Comparou os dados recebidos após cada tick com o gráfico M1. Por vezes o gráfico M1 não mostra dados se o carrapato ocorreu a hh:mm:01 ou hh:mm:59 e o aspecto das velas torna-se diferente do esperado.
 
Poderia descrevê-lo com mais pormenor?
 
Reparei nisto numa conta de demonstração do NordFX-Server quando estava a escrever todas as carraças na minha base de dados no MS SQL Server. Aqui está a hora das carraças e citações, data 14.09.2010 (EURUSD):

14:06:01 1,2847
14:06:03 1,2847

14:12:01 1,2842



MetaTrader 5 construir 324 (08 Set 2010)

 
1. Tinha o MetaEditor aberto com texto editável ou testes em execução quando carregou em "Reiniciar"?

2. Depois de premir "Reiniciar" e fechar o terminal, começou por si mesmo ou começou manualmente?

Se o executar você mesmo, aproximadamente quanto tempo depois de fechar o terminal o iniciou manualmente? (5-30-60 segundos?)

3. Tem algum anti-vírus instalado?

1. o MetaEditor foi aberto com texto editável.

2. uma vez a MT começou sozinha (mas tive de esperar muito tempo - sec 60..120), segunda vez comecei a MT sozinha, mas também ela "rolou" não foi rápida...

3. Está instalado um Kaspersky licenciado.

 

acabei de descobrir por acaso... como consegui o preço do eurodólar de 1,29559553 no terminal ????

 
Confirmo também este facto. Detectei-o ao estudar o indicador que mostra o histórico de spreads (ver CopySpread). Essa parte da história da propagação, que foi desenhada por carraças, muda ligeiramente após a recarga do terminal.
 
acabei de descobrir por acaso... como consegui o preço do eurodólar de 1,29559553 no terminal ????

Isto significa que esta posição é o resultado de vários ofícios neste instrumento. Como consequência, vê-se o preço médio ponderado da posição.
Uau... Pensei que era uma falha...

Sugiro que a administração faça pelo menos dois tópicos num lugar de destaque com apenas posts (factos, código específico) sobre o assunto, SEM discussão

1. Migração de MQL4 para MQL5.

2. Os segredos da MQL5.

[Excluído]  

1. Como é que é sem discussão? E falar...? :)

2. Os segredos são segredos para certas pessoas saberem...

 
Não, é quando já falaste, já descobriste, e o resultado está nesse fio. Como um facto.

E os segredos são como o preço médio ponderado, etc., e muitas outras coisas que se aprendem por acidente.

