Erros, bugs, perguntas - página 258
construir 375. cavalheiros desenvolvedores:
1) fazer a visualização mais tarde
2) minimizar a janela de teste com um duplo clique e ver
A janela do Stategy Tester só tem um botão "Fechar". clicado em todo o lado.
o separador Definições mostra o número de passes, mas não o tempo. Em MT4, o tempo estava lá...
Clique no nome da janela "Testador de Estratégia" quando o testador estiver a funcionar ou no espaço vazio ao lado dos separadores.
Penso que faz sentido voltar a colocar a informação do tempo onde estava antes.
Nunca trabalho com uma janela minimizada. Além disso, quando se aplica a minimização,
a janela do Testador de Estratégia esquece a sua configuração anterior (tamanho, localização).
Ajude-me aqui. Escrevi um simples indirecto para o verificar. Não consigo que a matriz se vire correctamente. Esta é a imagem no final.
Tente estas mudanças.
Sempre me perguntei porque é que a escala de preços (gráficos) não mostra 100, 200, etc., porque é conveniente e familiar
