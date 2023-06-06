Erros, bugs, perguntas - página 259
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Moderadores, uma pergunta para si.
Não posso enviar um pedido ao Servicedesk.
E o botão fechar não funciona
Moderadores, uma pergunta para si.
Não posso enviar um pedido ao Servicedesk.
E o botão "Fechar" não funciona
Gostaria de saber se existe uma alternativa ao guião de loop infinito em 5, porque tal guião é muito caprichoso, gostaria que continuasse a funcionar quando reabrir o terminal ou alterar o prazo?
Se estiver satisfeito com a frequência mínima de 1 segundo, então OnTimer, caso contrário
Desde que não haja uma operação de microssegundos no OnTimer.
possível perda de dados devido ao tipo de conversão ChartObject.mqh 481 4
possível perda de dados devido ao tipo de conversão ChartObject.mqh 867 17
possível perda de dados devido ao tipo de conversão ChartObjectsTxtControls.mqh 519 4
Bild 375 - as vornings apareceram em bibliotecas standard. Pode haver mais alguns, ainda não os verifiquei.
Se estiver satisfeito com uma frequência mínima de 1s, então OnTimer, caso contrário
Até ao OnTimer não há nenhuma operação de microssegundo.
Poderia dizer-me, por favor, como sei se um comércio é fechado por um stop loss?
Em MT5 não é a troca que fecha na paragem de perda, mas a posição, no momento em que se pode descobrir apenas pelo comentário da troca que fechou a posição na paragem de perda. Aqui está um código de amostra.
A EA foi optimizada no intervalo AB. Acima é uma corrida com estes parâmetros no intervalo AD. Não compreendo o que acontece no ponto C.
Não consigo compreender que o Expert Advisor não seja optimizado praticamente em intervalos de CD. Talvez haja uma mudança em algumas regras comerciais depois 25.10.2010 (ponto C) ou algo mais?
A EA foi optimizada no intervalo AB. Acima é uma corrida com estes parâmetros no intervalo AD. Não compreendo o que acontece no ponto C.
Embora o Expert Advisor não esteja praticamente optimizado no intervalo do CD. Talvez haja uma mudança em algumas das regras comerciais após 25.10.2010 (ponto C) ou algo mais?
Qual é a dimensão média do lucro comercial do Expert Advisor? Algo me diz que é menos de 10 pips.
O problema está provavelmente nos dados históricos - ou é mais penteado (filtrado), ou apenas mais correcto (por exemplo, contém os spreads correctos).
O que é o servidor?