Erros, bugs, perguntas - página 261
Uma vez perguntado num fórum (há muito tempo atrás, quando o MT5 era muito rude) se era possível abrir dois gráficos de diferentes períodos de tempo numa só janela. Alguém respondeu que isso era possível. Instalei agora o MT5 e não vejo tal opção. Qualquer pessoa pode confirmar isto e, em caso afirmativo, como fazê-lo?
Obrigado!
Se for possível, então um dos gráficos terá de ser desenhado por um indicador especializado numa área separada.
Não creio que haja outra opção (não posso ter a certeza), embora seja necessário esclarecer o que se entende por "gráfico".
Também foi possível desenhar por indicador em MT4. Gráfico - dentro do separador EURUSD para abrir dois gráficos independentes, digamos M30 e H4.
Foi possível desenhar por indicador em MT4. Gráfico - dentro do separador EURUSD abrir dois gráficos independentes, digamos M30 e H4.
Inserir- Objectos-Gráficos- Objectos-Gráficos
Só assim...
Exactamente o que eu preciso! Muito obrigado!
Era mesmo o que eu precisava! Muito obrigado!
Há também o Consultor Especialista ChartInChart por defeito que o desenha
Obrigado!
Está a referir-se aos números da escala de preços dos símbolos que contêm ienes? Se assim for, é provavelmente uma questão de formatar o valor fracionário do preço para o exibir na escala, algo como %10.{SYMBOL_DIGITS}f
Penso que os criadores não acharam necessário acrescentar mais uma verificação para garantir que o valor é um número inteiro.
Ao contrário, são números redondos na escala de preços, ou seja, 1,3100, 1,3200 euros, etc., e não números inteiros. Estão em falta e há certamente um ponto aqui).
Se bem me lembro, tem a ver com um certo algoritmo de desenho de grelha.
É necessário obter células de um determinado tamanho (a questão foi discutida com mais pormenor aqui ou num fórum vizinho).