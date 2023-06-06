Erros, bugs, perguntas - página 140
Eu defino o tamanho e localização dos gráficos, fecho o MT5, abro-o - como resultado, todos os gráficos são esticados ao longo da largura da janela, como é que me livro dele?
Criar um pedido de servicedesk.
Por favor, fornecer capturas de ecrã antes de reiniciar o terminal (com definições de localização) e depois de o reiniciar.
A partir desta história divagante tenho apenas uma pergunta: há alguma coisa que possa fazer a esse respeito?
É necessária uma descrição detalhada dos parâmetros de teste e das datas com as quais e até às quais se define, mas não se obtém o resultado desejado. Seria muito útil ter um perito que dirija.
A melhor forma de o fazer é sob a forma de um pedido de servicedesk.
Desenvolvedores.
Não há símbolos (ou simplesmente não visíveis) na visão geral do mercado da nova construção. Ou serei apenas eu a ter esta falha?
Bild está a funcionar sob WinXP 32 bit.
Ou serei apenas eu?
A construção está a funcionar sob WinXP 32 bit.
Ainda tenho tudo. XP. O botão direito do rato não ajuda?
Após três reinícios, tudo parece ter aparecido. Vou tentar em outros terminais...
PS
Está tudo bem noutros terminais. Provavelmente uma falha aleatória :(
Curioso. Alguém reparou num truque como este?
Após a optimização, seleccionamos a opção (melhor) em"Run Single Test" para verificar e visualizar o gráfico,
e em testes únicos, obtemos resultados completamente diferentes
E nos cenários tudo é igual ao que acontece na optimização.
Já a apanhei duas vezes, parei a optimização, inicio-a, e o teste não corresponde à optimização, e de +9000 a menos 9000... Não compreendo qual é o problema. Talvez tenha sido meu. Ainda não contactei o serviço.
Ainda tenho mais a acrescentar. No último caso:
Após a optimização (antes do teste), mudou o método de teste de'OHLC para M1' (foi durante a optimização) para'Cada carraça', o resultado foi o mesmo negativo. Em seguida, alterou o método de ensaio de volta para'OHLC para M1' e testou novamente. As diferenças são insignificantes, são dados os parâmetros sobre os quais houve optimização.
Escrevi uma função para verificar a sessão de negociação. No trabalho de demonstração no testador não quer, imprimi os dados no registo é o que recebi
A partir da demonstração:
Do testador:
Código:
.... Talvez pessoas conhecedoras possam responder sobre a história que se espalha em mt5. No mt4, a difusão da história foi sempre considerada igual à difusão mais recente entre aspas. Portanto, os resultados do teste variaram dependendo da altura em que o testador foi lançado. Apenas no sábado e no domingo os resultados não se alteraram.
agora, de acordo com a minha observação, isto está a ser corrigido. Preencher a história com spreads
Isto já foi visto mesmo no mt4. As citações históricas (O,H,L,C) podem mudar durante a optimização. Também o resultado do comércio mais recente pode mudar, se um novo bar vier durante a optimização. Também o spread pode mudar: começou a optimização com um spread e verificou-o com outro. Embora o mt5 deva incluir spreads históricos (pedidos e licitações), mas eu próprio ainda não o verifiquei. Talvez pessoas conhecedoras possam responder sobre a propagação histórica em mt5. No mt4, o spread para toda a história foi sempre considerado igual ao spread mais recente entre aspas. Portanto, os resultados do teste variaram dependendo da altura em que o testador foi lançado. Apenas no sábado e no domingo os resultados não se alteraram.