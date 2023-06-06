Erros, bugs, perguntas - página 252

alexluek:

Bem, pelo menos você pode digitalizar, mas o meu diz n/a

em todas as configurações do servidor alpari vou tentar a sua

O acima descrito !(por exemplo 148.58,....)

O screenshot 3 é uma verdadeira conta de demonstração que tenho no momento de escrever este post.

Falta apenas o diálogo com as propriedades da conta.

IP e Porto são os exibidos que os ecrãs apresentaram.

PS

O nome da conta não deve conter números (apenas letras devem estar lá)...

 

Bild 375, os agentes são eliminados sozinhos por todos.

 

Pergunta: como aceder às variáveis globais criadas durante os testes.

Quero que o indicador receba dados sobre equidade e equilíbrio da EA durante os testes para obter o equilíbrio sincronizado e equidade do perito que trabalha sob o gráfico.

//В эксперте: 

int OnInit()

{ 

  iCustom(NULL,0,"BalanceEQ"); 

} 

void OnTick()
{

   GlobalVariableSet(TimeToString(TimeCurrent()),AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));
}

 

//В индикаторе:

int OnCalculate(

{

  BalanceBuffer[bar]=GlobalVariableGet(TimeToString(TimeCurrent()));

}

Caso contrário, qual é a utilização de variáveis globais durante os testes e como verificá-las?

 
vyv:

Pergunta: como aceder às variáveis globais criadas durante os testes.

Quero que o indicador receba dados sobre equidade e equilíbrio da EA durante os testes para obter o equilíbrio sincronizado e equidade do perito que trabalha sob o gráfico.

Qual seria a utilização de variáveis globais durante os testes de outra forma e como seriam verificadas?

Os valores das variáveis passadas ao agente para teste são exibidos no registo de testes, bem como o resultado.

Para resolver o seu problema, pode criar um analisador e receber os dados necessários a serem passados para o indicador para visualização.

Mas por agora não há maneira de devolver nada do agente, excepto o resultado. E há apenas um e não é suficiente para todas as características do passe feito pelo agente.

Provavelmente um dia a MQ irá resolver esta questão.

 
Se o indicador for chamado de um EA, trabalham no mesmo ambiente e têm acesso a variáveis globais comuns.
Renat:
Se o indicador for chamado do Conselheiro Especialista, trabalham no mesmo ambiente e têm acesso às variáveis globais comuns.

O indicador viu os dados do Expert Advisor - isto é OK, mas quando o gráfico é aberto após o teste, o indicador é reinicializado e todas as variáveis são sobrescritas. Não sei o que fazer a esse respeito.
 
AlexSTAL 2010.12.25 08:38 2010.12.25 08:38:31
Renat:

EnumToString:

1) Dei um screenshot da construção 370

Então, por alguma razão, os 10 dias de ajuda não foram actualizados para um novo ficheiro.

Sim, verificado... 370 - o ficheiro de ajuda é antigo e não está actualizado... abriu/fechou-o duas vezes - nada... eliminado o primeiro ficheiro do metaeditor_Russian.chm que vi - actualizado....

Antes disso, carreguei no botão "Recarregar mais tarde" (ou como quer que se chame, depois de carregar nova ajuda), mas a ajuda foi chamada ao mesmo tempo - talvez esta sequência de acções seja o objectivo?


2) Também... Por vezes (embora não com muita frequência) que o MetaEditor desde a primeira vez não começa, apenas a segunda:


3) Adicionar à secção "Tipo de conversão de apontadores de classes base em apontadores de classes derivadas" da Ajuda: https: //www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277:

((CPatternWW *)X).Value = 3;
no seu próprio contexto, é claro
 
AlexSTAL:

Sim, eu verifiquei... 370 - a ajuda é antiga e não está actualizada... aberto/fechado duas vezes - nada... eliminado primeiro ficheiro metaeditor_Russian.chm - actualizado....

Antes disso carreguei no botão "Reload Later" (ou o que quer que se chame depois de carregar nova ajuda), mas chamei ajuda ao mesmo tempo - pode esta sequência de acções ser a causa?

Há alguns meses, os criadores explicaram que os ficheiros de ajuda são actualizados com muito menos frequência do que as construções. Não distribuir megabytes de ficheiros de ajuda em vão. Para acelerar as coisas, eles recomendaram o método que utilizou.
 
Yedelkin:
Há alguns meses, os programadores explicaram que os ficheiros de ajuda são actualizados com muito menos frequência do que as construções. Para evitar o desperdício de megabytes de ficheiros de ajuda. Para o acelerar, recomendaram o método que utilizou.

Se for esse o caso... não há nada a dizer....

Porquê dar-se ao trabalho???? Ainda pode fazer um pedido....

A lógica algorítmica é falha....


E em geral, há muito que reparo ... que as perguntas não desejadas são muito raramente respondidas (por exemplo, o mesmo ziguezague) ...

Estou no serviço antes de comunicar de perto com empresas estrangeiras sobre o assunto de erros e não conclusão ...

Assim, apenas 30% ignoram os seus comentários - os restantes estão tão fortemente interessados em resolver problemas, que até olham para a sua boca....

P.S. Há pouco mais de meio ano atrás eu trabalhava como chefe do departamento de TI numa grande exploração na cidade de Samara....

Também encontrei esta posição po___iska com NinjaTrader (trabalho por interesse próprio)....

Estou pronto a responder por cada palavra que escrevi em qualquer lugar.

 
AlexSTAL:

O que é a corrida de????

Talvez eu não me tenha expressado correctamente. A ideia é que os materiais de ajuda sejam actualizados diariamente no lado do servidor MQ, mas em pequenas porções. Actualizar a ajuda juntamente com os builds significa que cada vez que se descarrega do terminal do utilizador megabytes de informação com uma pequena quantidade de "peças novas". Por conseguinte, é mais conveniente actualizar a ajuda com menos frequência, do que os builds, ou seja, quando se acumulam "peças" - actualizações suficientes. A forma não-padronizada é do seu conhecimento.

