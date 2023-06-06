Erros, bugs, perguntas - página 248
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Desculpe... Como é que se sabe desta característica se ela não está declarada em lado nenhum???
O seu posto:
Neste caso em particular, deve usar "esquecemo-nos de incluir esta funcionalidade na documentação" ou "acabámos de acrescentar esta funcionalidade"...
EnumToString:
EnumToString:
1) Dei um screenshot da construção 370
Assim, por alguma razão, os 10 dias de ajuda não foram actualizados para um novo...
Sim, verificado... 370 - o ficheiro de ajuda é antigo e não está actualizado... abriu/fechou-o duas vezes - nada... eliminado o primeiro ficheiro do metaeditor_Russian.chm que vi - actualizado....
Antes disso, carreguei no botão "Recarregar mais tarde" (ou como quer que se chame, depois de carregar nova ajuda), mas a ajuda foi chamada ao mesmo tempo - talvez esta sequência de acções seja o objectivo?
2) Também... Por vezes (embora não com muita frequência) o MetaEditor não começa da primeira vez, apenas da segunda:
3) Adicionar à secção "Tipo de conversão de apontadores de classes base em apontadores de classes derivadas" da Ajuda: https: //www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277:
((CPatternWW *)X).Value = 3;
no seu próprio contexto, é claro
Dei um screenshot de 370 de construção.
Por alguma razão, o ficheiro de ajuda não foi actualizado para um novo ficheiro em 10 dias.
Sim, eu verifiquei... 370 - o ficheiro de ajuda é antigo e não está actualizado... abriu/fechou-o duas vezes - nada... eliminado o primeiro ficheiro do metaeditor_Russian.chm - actualizado....
Antes, cliquei no botão "Recarregar mais tarde" (ou como quer que se chame, depois de uma nova ajuda ser descarregada), mas a ajuda foi chamada ao mesmo tempo - talvez esta sequência de acções seja o assunto?
1. A ajuda é actualizada primeiro na versão Onlan e depois o ficheiro de ajuda é actualizado após algum tempo (pelo menos era assim antes).
Por esta razão, há muito tempo que procuro a ajuda actual apenas na secção de documentação.
2. Tanto quanto me lembro, depois de carregar o ficheiro de ajuda real é necessário um reinício obrigatório, por isso "Recarregar mais tarde" pode muito bem não permitir que a ajuda seja actualizada.
2. Tanto quanto me lembro, depois de carregar o ficheiro de ajuda real, é necessário um reinício obrigatório, por isso "Reiniciar mais tarde" pode muito bem impedir que o ficheiro de ajuda seja actualizado.
Bem, não sou uma criança... Fui eu que não recarreguei o software durante o dia. então fiz, mas o ficheiro não foi actualizado....
Até reiniciei o meu computador - ainda não o actualizei, embora tenha sido descarregado....
Bem, não sou uma criança... Fui eu que não recarreguei o software durante o dia. então eu fiz, mas o ficheiro não actualizou....
Até reinicializei o computador - ele ainda não se actualiza, embora tenha sido descarregado....
Isso é novo, então, nunca vi um ficheiro descarregado e não actualizado ao mesmo tempo.
No entanto, como dito acima, mudei para a versão Online da ajuda e não me arrependo dela.
Todas as funções comentadas recebem 'func' - chamada ambígua para função sobrecarregada com os mesmos parâmetros
Todas as funções comentadas recebem 'func' - chamada ambígua para função sobrecarregada com os mesmos parâmetros
Metaeditor 5.0 Build 370
Caros Peritos! Bug ou não?! A função está na biblioteca e estava anteriormente localizada no corpo do programa (funcionava lá) - tirei-a porque era utilizada por vários programas.
O resultado da multiplicação não é satisfatório de forma alguma e equivale a 1,#INF. Presumo que isto seja infinito. E o resultado correspondente desta função:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0,081 0, embora deva ser 810.
//convertidos aponta para o seu montante//+
+
in t Math PointToInt(double A) export {
int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
Print(A," ",B);
return(B);
}
Embora a função inversa funcione claramente...
//Converte quantidade aos pontos
//+
+ duplo MathIntToPoint(int A) export
{
duplo B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits);
Print("MathIntToPoint=",A," ",B);
return (B)
}
???
Metaeditor 5.0 Build 370
Caros conhecedores! Bug ou não?! A função está na biblioteca, costumava estar no corpo do programa (trabalhado lá) - retirou-a devido à utilização de vários programas.
O resultado da multiplicação não é satisfatório de forma alguma, e equivale a 1,#INF. Penso que é infinito. E o resultado correspondente da função:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0,081 0, embora deva ser 810.
Metaeditor 5.0 Build 370
Caros conhecedores! Bug ou não?! A função está na biblioteca, costumava estar no corpo do programa (trabalhado lá) - retirou-a devido à sua utilização por vários programas.
O resultado da multiplicação não é satisfatório de forma alguma e o valor é 1,#INF. Penso que é infinito. E assim é o resultado da função:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0,081 0, embora deva ser 810.
//Translata artigos para o seu número//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
em MathPointToInt(duplo A)
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digitos)));
Imprimir(A," ",B);
devolução(B);
}
Embora a função inversa funcione bem...
//convertidos somam pontos
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
duplo MathIntToPoint(int A)
{
duplo B=NormalizarDuplo(A*MathPow(10,-_Digitos),_Digitos);
Imprimir("MathIntToPoint=",A,",B);
devolução (B);
}
???
Por favor, dê mais detalhes, bitrate, build, OS...
Talvez possa citar o código?
Não é possível reproduzir o comportamento até agora.