRequest request;
MqlTradeResult tradeResult;
MqlTradeCheckResult checkResult;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   handleMA1=iMA(NULL,0,6,0,MODE_SMA,0);
   handleMA2= iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,0);

   int send;
   int signalMA=signalMA();
   if(signalMA==1)
     {
      send=1;
      Send(send);
        } else if(signalMA==2) {
      send=2;
      Send(send);
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int signalMA()
  {
   int sig=0;
   if(handleMA1==INVALID_HANDLE)
     {
      handleMA1=iMA(NULL,0,6,0,MODE_SMA,0);
      return(0);
     }
   if(handleMA2==INVALID_HANDLE)
     {
      handleMA2=iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,0);
      return(0);
     }
   if(CopyBuffer(handleMA1,0,0,1,inMA6)<1) return(0);
   if(CopyBuffer(handleMA2,0,0,1,inMA1)<1) return(0);
   if(!ArraySetAsSeries(inMA6,true)) return(0);
   if(!ArraySetAsSeries(inMA1,true)) return(0);

   if(inMA6[0]>inMA1[0]) sig=1;
   else if(inMA6[0]<inMA1[0]) sig=2;
   else sig=0;
   return(sig);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Send(int send)
  {
   static bool br=false;
   if(!br)
     {
      if(send==1)
        {
         br=true;
         request.price=tick.bid;
         request.sl = stoploss;
         request.tp = takeprofit;
         request.type=ORDER_TYPE_SELL;
           } else if(send==2){
         br=true;
         request.price=tick.ask;
         request.sl = stoploss;
         request.tp = takeprofit;
         request.type=ORDER_TYPE_BUY;
        }
      if(br)
        {
         request.action       = TRADE_ACTION_DEAL;
         request.symbol       = _Symbol;
         request.volume       = BASELOT;
         request.deviation    = 5;
         request.type_filling = ORDER_FILLING_AON;
         request.type_time    = ORDER_TIME_GTC;
         request.comment      = "";
         request.magic        = MAGIC_NUMBER;
         if(OrderCheck(request,checkResult))
           {
            OrderSend(request,tradeResult);
              } else {
            Print("Error: ",checkResult.retcode);
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
-Alexey-:

Por favor, digam-me como declarar uma matriz dinâmica bidimensional. Há apenas um exemplo com uma dimensão dinâmica na ajuda para tal:

matrizdupla[][10][20];// matriz dinâmica tridimensional

ArrayResize(matriz,5);// definir o tamanho da primeira dimensão


E a declaração:

dupla matriz[][];

não funciona, o compilador escreve: ']''. - valor de índice inválido

Na MQL5 existe apenas uma dimensão dinâmica.

Para utilizar mais do que uma dimensão pode utilizar estruturas

struct SDynamic
  {
   double            data[];
  };

...

SDynamic Arr2D[];

...

bool Arr2DResize(SDynamic &a2d[],int d1,int d2)
  {
   if(ArrayResize(a2d,d1)!=d1) return(false);
   for(int i=0;i<d1;i++)
      if(ArrayResize(a2d[i].data,d2)!=d2) return(false);
   return(true);
  }

...

Arr2DResize(Arr2D,10,10);

...

Print(Arr2D[0].data[3]);
[Excluído]  
mql5:

Há apenas uma dimensão dinâmica na MQL5.

para utilizar mais do que uma, pode utilizar estruturas

Caro mql5, obrigado pela sua ajuda, explicações e exemplo prático.
[Excluído]  

Devia ter ido a um fórum vizinho, mas há um problema com as fotografias (não funcionou para as carregar)... :(


Aos promotores.

Do relatório MT4 229. Isto é um insecto ou o quê?


 
Interesting:

Devia ter ido a um fórum vizinho, mas há um problema com as cortinas (não funcionou para as carregar)... :(



A imagem, tal como eu a entendo, é dada.

Precisa da versão do navegador.

[Excluído]  
alexvd:

É dada uma imagem, tal como eu a entendo.

Preciso da versão do navegador.

Tentei colocar a imagem em formato Png e Gif (também tentei colocá-la como Jpg, utilizando o serviço radikal.ru).

Browser Firefox 3.6.13.

PS

Tentei colocá-lo nesta linha - Nova versão do MetaTrader 4 Client Terminal build 228

O que é estranho Png parece estar ali presente.

Новая версия MetaTrader 4 Client Terminal build 228 - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Новая версия MetaTrader 4 Client Terminal build 228 - MQL4 форум
 
Interesting:

Desenvolvedores.

Do relatório MT4 229. Isto é um insecto ou o quê?



Não parece ser.

Acontece que havia apenas 2 (de 45) ofícios perdidos, e ambos estavam a comprar.

Talvez eu esteja a procurar no lugar errado?

 
Interesting:

Tentei colocar a imagem em formato Png e Gif (também tentei colocá-la como Jpg, usando radikal.ru).

Firefox 3.6.13 navegador.

PS

Tentei inseri-lo neste fio - Nova versão MetaTrader 4 Client Terminal build 228

O que é estranho Png parece estar ali presente.

Tente limpar o cache. Experimentei diferentes opções, diferentes navegadores - acrescentar foi um sucesso.

Cola a imagem directamente nos comentários, não como um atach?

1...249250251252253254255256257258259260261262263...3184
Novo comentário