Erros, bugs, perguntas - página 129
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Comparou os dados recebidos após cada tick com o gráfico M1. Por vezes o gráfico M1 não mostra dados se o carrapato ocorreu a hh:mm:01 ou hh:mm:59 e o aspecto das velas torna-se diferente do esperado.
Poderia descrevê-lo com mais detalhes?
Reparei nisto numa conta de demonstração do NordFX-Server quando estava a escrever todas as carraças na minha base de dados no MS SQL Server. Aqui está a hora das carraças e citações, data 14.09.2010 (EURUSD):
14:06:01 1,2847
14:06:03 1,2847
14:12:01 1,2842
MetaTrader 5 construir 324 (08 Set 2010)
1. Tinha o MetaEditor aberto com texto editável ou testes em execução quando carregou em "Reiniciar"?
2. Depois de premir "Reiniciar" e fechar o terminal, começou por si mesmo ou começou manualmente?
Se o executar você mesmo, aproximadamente quanto tempo depois de fechar o terminal o iniciou manualmente? (5-30-60 segundos?)
3. Tem algum anti-vírus instalado?
1. o MetaEditor foi aberto com texto editável.
2. uma vez a MT começou sozinha (mas tive de esperar muito tempo - sec 60..120), segunda vez comecei a MT sozinha, mas também ela "rolou" não foi rápida...
3. Está instalado um Kaspersky licenciado.
acabei de descobrir por acaso... como consegui o preço do eurodólar de 1,29559553 no terminal ????
Comparou os dados recebidos após cada tick com o gráfico M1. Por vezes o gráfico M1 não mostra dados se o carrapato ocorreu a hh:mm:01 ou hh:mm:59 e o aspecto das velas torna-se diferente do esperado.
acabei de descobrir por acaso... como consegui o preço do eurodólar de 1,29559553 no terminal ????
Isto significa que esta posição é o resultado de vários ofícios num determinado símbolo. Como consequência, vê-se um preço médio ponderado da posição.
Uau... Pensei que era uma falha...
Sugiro que a administração faça pelo menos dois tópicos num lugar de destaque com apenas posts (factos, código específico) sobre o assunto, SEM discussão
1. Migração de MQL4 para MQL5.
2. Os segredos da MQL5.
Dmitriy2:
Sugiro que a administração faça pelo menos dois tópicos num lugar de destaque, com apenas posts (factos, código específico) sobre o assunto, SEM discussão
1. Migração de MQL4 para MQL5
2. Os segredos da MQL5
1. Como é que é sem discussão? E falar...? :)
2. Os segredos são segredos para certas pessoas saberem...
1. Como assim, sem discussão? E falar...? :)
2. Os segredos são segredos para certas pessoas saberem...
Não, é quando já falaste, já descobriste, e o resultado está nesse fio. Como um facto.
E os segredos são como o preço médio ponderado, etc., e muitas outras coisas que se aprendem por acidente.