EQU:

Sentado... A observar...

Nunca acreditarei que a MQL5 e a MQL4 foram escritas pela mesma equipa(((

MQ4 - voar...

O MQ5 é uma brincadeira de crianças. Sem ofensa pretendida - mas...(((


Quanto tempo passou desde o lançamento do MT4? Dentro de 2 anos e MT5 será considerado um "sistema de negociação perfeito"...
 
Dmitriy2:

Ainda não vi este fio... a mesma coisa...

A questão é que, estupidamente, não vou fazer verificações em todas as linhas para todas as ocasiões confundir e desorganizar o código. Se isso estiver fora de questão, então... muletas são adicionadas, um projecto suficientemente grande é finalmente refeito e a funcionar...

E, em geral, estou espantado com esta abordagem. Acontece que não é a primeira vez que tal pergunta surge (e tenho a certeza que mais do que uma vez no futuro irá surgir noutras pessoas), e todas as vezes "pela primeira vez" para passar muito do seu tempo de trabalho e de outros para explicar o que precisa de fazer para contornar este bug ...

A única coisa a fazer é acrescentar ao TESTER que recomendou nesse tópico apenas UM Dormir(1000) no início do Expert Advisor.

Não deve ser de modo a que a concha implique falhas, e essas falhas devem ser evitadas no código. E o TERMINAL está a funcionar correcta e correctamente, não há ERROS (nesta situação). Mas o funcionamento do testador é DIFERENTE do funcionamento do terminal.

ps EQU Olá:)

Mais uma vez, repito. Recomendamos antecipadamente como trabalhar com indicadores, descrevemo-lo na documentação (alguém simplesmente não lê a documentação).

Logo após a criação de um cabo indicador, ainda não há dados. Devem ser calculados num fio diferente. O facto de receber imediatamente os dados no terminal do cliente, considere-o sorte. Mais uma vez, poderá não obter os dados.

O testador é mais determinista do que o terminal - aí tudo é muito mais sincronizado. E imediatamente após a criação de uma pega nunca obterá dados. Neste caso, "nunca" é equivalente a "às vezes". Para "às vezes" ainda é necessário organizar algum tipo de verificação. Por isso, colocar num laço de verificação com um deslize. E tudo será como na vida.

PS Bem, não crie um novo cabo em cada iteração - está errado de qualquer ponto de vista.

stringo:

Mais uma vez, repito. Recomendámos antecipadamente como os indicadores devem ser tratados e descrevemo-los na documentação (alguém simplesmente não lê a documentação).

Logo após a criação do manípulo indicador, ainda não há dados. Devem ser calculados num fio diferente. O facto de receber imediatamente os dados no terminal do cliente, considere-o sorte. Mais uma vez, poderá não obter os dados.

O testador é mais determinista do que o terminal - aí tudo é muito mais sincronizado. E imediatamente após a criação de uma pega nunca obterá dados. Neste caso, "nunca" é equivalente a "às vezes". Para "às vezes" ainda é necessário organizar algum tipo de verificação. Por isso, colocar num laço de verificação com um deslize. E tudo será como na vida.

PS Bem, não se deve criar um novo cabo em cada iteração - está errado de qualquer ponto de vista.

Depois precisamos de duas funções (tempo extra...). Isto tem em conta o facto de que os dados para o indicador no código são sempre diferentes. Será que vai correr tudo bem?

   if(ХендлПараболик(ТФОткрытияпоSAR,SAR_stepОткрытияпоSAR,SAR_maximumОткрытияпоSAR,2)==true)
      ЗначениеПараболик=Параболик(ТФОткрытияпоSAR,SAR_stepОткрытияпоSAR,SAR_maximumОткрытияпоSAR,1);

//+----------------------------------------------------------------------------+
//Функция создания и проверки хендла Parabolic SAR                    MQL5     |
//+----------------------------------------------------------------------------+
bool ХендлПараболик(ENUM_TIMEFRAMES период,double step,double maximum,int бар)
  {
   Parabolic=iSAR(СИМВОЛ,период,step,maximum);
   for(int i=0;i<100;i=i+1)
     {
      if(BarsCalculated(Parabolic)>бар)
         return(true);
      Sleep(50);
     }
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


//+----------------------------------------------------------------------------+
//Функция Parabolic SAR                                               MQL5     |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double Параболик(ENUM_TIMEFRAMES период,double step,double maximum,int бар)
  {
   double ЗначениеParabolic[1];
   CopyBuffer(Parabolic,0,бар,1,ЗначениеParabolic);
   return(ЗначениеParabolic[0]);
  }
 
Alguém sabe como obter índice da sessão de negociação actual para a função SymbolInfoSessionTrade() . A ajuda apenas diz onúmero da sessão para a qual quero obter a hora de início e de fim. A indexação das sessões começa a partir de 0.
Leia o artigo Restrições e verificações em peritos
 
Rosh:
Leia o artigo Restrições e verificações em peritos

Obrigado pela dica.
 

Por favor, aconselhar. Será esta linha no início da EA necessária

void OnTick()
{
   if(!MQL5InfoInteger(MQL5_TRADE_ALLOWED)) return;
Se não, quando é necessário?
 
gpwr:

Por favor, aconselhar. Será esta linha no início da EA necessária

Se não, quando é necessário?

Esta função verifica se esta caixa de verificação está activada:


 
gpwr:

Por favor, aconselhar. Será esta linha no início da EA necessária

Em caso negativo, em que casos é necessário?

Se for proibido negociar no programa mql5 (por exemplo, se desmarcou a caixa que permite esta EA negociar quando a executa), então nenhuma negociação será executada. O próprio Expert Advisor trabalhará como habitualmente. Verifique por si mesmo.
Urain:

Esta função verifica se esta caixa de verificação está activada:

Não, esta é uma mensagem sobre outra caixa de verificação que é verificada quando o perito ou guião é iniciado


