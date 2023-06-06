Erros, bugs, perguntas - página 127
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O compilador não detecta a ausência do segundo sinal de igual como um erro.
Não tem de o fazer, o seu código não contém um erro.
e é idêntico a este código.
O compilador não detecta a ausência de um segundo sinal de igualdade como um erro.
Mas dá um aviso, pelo menos para o meu código como este:'DealInfo.mqh' DealInfo.mqh 1 1
a expressão não é booleano Shou History.mq5 60 19
0 erro(s), 1 aviso(s) 1 1
Não é necessário, o seu código não contém um erro.
e é idêntico a este código.
E, em vão, por exemplo, o estúdio detecta este código como um erro.
Além disso, então parece que este código
é idêntico a este:
digamos 0 = falso, 1 = verdadeiro, então o que é que os outros dígitos são iguais? 2,3,4, ...... :-)
Imho esta abordagem não leva a nada de bom, acrescenta apenas a possibilidade desnecessária de olhar através do erro.
Imho, esta abordagem não faz nenhum bem, apenas acrescenta uma oportunidade extra de ver o erro.
A razão para acrescentar um valor não booleano é para que o utilizador possa ver o que está a fazer.
Se eu guardar o conjunto no terminal (no gráfico) e depois abri-lo no testador ou no terminal, está tudo bem. Mas se o guardar no testador e depois o abrir no terminal, todos os valores de variáveis de tipo não string são exibidos em abracadabra. Se eu clicar em OK, então quando eu abrir novamente a janela de parâmetros, ela vai parecer bem, todos os parâmetros serão substituídos por novos parâmetros correctamente, excepto os booleanos. TUDO o que era true torna-se falsa. No testador, o conjunto salvo do testador abre-se correctamente.
Desculpem o incómodo, o bug sobre o qual escrevi anteriormente ainda não foi corrigido. Ao executar o indicador dado na descrição da função CopySpread , o histórico de spread é desenhado com um buraco. O buraco cobre sempre o período desde o início do terminal até ao início do indicador. Parece que os spreads provenientes do servidor com cada novo tick não são registados no histórico dos spreads.Obrigado!
Recebo avisos do compilador:
conversão enum implícita
possível perda de dados devido à conversão do tipo
ao utilizar este cordão:
O que está errado aqui?
Encontrei-o: deve usar longo
Depois outra pergunta. Esta construção irá funcionar correctamente
quando o pós-Type é definido como longo?
Recebo avisos do compilador:
conversão enum implícita
possível perda de dados devido à conversão do tipo
ao utilizar este cordão:
O que está errado aqui?
Encontrei-o: deve usar longo
Depois outra pergunta. Esta construção irá funcionar correctamente
quando o pós-Type é definido como longo?
Desculpem o incómodo, o bug sobre o qual escrevi anteriormente ainda não foi corrigido. Ao executar o indicador dado na descrição da função CopySpread , o histórico de spread é desenhado com um buraco. O buraco cobre sempre o período desde o início do terminal até ao início do indicador. Parece que os spreads provenientes do servidor com cada novo tick não são registados no histórico dos spreads.Obrigado!