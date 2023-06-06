Erros, bugs, perguntas - página 258

construir 375. cavalheiros desenvolvedores:

1) alguma vez irá trazer de volta a opção de desactivação da visualização em teste?

Muita gente já o pediu... realmente demorado a fechar estas janelas!!!

2) por favor trazer de volta ao testador informações sobre o processo de optimização sobre o já passado e previsão do tempo restante

 

1) fazer a visualização mais tarde

2) minimizar a janela de teste com um duplo clique e ver

 
A janela do Stategy Tester só tem um botão "Fechar". clicado em todo o lado.

o separador Definições mostra o número de passes, mas não o tempo. Em MT4, o tempo estava lá...

 
Quando o"Strategy Tester" estiver a funcionar, fazer duplo clique no nome da janela"Strategy Tester" ou no espaço vazio ao lado das abas.
 
fixe, funcionou :) só não entende porque está assim escondido ?

Penso que faz sentido voltar a colocar a informação do tempo onde estava antes.

Nunca trabalho com uma janela minimizada. Além disso, quando se aplica a minimização,
a janela do Testador de Estratégia esquece a sua configuração anterior (tamanho, localização).

 

Ajude-me aqui. Escrevi um simples indirecto para o verificar. Não consigo que a matriz se vire correctamente. Esta é a imagem no final.



#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1 Lime

input string             Symbol1="GBPCHF";                  // Символ №1
input datetime           DateStart=D'01.01.2011 00:00:00';  // Стартовая дата

                                                            //input bool               IsStdDev=true;                     // Включение StdDev
input int                ExtStdDevPeriod=20;                // Период 
input ENUM_MA_METHOD     ExtStdDevMAMethod=MODE_SMA;        // Метод МА
input ENUM_APPLIED_PRICE ExtStdDevAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Тип цены
input int                ExtStdDevShift=0;                  // Смещение в будущее

double Sum0Buffer[];
double ExtStdDev1Buffer[];

int    StdDev1Handle=INVALID_HANDLE;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Sum0Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtStdDev1Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

   ArrayInitialize(Sum0Buffer,0.0);
   ArrayInitialize(ExtStdDev1Buffer,0.0);

   StdDev1Handle=iStdDev(Symbol1,0,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(StdDev1Handle==INVALID_HANDLE || StdDev1Handle==0)
     {
      StdDev1Handle=iStdDev(Symbol1,0,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
      return(rates_total);
     }

   int Copy=CopyBuffer(StdDev1Handle,0,DateStart,TimeCurrent(),ExtStdDev1Buffer);
   if(Copy<=0)return(rates_total);

//ArraySetAsSeries(ExtStdDev1Buffer,true);
ArraySetAsSeries(Sum0Buffer,true);

   for(int i=Copy-1; i>=0; i--)
     {
      Sum0Buffer[i]=ExtStdDev1Buffer[i];
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
sergey1294:

Ajude-me aqui. Escrevi um simples indirecto para o verificar. Não consigo que a matriz se vire correctamente. Esta é a imagem no final.

Tente estas mudanças.

#property indicator_buffers 1

   // SetIndexBuffer(1,ExtStdDev1Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

   ArraySetAsSeries(ExtStdDev1Buffer,true);
   ArraySetAsSeries(Sum0Buffer,true);
 
alexvd:

Experimente este tipo de mudança.

Obrigado por toda a sua ajuda. Tudo funciona agora.
 

Sempre me perguntei porque é que a escala de preços (gráficos) não mostra 100, 200, etc., porque é conveniente e familiar

 
