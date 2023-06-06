Erros, bugs, perguntas - página 30
O mesmo que acima não há necessidade de anexar imagem de ecrã porque imediatamente após lançar mt5setup.e[e] o programa voa imediatamente e diz erro de configuração
Descarreguei o programa para o meu netbook, o programa está a correr e não compreendo o que está errado.
Embora por vezes não carregue (em geral, falha flutuante), o indicador é anexado
Tem antivírus ou firewall (qualquer rede e protecção antivírus)? Se assim for, qual deles...
E há também esta porcaria em vez do botão [Peritos] na barra de ferramentas Cntl+T
SZS embora por vezes não carregue (em geral, falha flutuante), o indicador é anexado
Mais uma vez, tudo mais uma vez. Qual é a ideia de escrever um símbolo nos parâmetros (e esquecer de o processar NORMALMENTE no corpo do indicador).
No bloco de inicialização com uma chatice processou este parâmetro, e depois o que fazer com ele é uma questão ...
Em primeiro lugar, aconselho-vos a mudar as linhas do bloco de inicialização para as linhas
E depois pense novamente no que se passa na sua calculadora...
PS
Em qualquer caso, se quiser indicar o prazo actual, utilize melhor PERÍODO_CURSO ou Período()
O meu indicador personalizado funciona de forma estável e sem falhas.
Tenho apenas um tampão para o cálculo do indicador, mas tenho três ligações. Pergunto-me se esta será a razão.
Aqui vamos nós outra vez. Qual é o excesso nos seus parâmetros para escrever que símbolo utilizamos (e esquecer de o processar NORMALMENTE no corpo do indicador).
No bloco de inicialização com uma chatice processou este parâmetro, e depois o que fazer com ele é uma questão ...
Para começar, aconselho a mudar as linhas do bloco de inicialização para estasE depois pense novamente no que está a acontecer na calculadora do indicador.
Tenho um funcionamento estável e sem falhas do vosso indicador.
Porque é declarado um buffer para o cálculo do indicador, mas três buffers estão ligados? Talvez seja essa a razão?
Estou um pouco confuso, não consegui encontrar qualquer diferença entre o meu código e aquele que sugere.
Aí não se trata de inicialização. E não é sequer sobre essas duas linhas que causam o Mashkeh.
Mesmo que assumamos que o parâmetro SIMON é realmente necessário lá (pessoalmente duvido), o trabalho com amortecedores é coxo, e sobre o bloco da calculadora nem sequer estou a falar...