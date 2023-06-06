Erros, bugs, perguntas - página 97
Se o retorno tem muitos parênteses - começa a ficar confuso!?
Aqui, por exemplo, é uma função que devolve um número de uma cadeia como "klsfd Passo 2":
Qual é a sua diferença em relação a este?
O segundo causará problemas de tempo de compilação, enquanto o primeiro não.
Experimente isto
É necessário converter explicitamente o resultado para o tipo int.
PS
Mas como entendo este aviso pode ser ignorado em princípio...
Bem, é claro, mas logicamente não é correcto! Uma expressão à direita do sinal de igualdade deve devolver o tipo int!
Bem, é compreensível, mas logicamente não é correcto! A expressão à direita do sinal de igual deve retornar ao tipo int ?!
É int para SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL mas a função pode devolver outros tipos também...
Identificador
Descrição
Tipo de propriedade
SYMBOL_SELECT
Indica que o símbolo é seleccionado no Market Watch
bool
SYMBOL_VOLUME
Volume - Volume do último comércio
longo
SYMBOL_VOLUMEHIGH
Volume máximo para o dia
longo
SYMBOL_VOLUMELOW
O volume mais baixo do dia
longo
SYMBOL_VOLUMEBID
Volume em licitação actual
longo
SÍMBOLO_VOLUMEASK
Volume em Ask actual
longo
SÍMBOLO_TIME
Tempo da última citação
data/hora
SÍMBOLO_DIGITOS
Número de casas decimais
int
SYMBOL_SPREAD
Tamanho de espalhamento em pips
int
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
Sinal de um espalhamento flutuante
bool
Além disso, como já escrevi acima, este aviso pode ser "ignorado" se puder ter a certeza de que o código está correcto...
Pode por favor dizer-me como desligar a actualização automática? O meu local de trabalho dá-me apenas 200 MB por um mês. Mais uma actualização e o tráfego será arruinado :(
"actualizado" para a última construção - como resultado, cada vez que se liga à Internet, o cliente inicialmente consome 60 mb, depois não responde, forçado a fechar o
cliente através do gestor de tarefas, abriu o programa "disco de desfragmentação Esta secção da unidade (onde o cliente está instalado) é muito fragmentada, desfragmentação
ainda não ajuda, os ficheiros no directório (onde o terminal MQL-5 está instalado) ainda estão fragmentados.
Reescrevi a minha EA de MQL4 para MQL5. Ao compilar - não comete um único erro ou comentário. Durante os testes - nem uma única transacção. Onde posso encontrar a razão para este resultado? Qual deve ser a primeira coisa a procurar?
O registo está, poder-se-ia dizer, em branco. Estou habituado a que a MQL4 escreva como um lote errado ou uma paragem errada....
Este é o diário de bordo do testador, com indicação de onde olhar para o diário de bordo do agente