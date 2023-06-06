Erros, bugs, perguntas - página 140

jmp:
Eu defino o tamanho e localização dos gráficos, fecho o MT5, abro-o - como resultado, todos os gráficos são esticados ao longo da largura da janela, como é que me livro dele?

Criar um pedido de servicedesk.

Por favor, fornecer capturas de ecrã antes de reiniciar o terminal (com definições de localização) e depois de o reiniciar.

Cherrr:

A partir desta história divagante tenho apenas uma pergunta: há alguma coisa que possa fazer a esse respeito?


É necessária uma descrição detalhada dos parâmetros de teste e das datas com as quais e até às quais se define, mas não se obtém o resultado desejado. Seria muito útil ter um perito que dirija.

A melhor forma de o fazer é sob a forma de um pedido de servicedesk.

Desenvolvedores.

Não há símbolos (ou simplesmente não visíveis) na visão geral do mercado da nova construção. Ou serei apenas eu a ter esta falha?

Bild está a funcionar sob WinXP 32 bit.



 
Interesting:

Ou serei apenas eu?

A construção está a funcionar sob WinXP 32 bit.

Ainda tenho tudo. XP. O botão direito do rato não ajuda?
Yedelkin:
Ainda tenho tudo. XP. O botão direito do rato não ajuda?

Após três reinícios, tudo parece ter aparecido. Vou tentar em outros terminais...

PS

Está tudo bem noutros terminais. Provavelmente uma falha aleatória :(

 

Curioso. Alguém reparou num truque como este?

Após a optimização, seleccionamos a opção (melhor) em"Run Single Test" para verificar e visualizar o gráfico,

Ao optimizar

e em testes únicos, obtemos resultados completamente diferentes

E nos cenários tudo é igual ao que acontece na optimização.

Já a apanhei duas vezes, parei a optimização, inicio-a, e o teste não corresponde à optimização, e de +9000 a menos 9000... Não compreendo qual é o problema. Talvez tenha sido meu. Ainda não contactei o serviço.

Ainda tenho mais a acrescentar. No último caso:

Após a optimização (antes do teste), mudou o método de teste de'OHLC para M1' (foi durante a optimização) para'Cada carraça', o resultado foi o mesmo negativo. Em seguida, alterou o método de ensaio de volta para'OHLC para M1' e testou novamente. As diferenças são insignificantes, são dados os parâmetros sobre os quais houve optimização.

 

Escrevi uma função para verificar a sessão de negociação. No trabalho de demonstração no testador não quer, imprimi os dados no registo é o que recebi

A partir da demonstração:

NN      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:35        2010.09.21 22:49:32 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:32 < 2010.09.21 23:59:00
DI      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:37        2010.09.21 22:49:33 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:33 < 2010.09.21 23:59:00
LI      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:37        2010.09.21 22:49:34 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:34 < 2010.09.21 23:59:00
QH      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:38        2010.09.21 22:49:34 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:34 < 2010.09.21 23:59:00
KH      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:41        2010.09.21 22:49:37 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:37 < 2010.09.21 23:59:00
CK      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:41        2010.09.21 22:49:38 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:38 < 2010.09.21 23:59:00

Do testador:

RE      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:00   Условие 2010.01.04 04:01:00 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:00 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
RP      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:02   Условие 2010.01.04 04:01:02 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:02 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
JO      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:04   Условие 2010.01.04 04:01:04 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:04 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
JJ      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:06   Условие 2010.01.04 04:01:06 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:06 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
RI      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:08   Условие 2010.01.04 04:01:08 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:08 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
GD      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:10   Условие 2010.01.04 04:01:10 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:10 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
KP      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:12   Условие 2010.01.04 04:01:12 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:12 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено

Código:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Проверка.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
MqlDateTime     str;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   sesion(_Symbol);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool sesion(string sym)
  {
   datetime start,finish;
   string d1,d2;
   datetime date=TimeCurrent();
   TimeToStruct(date,str);

   string ty=string(str.year);
   string tm=string(str.mon);
   string td1=string(str.day);

   SymbolInfoSessionTrade(sym,(ENUM_DAY_OF_WEEK)str.day_of_week,0,start,finish);
   d1 = TimeToString(start,TIME_MINUTES);
   d2 = TimeToString(finish-1,TIME_MINUTES);

   datetime dd1  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d1);
   datetime dd2  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d2);

   if(date>=dd1 && date<dd2)
     {
      Print(date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2);
      return(true);
     }
   Print("Условие ",date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2," не выполнено");
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
pronych:

Curioso. Alguém reparou num truque como este?

Após a optimização, seleccionar a opção (melhor) em"Run Single Test" para testar e ver o gráfico,

e , no teste único, obtemos resultados completamente diferentes

E nos cenários tudo é igual ao da optimização.

Aqui estão as duas vezes que fui apanhado, parei a optimização, fiz o teste, e o teste não corresponde... Não sei o que está errado. Talvez seja meu. Ainda não contactei o serviço.

Isto já foi visto mesmo no mt4. As citações históricas (O,H,L,C) podem mudar durante a optimização. Também o resultado do comércio mais recente pode mudar, se um novo bar vier durante a optimização. Também o spread pode mudar: começou a optimização com um spread e verificou-o com outro. Embora o mt5 deva incluir spreads históricos (pedidos e licitações), mas eu próprio ainda não o verifiquei. Talvez pessoas conhecedoras possam responder sobre a propagação histórica em mt5. No mt4, o spread para toda a história foi sempre considerado igual ao spread mais recente entre aspas. Portanto, os resultados do teste variaram dependendo da altura em que o testador foi lançado. Apenas no sábado e no domingo os resultados não se alteraram.
 
gpwr:
.... Talvez pessoas conhecedoras possam responder sobre a história que se espalha em mt5. No mt4, a difusão da história foi sempre considerada igual à difusão mais recente entre aspas. Portanto, os resultados do teste variaram dependendo da altura em que o testador foi lançado. Apenas no sábado e no domingo os resultados não se alteraram.

https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983

agora, de acordo com a minha observação, isto está a ser corrigido. Preencher a história com spreads

gpwr:
Isto já foi visto mesmo no mt4. As citações históricas (O,H,L,C) podem mudar durante a optimização. Também o resultado do comércio mais recente pode mudar, se um novo bar vier durante a optimização. Também o spread pode mudar: começou a optimização com um spread e verificou-o com outro. Embora o mt5 deva incluir spreads históricos (pedidos e licitações), mas eu próprio ainda não o verifiquei. Talvez pessoas conhecedoras possam responder sobre a propagação histórica em mt5. No mt4, o spread para toda a história foi sempre considerado igual ao spread mais recente entre aspas. Portanto, os resultados do teste variaram dependendo da altura em que o testador foi lançado. Apenas no sábado e no domingo os resultados não se alteraram.
Bem, quanto aos spreads, é conhecido. Foram acrescentadas às citações há um mês (por padrões cósmicos :) e quase não mudaram. E o sistema em si não implica tais perdas em spreads. Algo está errado aqui. Ou eu estraguei o código algures (o que é improvável), ou os resultados dos testes diferem muito dos da optimização. Isto já é um insecto. É por isso que pergunto a todos - alguma vez aconteceu com alguém?
