denkir:

Provavelmente, é necessário acrescentar tal coisa:

Mas eu não preciso de um objecto das aulas mencionadas. O que eu preciso é de uma função simples para a cadeia do tipo base que descrevi.


Existe uma função EnumToString
 
uncleVic:
Existe uma função chamada EnumToString

Não existe tal função na ajuda, mas no website existe....


 
AlexSTAL:

Não existe tal função na ajuda, mas no website existe....


Estará na próxima actualização.
 

Não sei quanto aos peritos, mas li neste website que um website é flexível

recurso actualizável, e um manual é apenas um manual.

ou seja, é melhor acreditar na ajuda no fórum de programadores do que na ajuda no

no manual!

 
alexluek:

Não sei quanto aos peritos, mas li neste website que um website é flexível

recurso actualizável, e um manual é apenas um manual.

ou seja, é melhor acreditar na ajuda no fórum de programadores do que na ajuda no

a ajuda do manual!

Apagar o ficheiro de ajuda MQL5 e premir F1 no MetaEditor 5 - irá descarregar a versão mais recente, que corresponde à versão online.
mql5:

Sim, é um bug, vamos corrigi-lo depois de a construção ser lançada

Entretanto, pode usar isto


a.set((int)1,(int)2,Long);
A propósito, a sobrecarga entre longo e ulong não funciona nem mesmo com esta chamada.
 
uncleVic:
Estará na próxima actualização.

Desculpe... Como é que se sabe desta característica se ela não está declarada em lado nenhum???

O seu posto:

tioVic:
Existe tal função EnumToString

Neste caso em particular, deve usar "esquecemo-nos de incluir esta funcionalidade na documentação" ou "acabámos de acrescentar esta funcionalidade"...

 
Yedelkin:

...para chegar ao método de uma classe, que é o método PeriodStr, é necessário declarar a classe apropriada, no nosso caso é a classe CIndicator (MQL5 Reference / Standard Library / Classes para trabalhar com indicadores / Classes básicas / CIndicator ) . Não é assim?

Para utilizar o método de alguém é necessário declarar uma instância da classe.
 
uncleVic:
Existe uma função EnumToString
Muito obrigado - esta é a melhor opção no meu caso :-)
 
AlexSTAL:

Desculpe... Como é que se sabe desta característica se ela não está declarada em lado nenhum???

O seu posto:

Neste caso em particular, deve usar "esquecemo-nos de incluir esta funcionalidade na documentação" ou "acabámos de acrescentar esta funcionalidade"...

Não precisa de se pôr à frente dos outros...

Não tem toda a razão. A característica apareceu em 14.12(https://www.mql5.com/ru/forum/23/page10/#comment_37671), é que o terminal local ainda não actualizou a ajuda.
