Mas não esquecer que a língua está a ser iniciada e trabalhada por programadores novatos, que não estão familiarizados com as subtilezas dos valores por defeito, sobrecarga de funções, problemas de compilação, a especificação obrigatória dos quatro parâmetros em certos casos, etc. Os novatos (incluindo eu próprio) trabalham com o texto de ajuda, que está disponível, e tentam não especular sobre o que não sabem. Por exemplo, se todas as suas linhas estivessem reflectidas na Referência, nemLizar nem eu teríamos tido um problema em primeiro lugar.
Há uma secção de sobrecarga de funções na documentação que diz:
O compilador selecciona a função correcta de acordo com os tipos de argumentos e o seu número . A regra pela qual esta selecção é feita chama-seo algoritmo de correspondência de assinaturas. A assinatura refere-se à lista de tipos utilizados na declaração de função.
Sobrecarga é a prática de dar vários valores a uma função. A escolha de um determinado valor depende dos tipos de argumentos recebidos pela função. A função específica é escolhida dependendo da consistência da lista de argumentos quando a função é chamada com a lista de parâmetros na declaração da função.
Quando uma função sobrecarregada é chamada, o compilador deve ter um algoritmo para seleccionar a função adequada. O algoritmo que realiza esta selecção depende do tipo de conversões presentes. A melhor combinação deve ser única. Deve ser melhor para pelo menos um argumento e tão bom como os outros para todos os outros argumentos.
Abaixo está um algoritmo de correspondência para cada argumento.
Algoritmo para seleccionar uma função sobrecarregada
Há uma secção na documentação sobre sobrecarga de funções que diz:
Responde como um profissional, que sabe dizer a natureza de uma função pela sua aparência. Tente analisar a mesma questão do ponto de vista não profissional.
...citei uma afirmação clara do Manual, segundo a qual "a maioria das propriedades não requer um número de subjanela". E explicou a que é que esta formulação levou. Ofereci-me para fazer um esclarecimento específico numa secção específica do Manual. Em vez disso, remete-me para a secção de Sobrecarga de Funções no fórum. Ao mesmo tempo (do ponto de vista de um principiante) a descrição da função ChartGetInteger() não diz nada sobre sobrecarga.
É claro que já tinha lido sobre sobrecarga de funções há algum tempo atrás. E concluí que não vou criar funções sobrecarregadas para mim (para não me deparar com problemas).Nunca poderia adivinhar que no caso de ChartGetInteger() devemos falar de sobrecarga de funções, porque só os profissionais poderiam falar sobre isso de uma só vez.
Por isso repetirei mais uma vez: os não-profissionais trabalham com esse texto de ajuda (acrescentaria: em relação à função concreta) que existe, e tentarei não adivinhar que não sabem. Se insiste que o Manual tem uma secção "sobrecarga da função", e que esta secção resolve todos os problemas, sugiro que se dê o passo seguinte: reflectir no texto de ajuda para uma função específica ChartGetInteger() a informação de que a função é sobrecarregável, e que consequências pode ter. Embora, na minha opinião, seja mais fácil fazer na Referência o que mencionei anteriormente no parágrafo 5.
Para acrescentar. Tive os meus horizontes alargados, por isso o problema está resolvido para mim. Obrigado. Agora estou a falar de garantir que outros não-profissionais não pisem no mesmo ancinho. E é tudo. Cabe aos criadores deixar as coisas como estão - então a discussão de hoje perder-se-á no fórum, e os novatos ficarão sozinhos com uma descrição da função específica tal como ela é.
Anexe por favor o registo do terminal.
Lamento tê-lo apagado quando não era necessário. Não sei do que se trata
Mas está a trabalhar na Alpari, talvez alguém devesse tentar
para instalar usando o link do fórum "mt5 updates".
Obrigado pela ajuda - boa sorte
mas tudo funciona em Alpari, talvez alguém devesse tentar por si próprio
Não sei de agora, mas até ao final do Verão os Alpari tinham construções ultrapassadas. Ou seja, as suas actualizações foram adiadas por 2-4 semanas.
Deve registar uma conta Alpari para o terminal descarregado aqui, então ficará claro onde as barras não são actualizadas e se a culpa é do terminal ou não.
Para referência, o servidor Alpari vive aqui - 62.213.101.242:443
4. O seu exemplo mostra que o terceiro parâmetro(sub_janela) deve ser sempre especificado para a segunda variante da função, mesmo que a propriedade em si não necessite de um número de subjanela. Ou seja, a segunda variante da função (que pode ser usada tanto com dois como com três parâmetros) requer sempre os quatro parâmetros. Certo?
5. Se correcto, descobrimos duas coisas. Em primeiro lugar, a minha versão original do problema revelou-se errónea. Em segundo lugar, a razão para esta versão errónea é que a informação no Manual está incompleta. Assim, proponho um esclarecimento no Manual que "Não há valor por defeito para a segunda opção, pelo que o número da subjanela deve ser sempre especificado. Para a maioria das propriedades que não requerem um número de subjanela, é necessário especificar 0 (janela do gráfico principal)". Ou algo do género.
4. A segunda variante requer os quatro parâmetros (ao contrário da primeira variante). Como descobrimos anteriormente.
5. O manual necessita de clarificação, mais referências cruzadas e mais exemplos.
Também sugiro que os programadores, pelo menos na versão Online do directório, façam, além disso, esse bloco
Artigos sobre este tema / Ver também:
Sugiro também que os programadores, pelo menos na versão online do manual, acrescentem o seguinte bloco
Artigos sobre este tema / Ver também:
Concordo plenamente. No entanto, temos de ter em conta que isto irá exigir custos adicionais: tempo, mão-de-obra, etc.
...E se para a versão em linha do Guia, fosse fornecido um bloco, no qual qualquer pessoa (o autor de um artigo, o autor de uma pergunta no fórum) pode introduzir o link para o material existente sobre o assunto do site? Seria muito mais fácil para os moderadores remover a ligação à esquerda do que acompanhar os novos artigos/tópicos. E teremos a oportunidade de partilhar o conhecimento com as "gerações futuras". :)
Dizem que é melhor explicar em imagens. Vou tentar...
É assim que registamos uma nova conta em Alpine
1. Acrescentar um servidor à lista.
2. Acrescentar uma nova conta
Iniciar sessão numa conta existente.
