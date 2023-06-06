Erros, bugs, perguntas - página 244

AlexSTAL:

Esperemos que os programadores ainda nos ouçam e nos ajudem a apanhar este bug flutuante....

Tenho exactamente a mesma coisa (dado que por vezes ponho o computador a dormir). O servidor MQ. Cura por sacudir o gráfico com o rato. Quanto aos servicedesk, eles trabalham com o meu pedido. Ontem recebi uma pergunta "pode esclarecer com que ponto de acesso o terminal estava a trabalhar? Não fui capaz de esclarecer porque não consegui encontrar nenhuma dessas informações no diário de bordo. Assim, se a sua sessão actual não for interrompida e houver um problema, escreva para o Service Desk e pergunte sobre o "ponto de acesso".
 
SoundChip:

Durante os últimos dias, o terminal tem estado a fechar-se quando a janela de teste é aberta. Qual poderá ser o problema...?

Aqui, verifica-se que existe um limite no número de variáveis definidas através de input - 80. Em seguida, o testador começa a apresentar falhas e desliga o terminal.
 

SoundChip:
Вот, разобрался, оказывается есть ограничение на количество переменных, определяемых через input - 80. Далее тестер начинает глючить и отключать терминал. 

Aqui está a resposta dos criadores: https://www.mql5.com/ru/forum/2838
  • www.mql5.com
При открытии вкладки тестера стратегий вылетает торговый терминал.
 
Yedelkin:
Aqui está a resposta dos criadores: https://www.mql5.com/ru/forum/2838
Yikes, enviei-lhes um e-mail há uma semana, mas eles não me deram uma resposta sensata. Eles anunciaram o erro quando eu próprio o descobri. É um cano.
 

Olá!

Pode dizer-me, ao testar usando"algoritmo genético", algumas combinações de variáveis de entrada são ignoradas e não são testadas.

Pergunta: isto é feito de propósito?

gisip:

Olá!

Veja Modos de Optimização e o artigo Algoritmos Genéticos - Aparelhos Matemáticos

Além disso, há aqui um artigo Genetic Algorithms - It's Simple!

 
SoundChip:
Não conseguiram encontrar o seu pedido.
 
SoundChip:
Desculpe, afinal escrevi ao fórum e não ao servicedek:)
 

Socorro! O indicador funciona bem, mostra e calcula tudo, mas

quando chega um novo tick, ele vai a zero e as linhas são construídas de novo, aqui está um screenshot


e depois isto:



e tudo volta ao normal:



E depois novamente na chegada de um novo tick. Talvez alguém tenha...

 

Parece estar a zerar nesta função (à chegada do tick)


b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift];
b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift];
}
ObjectSetString(0,Label+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5));
ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5));

double d1=A1/1000.0*b1;
double d2=A2/1000.0*b2;

ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5));
ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5));
