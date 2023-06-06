Erros, bugs, perguntas - página 241

Novo comentário
 
Vigor:
Exemplo com comentários

Obrigado, o erro foi corrigido.
 

Olá !

Este é o meu primeiro post aqui, por isso antes de mais quero agradecer aos criadores da plataforma comercial MetaTrader.Grande produto! Boa sorte para si.


Tenho uma pergunta a fazer.

Tenhoterminais clienteMetaTrader instalados em duas máquinas, um cliente tem a seguinte lista de servidores a ligar

scr1

O outro cliente:

scr2

Ao descarregar o histórico, os dados históricos descarregados por um cliente são diferentes dos dados históricos do outro cliente. E, claro, o teste do Expert Advisor comercial nestas máquinas dá resultados diferentes.


Por favor explique a situação.

 

No primeiro caso, abriu uma conta de negociação no servidor Alpari, e no segundo caso, no nosso servidor de demonstração (MetaQuotes-Demo).

Ao abrir uma conta demo, seleccionar MetaQuotes-Demo ou adicionar o endereço access.metatrader5.com:443 à lista de servidores e destacar a conta na mesma.

 
Almirian:

Por favor, explique esta situação.

Está a ligar-se a diferentes servidores que têm histórias diferentes.
 

Renat e Rosh - obrigado pela resposta, mas a questão é: qual destas histórias é relevante (isto é, realmente história)?

O facto de servidores diferentes terem dados históricos diferentes é um facto e isso é claro, mas a razão pela qual não é tão claro. As diferenças são bastante grandes e, consequentemente, afectam de forma crítica a configuração do Expert Advisor.

 

... да, это похоже на на рекурсию ...

Então porque o fazer?
 
... Que servidores diferentes têm dados históricos diferentes é um facto e isto é claro, mas porque é tão pouco claro ...

Porque deveriam ser os mesmos?

 
Almirian:

Renat e Rosh - obrigado pela resposta, mas a questão é: qual destas histórias é relevante (isto é, realmente história)?

Que servidores diferentes têm dados históricos diferentes é um facto e é claro, mas porque é que isto não está claro. As diferenças são bastante grandes e, consequentemente, afectam de forma crítica a configuração do Expert Advisor.

A história da MQ é considerada relevante. Esta questão já foi levantada muitas vezes; a fonte das diferenças foi citada como as deficiências (indiferença) por parte dos corretores individuais no que diz respeito aos dados históricos.
 
Yedelkin:
A história da MQ é considerada relevante. Esta questão já foi levantada muitas vezes; a fonte das discrepâncias foi citada como uma omissão (indiferença) por parte dos corretores individuais em relação aos dados históricos.

Porque é que os corretores obtêm o historial errado?

Ou será que os corretores passam o seu tempo a empenar?

 
Jager:

Porque é que os corretores recebem a história errada?

Ou será que os corretores demoram o seu tempo a empenar?

Tal como entendi das discussões, os corretores não gastam o seu tempo a melhorar (actualizar, carregar o "direito") a história. Por exemplo, os spreads apareceram na história, mas o corretor não descarregou a base de dados actualizada.
1...234235236237238239240241242243244245246247248...3184
Novo comentário