Sentado... A observar...
Nunca acreditarei que a MQL5 e a MQL4 foram escritas pela mesma equipa(((
MQ4 - voar...
O MQ5 é uma brincadeira de crianças. Sem ofensa pretendida - mas...(((
Ainda não vi este fio... a mesma coisa...
A questão é que, estupidamente, não vou fazer verificações em todas as linhas para todas as ocasiões confundir e desorganizar o código. Se isso estiver fora de questão, então... muletas são adicionadas, um projecto suficientemente grande é finalmente refeito e a funcionar...
E, em geral, estou espantado com esta abordagem. Acontece que não é a primeira vez que tal pergunta surge (e tenho a certeza que mais do que uma vez no futuro irá surgir noutras pessoas), e todas as vezes "pela primeira vez" para passar muito do seu tempo de trabalho e de outros para explicar o que precisa de fazer para contornar este bug ...
A única coisa a fazer é acrescentar ao TESTER que recomendou nesse tópico apenas UM Dormir(1000) no início do Expert Advisor.
Não deve ser de modo a que a concha implique falhas, e essas falhas devem ser evitadas no código. E o TERMINAL está a funcionar correcta e correctamente, não há ERROS (nesta situação). Mas o funcionamento do testador é DIFERENTE do funcionamento do terminal.
ps EQU Olá:)
Mais uma vez, repito. Recomendamos antecipadamente como trabalhar com indicadores, descrevemo-lo na documentação (alguém simplesmente não lê a documentação).
Logo após a criação de um cabo indicador, ainda não há dados. Devem ser calculados num fio diferente. O facto de receber imediatamente os dados no terminal do cliente, considere-o sorte. Mais uma vez, poderá não obter os dados.
O testador é mais determinista do que o terminal - aí tudo é muito mais sincronizado. E imediatamente após a criação de uma pega nunca obterá dados. Neste caso, "nunca" é equivalente a "às vezes". Para "às vezes" ainda é necessário organizar algum tipo de verificação. Por isso, colocar num laço de verificação com um deslize. E tudo será como na vida.
PS Bem, não crie um novo cabo em cada iteração - está errado de qualquer ponto de vista.
Depois precisamos de duas funções (tempo extra...). Isto tem em conta o facto de que os dados para o indicador no código são sempre diferentes. Será que vai correr tudo bem?
Leia o artigo Restrições e verificações em peritos
Por favor, aconselhar. Será esta linha no início da EA necessáriaSe não, quando é necessário?
Por favor, aconselhar. Será esta linha no início da EA necessáriaSe não, quando é necessário?
Esta função verifica se esta caixa de verificação está activada:
Por favor, aconselhar. Será esta linha no início da EA necessáriaEm caso negativo, em que casos é necessário?
Esta função verifica se esta caixa de verificação está activada:
Não, esta é uma mensagem sobre outra caixa de verificação que é verificada quando o perito ou guião é iniciado