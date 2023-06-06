Erros, bugs, perguntas - página 136
O indicador criado a partir do Expert Advisor não será descarregado até que seja explicitamente apagado ou o Expert Advisor esteja terminado.
Obrigado por ter tido tempo para responder.
Isto muda muito, significa que podemos fazer sem separar o código para o testador e o código para o real.
Conselhos sobre a melhor forma de poupar recursos se os indicadores forem necessários uma vez por hora :
deixar uma dúzia de indicadores padrão a cada vez que se faz uma carraça ou
Descarregá-los após cada utilização através de IndicatorRelease(indicator_handle), e depois carregá-los novamente após uma hora.
Mas a segunda variante aumenta o tempo dos testes.
Responder também a quanto atraso, em média, é necessário para carregar uma máscara?
Conselhos sobre a melhor forma de poupar recursos se os indicadores forem necessários uma vez por hora :
deixar uma dúzia de indicadores padrão para pendurar em cada carrapato ou
A melhor coisa a fazer não é descarregá-los (os indicadores são praticamente desnecessários "uma vez por hora"), mas sim
O tempo exacto de carregamento é impossível de dizer - depende de vários factores. É melhor não criar problemas através da descarga de indicadores - isto pode causar problemas por causa dos processos assíncronos de criação e recálculo do indicador.
- aumentar o tamanho da memória com transição para 64 bits, ou
- reduzir a profundidade dos gráficos de história
Pergunta
Eu não uso configurações de compensação, mas por acaso vi uma descrição sobre jacaré, comecei a pensar... :)
Descrição de uma das configurações do jacaré:
teeth_shift
[em] Mudança de linha vermelha em relação à tabela de preços. Deve-se lembrar que o deslocamento da linha é puramente visual para exibição, e os valores no buffer do indicador são armazenados sem qualquer deslocamento. Quando os valores do buffer são obtidos utilizando a função CopyBuffer(), o valor do offset não terá qualquer efeito.
Embora não seja mencionado na descrição do MA, mas penso que é um erro e tudo é semelhante
ma_shift
[em] Mudança de indicador em relação à tabela de preços.
Na fotografia onde se encontra o passarinho amarelo, o preço atravessou o MA sem um turno. É evidente aqui, por exemplo, que o preço no fecho do bar anterior é mais elevado do que o MA e o preço na abertura do bar actual é aberto.
Mas onde está a ave verde, como é que sabemos o mesmo? Isto é, quando o preço atravessa visualmente o MA com o turno
para o símbolo do gráfico, mas não sei como especificar o símbolo da classe
Olá, eu escrevi um guião - obter Ask price for EURUSD dá 0 - Acho que preciso de ligar
para o símbolo do gráfico, mas não sei como especificar o símbolo da classe
A primeira coisa a fazer é familiarizar-se com o que é a aula. Ao ligar ao símbolo, deve primeiro utilizar o método "Nome" da classe.
Compreendo que Ask na classe é definido pela estrutura do MqlTick; experimentei-o de ambas as maneiras e ainda assim consegui zero
Deverá fazer o seguinte
Que tal tentar desta forma?