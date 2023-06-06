Erros, bugs, perguntas - página 247
Provavelmente, é necessário acrescentar tal coisa:
Mas eu não preciso de um objecto das aulas mencionadas. O que eu preciso é de uma função simples para a cadeia do tipo base que descrevi.
Existe uma função chamada EnumToString
Não existe tal função na ajuda, mas no website existe....
Não sei quanto aos peritos, mas li neste website que um website é flexível
recurso actualizável, e um manual é apenas um manual.
ou seja, é melhor acreditar na ajuda no fórum de programadores do que na ajuda no
no manual!
Sim, é um bug, vamos corrigi-lo depois de a construção ser lançada
Entretanto, pode usar isto
Estará na próxima actualização.
Desculpe... Como é que se sabe desta característica se ela não está declarada em lado nenhum???
O seu posto:
Neste caso em particular, deve usar "esquecemo-nos de incluir esta funcionalidade na documentação" ou "acabámos de acrescentar esta funcionalidade"...
...para chegar ao método de uma classe, que é o método PeriodStr, é necessário declarar a classe apropriada, no nosso caso é a classe CIndicator (MQL5 Reference / Standard Library / Classes para trabalhar com indicadores / Classes básicas / CIndicator ) . Não é assim?
Desculpe... Como é que se sabe desta característica se ela não está declarada em lado nenhum???
O seu posto:
Neste caso em particular, deve usar "esquecemo-nos de incluir esta funcionalidade na documentação" ou "acabámos de acrescentar esta funcionalidade"...
Não precisa de se pôr à frente dos outros...