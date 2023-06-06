Erros, bugs, perguntas - página 241
Exemplo com comentários
Olá !
Este é o meu primeiro post aqui, por isso antes de mais quero agradecer aos criadores da plataforma comercial MetaTrader.Grande produto! Boa sorte para si.
Tenho uma pergunta a fazer.
Tenhoterminais clienteMetaTrader instalados em duas máquinas, um cliente tem a seguinte lista de servidores a ligar
O outro cliente:
Ao descarregar o histórico, os dados históricos descarregados por um cliente são diferentes dos dados históricos do outro cliente. E, claro, o teste do Expert Advisor comercial nestas máquinas dá resultados diferentes.
Por favor explique a situação.
No primeiro caso, abriu uma conta de negociação no servidor Alpari, e no segundo caso, no nosso servidor de demonstração (MetaQuotes-Demo).
Ao abrir uma conta demo, seleccionar MetaQuotes-Demo ou adicionar o endereço access.metatrader5.com:443 à lista de servidores e destacar a conta na mesma.
Por favor, explique esta situação.
Renat e Rosh - obrigado pela resposta, mas a questão é: qual destas histórias é relevante (isto é, realmente história)?
O facto de servidores diferentes terem dados históricos diferentes é um facto e isso é claro, mas a razão pela qual não é tão claro. As diferenças são bastante grandes e, consequentemente, afectam de forma crítica a configuração do Expert Advisor.
Porque deveriam ser os mesmos?
A história da MQ é considerada relevante. Esta questão já foi levantada muitas vezes; a fonte das discrepâncias foi citada como uma omissão (indiferença) por parte dos corretores individuais em relação aos dados históricos.
Porque é que os corretores obtêm o historial errado?
Ou será que os corretores passam o seu tempo a empenar?
