AlexSTAL:

Desculpe... Como é que se sabe desta característica se ela não está declarada em lado nenhum???

Neste caso em particular, deve usar "esquecemo-nos de incluir esta funcionalidade na documentação" ou "acabámos de acrescentar esta funcionalidade"...

Renat:

EnumToString:

1) Dei um screenshot da construção 370

Assim, por alguma razão, os 10 dias de ajuda não foram actualizados para um novo...

Sim, verificado... 370 - o ficheiro de ajuda é antigo e não está actualizado... abriu/fechou-o duas vezes - nada... eliminado o primeiro ficheiro do metaeditor_Russian.chm que vi - actualizado....

Antes disso, carreguei no botão "Recarregar mais tarde" (ou como quer que se chame, depois de carregar nova ajuda), mas a ajuda foi chamada ao mesmo tempo - talvez esta sequência de acções seja o objectivo?


2) Também... Por vezes (embora não com muita frequência) o MetaEditor não começa da primeira vez, apenas da segunda:


3) Adicionar à secção "Tipo de conversão de apontadores de classes base em apontadores de classes derivadas" da Ajuda: https: //www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277:

((CPatternWW *)X).Value = 3;

no seu próprio contexto, é claro

AlexSTAL:

Dei um screenshot de 370 de construção.

Por alguma razão, o ficheiro de ajuda não foi actualizado para um novo ficheiro em 10 dias.

Sim, eu verifiquei... 370 - o ficheiro de ajuda é antigo e não está actualizado... abriu/fechou-o duas vezes - nada... eliminado o primeiro ficheiro do metaeditor_Russian.chm - actualizado....

Antes, cliquei no botão "Recarregar mais tarde" (ou como quer que se chame, depois de uma nova ajuda ser descarregada), mas a ajuda foi chamada ao mesmo tempo - talvez esta sequência de acções seja o assunto?


1. A ajuda é actualizada primeiro na versão Onlan e depois o ficheiro de ajuda é actualizado após algum tempo (pelo menos era assim antes).

Por esta razão, há muito tempo que procuro a ajuda actual apenas na secção de documentação.

2. Tanto quanto me lembro, depois de carregar o ficheiro de ajuda real é necessário um reinício obrigatório, por isso "Recarregar mais tarde" pode muito bem não permitir que a ajuda seja actualizada.

 
Interesting:

2. Tanto quanto me lembro, depois de carregar o ficheiro de ajuda real, é necessário um reinício obrigatório, por isso "Reiniciar mais tarde" pode muito bem impedir que o ficheiro de ajuda seja actualizado.

Bem, não sou uma criança... Fui eu que não recarreguei o software durante o dia. então fiz, mas o ficheiro não foi actualizado....

Até reiniciei o meu computador - ainda não o actualizei, embora tenha sido descarregado....

AlexSTAL:

Bem, não sou uma criança... Fui eu que não recarreguei o software durante o dia. então eu fiz, mas o ficheiro não actualizou....

Até reinicializei o computador - ele ainda não se actualiza, embora tenha sido descarregado....

Isso é novo, então, nunca vi um ficheiro descarregado e não actualizado ao mesmo tempo.

No entanto, como dito acima, mudei para a versão Online da ajuda e não me arrependo dela.

 

Todas as funções comentadas recebem 'func' - chamada ambígua para função sobrecarregada com os mesmos parâmetros 

class CA
  {
public:
   void func(bool &n){n=n+1; Print("перегрузка bool ",n);};
   void func(char &n){n=n+1; Print("перегрузка char ",n);};
   void func(uchar &n){n=n+1; Print("перегрузка uchar ",n);};
   void func(short &n){n=n+1; Print("перегрузка short ",n);};
   void func(ushort &n){n=n+1; Print("перегрузка ushort ",n);};
   void func(int &n){n=n+1; Print("перегрузка int ",n);};
   void func(uint &n){n=n+1; Print("перегрузка uint ",n);};
   void func(color &n){n=n+1; Print("перегрузка color ",n);};
   void func(long &n){n=n+1; Print("перегрузка long ",n);};
   void func(ulong &n){n=n+1; Print("перегрузка ulong ",n);};
   void func(datetime &n){n=n+1; Print("перегрузка datetime ",n);};
   void func(float &n){n=n+1; Print("перегрузка float ",n);};
   void func(double &n){n=n+1; Print("перегрузка double ",n);};
   void func(string &n){n=n+1; Print("перегрузка string ",n);};
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   CA a;
   bool      t0=0;
   char      t1=1;
   uchar     t2=2;
   short     t3=3;
   ushort    t4=4;
   int       t5=5;
   uint      t6=6;
   color     t7=7;
   long      t8=8;
   ulong     t9=9;
   datetime t10=10;
   float    t11=11;
   double   t12=12;
   string   t13=13;
   a.func(t0);    Print("bool ",t0);
   //a.func(t1);    Print("char ",t1);
   //a.func(t2);    Print("uchar ",t2);
   //a.func(t3);    Print("short ",t3);
   //a.func(t4);    Print("ushort ",t4);
   //a.func(t5);    Print("int ",t5);
   //a.func(t6);    Print("uint ",t6);
   a.func(t7);    Print("color ",t7);
   //a.func(t8);    Print("long ",t8);
   //a.func(t9);    Print("ulong ",t9);
   a.func(t10);   Print("datetime ",t10);
   a.func(t11);   Print("float ",t11);
   a.func(t12);   Print("double ",t12);
   a.func(t13);   Print("string ",t13);
  }
 
Urain:

Todas as funções comentadas recebem 'func' - chamada ambígua para função sobrecarregada com os mesmos parâmetros



obrigado, vamos arranjá-lo
 

Metaeditor 5.0 Build 370

Caros Peritos! Bug ou não?! A função está na biblioteca e estava anteriormente localizada no corpo do programa (funcionava lá) - tirei-a porque era utilizada por vários programas.

O resultado da multiplicação não é satisfatório de forma alguma e equivale a 1,#INF. Presumo que isto seja infinito. E o resultado correspondente desta função:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0,081 0, embora deva ser 810.

//convertidos aponta para o seu montante

//+
+
in t Math PointToInt(double A) export {
int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
Print(A," ",B);
return(B);

}

Embora a função inversa funcione claramente...

//Converte quantidade aos pontos
//+
+ duplo MathIntToPoint(int A) export
{
duplo B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits);
Print("MathIntToPoint=",A," ",B);
return (B)

}


???

 
KffAlex:

Metaeditor 5.0 Build 370

Caros conhecedores! Bug ou não?! A função está na biblioteca, costumava estar no corpo do programa (trabalhado lá) - retirou-a devido à utilização de vários programas.

O resultado da multiplicação não é satisfatório de forma alguma, e equivale a 1,#INF. Penso que é infinito. E o resultado correspondente da função:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0,081 0, embora deva ser 810.


Tente inserir o código correctamente. E antes de mais, imprimir _Dígitos de valor para o diário de bordo.
KffAlex:

Metaeditor 5.0 Build 370

Caros conhecedores! Bug ou não?! A função está na biblioteca, costumava estar no corpo do programa (trabalhado lá) - retirou-a devido à sua utilização por vários programas.

O resultado da multiplicação não é satisfatório de forma alguma e o valor é 1,#INF. Penso que é infinito. E assim é o resultado da função:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0,081 0, embora deva ser 810.

//Translata artigos para o seu número

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
em MathPointToInt(duplo A)
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digitos)));
Imprimir(A," ",B);
devolução(B);

}

Embora a função inversa funcione bem...

//convertidos somam pontos
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
duplo MathIntToPoint(int A)
{
duplo B=NormalizarDuplo(A*MathPow(10,-_Digitos),_Digitos);
Imprimir("MathIntToPoint=",A,",B);
devolução (B);

}


???

Por favor, dê mais detalhes, bitrate, build, OS...

Talvez possa citar o código?

Não é possível reproduzir o comportamento até agora.

