Erros, bugs, perguntas - página 133
Tanto quanto sei, como na demonstração ou no provador.
Assim, ao emitir valores para o registo, apenas uma vez (pela primeira vez) a função parabólica, ou seja, CopyBuffer, retorna 0 e não -1, como deve ser em caso de erro (embora também não deva ser, todos os dados estão lá, todos descarregados, não devem ocorrer grandes matrizes multidimensionais, nenhum erro!) E isto acontece SOMENTE no testador e SOMENTE UMA vez. A partir daqui, tudo funciona bem.
No código básico não me interessa o que as funções retornam, eventualmente quando se trata de um pedido comercial, os valores recebidos para o pedido são verificados pela função universal, e se está tudo bem enviamos o pedido, se não - esperamos que esteja tudo bem...
Experimente o seguinte código na sua função de obter valor parabólico.
Terá algo como isto no diário de bordo
Explicará por que razão se obtém 0 e não -1.
Vou repeti-lo pela 3ª vez. Os dados estão lá, mas os valores do indicador nesse momento PODEM ainda não ser calculados. Está escrito a este respeito na ajuda!
O que é? Re-criptação ou acumulação
FC sofre de sobre-acumulação, MT teve acumulações durante toda a sua vida. Simples em dias normais e x3 na quarta-feira(Triple Swap Day deve ser esclarecido)...
Exactamente, estamos a obter o valor parabólico, não a resposta do CopyBuffer.
ok... alterar a função parabólica para a que forneceu (com as impressões digitais).
Acrescento as impressões no for loop (não tem protecção zero)
Analisá-lo no provador
e assim por diante, para sempre, até que a imprensa cancele
Consultor especializado no gráfico
sem erros na revista
olhar para a imagem no separador Especialistas; sem mensagens de erro também
pode contar pontos parabólicos, tudo coincide bem, no décimo segundo, sair do ciclo.
Apercebi-me há muito tempo que na MQL5 naquele "momento" ou naquele... Os dados aqui ou ali podem não ser calculados... Mas não está certo, é preciso consertá-lo, não escrever muletas no código
a propósito, é o mesmo com todos os outros indicadores, não só com os parabólicos
não sei o que é fc. só preciso de saber COMO vai ser nos campeonatos.
FC - Forex Club e dizer o seu terminal Rumus2.
Tem uma conta de teste para o campeonato? Experimente e tudo ficará claro...
Apercebi-me há muito tempo que na MQL5 naquele "momento" ou naquele... Os dados aqui ou ali podem não ser calculados... Mas não está certo, é preciso consertá-lo, não escrever muletas no código
A propósito, é o mesmo com todos os outros indicadores, não só com parabólicos.
Não vamos criar novas discussões.
Este tópico tem sido discutido muitas vezes. Foi revisitado não há muito tempo(https://www.mql5.com/ru/forum/1951)
Sentado... A observar...
Nunca acreditarei que a MQL5 e a MQL4 foram escritas pela mesma equipa(((
MQ4 - voar...
O MQ5 é uma brincadeira de crianças. Sem ofensa pretendida - mas...(((
Ainda não vi este fio... a mesma coisa...
A questão é que não vou estupidamente fazer verificações em todas as linhas para todas as ocasiões, confundindo e desorganizando o código. Se isso estiver fora de questão, então... muletas são adicionadas, um projecto suficientemente grande é finalmente refeito e a funcionar...
E, em geral, estou espantado com esta abordagem. Acontece que não é a primeira vez que tal pergunta surge (e tenho a certeza que mais do que uma vez no futuro irá surgir noutras pessoas), e todas as vezes "pela primeira vez" para passar muito do seu tempo de trabalho e de outros para explicar o que precisa de fazer para contornar este bug ...
A única coisa a fazer é acrescentar ao TESTER que recomendou nesse tópico apenas UM Dormir(1000) no início do Expert Advisor.
Não deve ser de modo a que a concha implique falhas, e essas falhas devem ser evitadas no código. E o TERMINAL está a funcionar correcta e correctamente, não há ERROS (nesta situação). Mas o funcionamento do testador é DIFERENTE do funcionamento do terminal.
ps EQU Olá:)