Erros, bugs, perguntas - página 252
Bem, pelo menos você pode digitalizar, mas o meu diz n/a
em todas as configurações do servidor alpari vou tentar a sua
O acima descrito !(por exemplo 148.58,....)
O screenshot 3 é uma verdadeira conta de demonstração que tenho no momento de escrever este post.
Falta apenas o diálogo com as propriedades da conta.
IP e Porto são os exibidos que os ecrãs apresentaram.
PS
O nome da conta não deve conter números (apenas letras devem estar lá)...
Bild 375, os agentes são eliminados sozinhos por todos.
Pergunta: como aceder às variáveis globais criadas durante os testes.
Quero que o indicador receba dados sobre equidade e equilíbrio da EA durante os testes para obter o equilíbrio sincronizado e equidade do perito que trabalha sob o gráfico.
Caso contrário, qual é a utilização de variáveis globais durante os testes e como verificá-las?
Os valores das variáveis passadas ao agente para teste são exibidos no registo de testes, bem como o resultado.
Para resolver o seu problema, pode criar um analisador e receber os dados necessários a serem passados para o indicador para visualização.
Mas por agora não há maneira de devolver nada do agente, excepto o resultado. E há apenas um e não é suficiente para todas as características do passe feito pelo agente.
Provavelmente um dia a MQ irá resolver esta questão.
Se o indicador for chamado do Conselheiro Especialista, trabalham no mesmo ambiente e têm acesso às variáveis globais comuns.
EnumToString:
1) Dei um screenshot da construção 370
Então, por alguma razão, os 10 dias de ajuda não foram actualizados para um novo ficheiro.
Sim, verificado... 370 - o ficheiro de ajuda é antigo e não está actualizado... abriu/fechou-o duas vezes - nada... eliminado o primeiro ficheiro do metaeditor_Russian.chm que vi - actualizado....
Antes disso, carreguei no botão "Recarregar mais tarde" (ou como quer que se chame, depois de carregar nova ajuda), mas a ajuda foi chamada ao mesmo tempo - talvez esta sequência de acções seja o objectivo?
2) Também... Por vezes (embora não com muita frequência) que o MetaEditor desde a primeira vez não começa, apenas a segunda:
3) Adicionar à secção "Tipo de conversão de apontadores de classes base em apontadores de classes derivadas" da Ajuda: https: //www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277:
((CPatternWW *)X).Value = 3;no seu próprio contexto, é claro
Sim, eu verifiquei... 370 - a ajuda é antiga e não está actualizada... aberto/fechado duas vezes - nada... eliminado primeiro ficheiro metaeditor_Russian.chm - actualizado....
Antes disso carreguei no botão "Reload Later" (ou o que quer que se chame depois de carregar nova ajuda), mas chamei ajuda ao mesmo tempo - pode esta sequência de acções ser a causa?
Há alguns meses, os programadores explicaram que os ficheiros de ajuda são actualizados com muito menos frequência do que as construções. Para evitar o desperdício de megabytes de ficheiros de ajuda. Para o acelerar, recomendaram o método que utilizou.
Se for esse o caso... não há nada a dizer....
Porquê dar-se ao trabalho???? Ainda pode fazer um pedido....
A lógica algorítmica é falha....
E em geral, há muito que reparo ... que as perguntas não desejadas são muito raramente respondidas (por exemplo, o mesmo ziguezague) ...
Estou no serviço antes de comunicar de perto com empresas estrangeiras sobre o assunto de erros e não conclusão ...
Assim, apenas 30% ignoram os seus comentários - os restantes estão tão fortemente interessados em resolver problemas, que até olham para a sua boca....
P.S. Há pouco mais de meio ano atrás eu trabalhava como chefe do departamento de TI numa grande exploração na cidade de Samara....
Também encontrei esta posição po___iska com NinjaTrader (trabalho por interesse próprio)....
Estou pronto a responder por cada palavra que escrevi em qualquer lugar.
O que é a corrida de????
Talvez eu não me tenha expressado correctamente. A ideia é que os materiais de ajuda sejam actualizados diariamente no lado do servidor MQ, mas em pequenas porções. Actualizar a ajuda juntamente com os builds significa que cada vez que se descarrega do terminal do utilizador megabytes de informação com uma pequena quantidade de "peças novas". Por conseguinte, é mais conveniente actualizar a ajuda com menos frequência, do que os builds, ou seja, quando se acumulam "peças" - actualizações suficientes. A forma não-padronizada é do seu conhecimento.