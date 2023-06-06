Erros, bugs, perguntas - página 261

chief2000:

Uma vez perguntado num fórum (há muito tempo atrás, quando o MT5 era muito rude) se era possível abrir dois gráficos de diferentes períodos de tempo numa só janela. Alguém respondeu que isso era possível. Instalei agora o MT5 e não vejo tal opção. Qualquer pessoa pode confirmar isto e, em caso afirmativo, como fazê-lo?

Obrigado!

Se for possível, então um dos gráficos terá de ser desenhado por um indicador especializado numa área separada.

Não creio que haja outra opção (não posso ter a certeza), embora seja necessário esclarecer o que se entende por "gráfico".

 
Interesting:

Se for possível, então um dos gráficos terá de ser desenhado por um indicador especializado numa área separada.

Parece não haver outras opções (não posso dizer com certeza), embora seja necessário especificar o que se entende pela palavra "gráfico".

A possibilidade de desenhar utilizando um indicador também foi implementada no MT4. O gráfico - dentro do separador EURUSD abre dois gráficos independentes, digamos M30 e H4.
chief2000:
Também foi possível desenhar por indicador em MT4. Gráfico - dentro do separador EURUSD para abrir dois gráficos independentes, digamos M30 e H4.
Dentro do separador (como no Rumus 2 do Forex Club)? Se bem entendi, não, mas é uma boa característica...
 
chief2000:
Foi possível desenhar por indicador em MT4. Gráfico - dentro do separador EURUSD abrir dois gráficos independentes, digamos M30 e H4.

Inserir- Objectos-Gráficos- Objectos-Gráficos


Só assim...

 
Swan:

Insert-Images-Graphic-Images-Graphic


É que...

Exactamente o que eu preciso! Muito obrigado!

Swan:

Insert-Ibjects-Graphic-Ibjects-Graphic

tal como este...

Também uma variante, esqueceu-se completamente deste objecto. Talvez seja porque estou habituado a desenhá-lo com um guião.
 
chief2000:

Era mesmo o que eu precisava! Muito obrigado!

Há também o Consultor Especialista ChartInChart por defeito que o desenha


 
sergey1294:

Há também o Consultor Especialista ChartInChart por defeito que o desenha

Obrigado!

 
Vladix:

Está a referir-se aos números da escala de preços dos símbolos que contêm ienes? Se assim for, é provavelmente uma questão de formatar o valor fracionário do preço para o exibir na escala, algo como %10.{SYMBOL_DIGITS}f

Penso que os criadores não acharam necessário acrescentar mais uma verificação para garantir que o valor é um número inteiro.

Fiz a minha pergunta incorrectamente.) Pelo contrário, não estamos a falar de números inteiros, mas sim de números redondos na escala de preços, ou seja, 1,3100 euros, 1,3200, etc. Estão em falta e há definitivamente um ponto aqui).
Makser:
Ao contrário, são números redondos na escala de preços, ou seja, 1,3100, 1,3200 euros, etc., e não números inteiros. Estão em falta e há certamente um ponto aqui).

Se bem me lembro, tem a ver com um certo algoritmo de desenho de grelha.

É necessário obter células de um determinado tamanho (a questão foi discutida com mais pormenor aqui ou num fórum vizinho).

