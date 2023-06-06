Erros, bugs, perguntas - página 253
E, em geral, reparei durante muito tempo... é extremamente raro que perguntas não desejadas sejam respondidas (como o mesmo zig-zag)...
A ajuda actualizada do website é verificada não mais do que uma vez por semana quando se pede ajuda.
Isto é feito para que milhares de terminais não tenham de escalar desnecessariamente para actualizações.
Este comportamento é razoável.
Bild 375, os agentes são eliminados sozinhos por todos.
Haverá uma correcção após 10.01.2011?
Versão e taxa de bits do terminal
mt5 375
Descrição do problema
Reesenho do indicador, quando o terminal usa carga elevada de CPU pic. zq5_92.jpg s95.jpg
--Terminal com indicador já instalado (e todas as barras)
-desenhamento iniciado (e a carga do processador no expedidor é inferior a 100)
Informação adicional
Comparei-o com o MT4, não existe tal problema e a carga de CPU (fig vb4.jpg) não é superior a 40%.
Ao contrário do mt5 (375), a carga é muito mais elevada.
Fechei todos os programas que carregavam CPU e deixei programas tão importantes (torrent, antivírus)
e obteve zq5_92.jpg s95.jpg
Em particular, começa a carregar muito a CPU com o excesso de trabalho dos gráficos.
Eu vi o mesmo na construção 370, 373.
Informação do sistema:
GeForse 8600 (512 Mb)
AMD 2,51 GHz
RAM 2,5 Gb
Windows xp sp2 (mas o mesmo na MS 7)
Vem-me à mente a escrita imprópria do código de indicador, mas sobre isto -
Dei o código a um bom programador:
"Tudo é escrito de acordo com as regras e não há aqui nenhum erro -
O único problema está no próprio terminal".
Traga-me o código fonte do indicador, por favor. Já lhe foi pedido que o fizesse. Se não quiser afixá-lo publicamente, anexe-o à aplicação no Service Desk. Não pode ajudar sem o código, nem sequer capturas de ecrã ou palavras.
Não vou discutir como concordo. isso é sim - é! MAS!
resolver de alguma forma com o redesenho(https://www.mql5.com/ru/articles/174)
Obrigado pela vossa atenção!
1. Eliminou todas as contas, fechou o terminal. Reaberto. Em todas as janelas com gráficos: "ESPERAR POR ACTUALIZAÇÃO". Esperei muito tempo... Pensei que, durante o dia e meio, as carraças se tinham acumulado e a história devia ser descarregada. Mas nenhum milagre aconteceu. É suposto ser assim: sem contas - sem visualização de gráficos? Ou será um insecto? Conserte-o, se for um bug. Se não, explique qual é a beleza.
2. Criou uma nova conta de demonstração. O número de janelas ao carregar o terminal permanece o mesmo, mas todos os gabaritos voaram para o inferno. Se eu matar contas antigas, isso não significa que eu abdique de todos os meus desenhos de gráficos anteriores! Não é óbvio?! Claro que guardo os modelos só por precaução, mas de um modo geral habituei-me ao facto de nunca irem a lado nenhum quando fecho e reabro, e quando actualizo o terminal. A construção é a mais recente. Por favor, resolva o problema.
3. ocasionalmente, os picos de tensão sob o telhado da minha casa, ainda sem UPS. A máquina trava, e após o arranque do SO (Windows XP SP2) todas as construções gráficas nos gráficos, feitas durante a última sessão (é aí que tudo trava) sem o fecho normal do terminal, são perdidas. Acontece que, depois de iniciar o terminal, volto um passo atrás para as penúltimas construções salvas. Li sobre um problema semelhante há algum tempo atrás em relação a, penso eu, salvar a localização das janelas dos gráficos. Fixas ou não - não sabem, não tinham como objectivo descobrir, porque não se preocupavam. Mas sobre o facto de as últimas construções voarem, não fiquei calado, porque fui afectado em toda a sua extensão. Gostaria de lhe pedir que resolvesse o problema, se possível.
Leia a partir da página 251. E, em geral, o terminal do website da Alpari
https://c.mql5.com/3/3/mt5setup.rar
dar uma vista de olhos
ou mudar para o servidor Alpari. Boa sorte
Há muito tempo atrás (muito antes da abolição da servidão) pedi aos criadores do MT4 que eliminassem os saldos negativos lançados no MT4, e tinha grandes esperanças de que o MT5 o eliminasse. Mas agora tenho a oportunidade de registar contas com uma alavancagem de 1:500 em MT5 e tenho a oportunidade de a verificar. Resultados (negociei com o lote completo):
Não sei se os criadores se esqueceram do meu pedido ou se o adiaram por muito tempo, ou se não conseguem resolver o problema. Mas o pedido em si é óbvio.