Erros, bugs, perguntas - página 244
Esperemos que os programadores ainda nos ouçam e nos ajudem a apanhar este bug flutuante....
Durante os últimos dias, o terminal tem estado a fechar-se quando a janela de teste é aberta. Qual poderá ser o problema...?
SoundChip:
Вот, разобрался, оказывается есть ограничение на количество переменных, определяемых через input - 80. Далее тестер начинает глючить и отключать терминал.
Aqui está a resposta dos criadores: https://www.mql5.com/ru/forum/2838
Olá!
Pode dizer-me, ao testar usando"algoritmo genético", algumas combinações de variáveis de entrada são ignoradas e não são testadas.
Pergunta: isto é feito de propósito?
Veja Modos de Optimização e o artigo Algoritmos Genéticos - Aparelhos Matemáticos
Além disso, há aqui um artigo Genetic Algorithms - It's Simple!
Yikes, escrevi ao departamento de serviço há uma semana, mas eles não me deram uma resposta sensata. Eles anunciaram o erro quando eu próprio o descobri. Tubos.
Socorro! O indicador funciona bem, mostra e calcula tudo, mas
quando chega um novo tick, ele vai a zero e as linhas são construídas de novo, aqui está um screenshot
e depois isto:
e tudo volta ao normal:
E depois novamente na chegada de um novo tick. Talvez alguém tenha...
Parece estar a zerar nesta função (à chegada do tick)
b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift];
b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift];
}
ObjectSetString(0,Label+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5));
ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5));
double d1=A1/1000.0*b1;
double d2=A2/1000.0*b2;
ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5));
ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5));