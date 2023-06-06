Erros, bugs, perguntas - página 141

Novo comentário
 
pronych:
Quanto aos spreads, é bem conhecido. Foram adicionados às citações durante muito tempo (por padrões cósmicos :) há cerca de um mês atrás, e é improvável que tenham mudado. E o próprio sistema não espera tais perdas em spreads. Algo está errado aqui. Ou eu estraguei o código algures (o que é improvável), ou os resultados dos testes diferem muito dos da optimização. Isto já é um insecto. É por isso que pergunto a todos - alguma vez aconteceu com alguém?

Rapidamente escrevi um simples Expert Advisor e fiz a optimização. Depois escolhi a melhor variante e executei-a sozinho. Também obtive resultados muito diferentes. Não só o lucro não coincide, mas também o número de negócios: 82 de uma só vez e 103 durante a optimização. 21 negócios desapareceram algures. Contactar o Service Desk. Algo está errado com a construção mais recente.

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 

pronych:
По сему и спрашиваю всех, бывало ли у кого такое?

Durante quatro meses, o tempo todo. E não apenas na melhor corrida. Habituei-me a isso.
 

Suponhamos que o problema se assemelha a este.

Código de conselheiro especializado:

nulo OnTick()
{
Imprimir ("CUR NEED ",Bars(_Símbolo,_Periodo), " 550);
}

Dois números são produzidos: o primeiro é o número actual de barras, o segundo é o número de barras de que preciso para trabalhar.

Estamos a testar de 1, 10 de Setembro até hoje.

Neste caso, o primeiro número que o testador exibe é 428 550. Depois, o primeiro número aumenta naturalmente.

Vamos testar de 1 de Janeiro 9 até hoje, no outro dia. Os dois primeiros números são 262.550. É evidente que obteremos o número necessário de barras durante o ano, mas não é conveniente para testes.

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars
  • www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars - Документация по MQL5
[Excluído]  
EQU:

encontrou a causa...

Depois de desligar o computador - mudar para Cybernet - o processo ainda estava na lista de tarefas... mas por alguma razão não apareceu depois de ligar... e o alt-tab não foi detectado...

Retirei-o do gestor de tarefas e funcionou.

Encontrei a causa, mas a questão mantém-se...

MT fechado (antes da hibernação) - Vejo a área de trabalho, a barra de tarefas está limpa...

Vou ao gestor de tarefas... A lista de tarefas está vazia - Em processos lista terminal.exe aumenta lentamente o tamanho da memória de cerca de 150M para 700M, depois - um pouco mais rápido - reduz tudo a zero, e só depois disso descarrega... Durante mais de 8(!) minutos (eu perdi-o - pode ser mais) o processo teimoso faz algo lá enquanto permanece invisível...

Talvez uma janela modal pelo menos - como "esperar, descarregar...", para não ter de ir constantemente ao taskmanager?

 
Cherrr:
 

Obrigado)

É apenas uma pena que nunca me canso deste mínimo descarregável.

 
Cherrr:

Obrigado)

É uma pena que eu nunca tenha o suficiente deste mínimo descarregável.

Faça o seguinte.

datetime   ДатаНачалаТестаПриТестировании=D'09.11.2008';

void OnTick()
   {
   if(MQL5InfoInteger(MQL5_TESTING)==true || MQL5InfoInteger(MQL5_OPTIMIZATION)==true)
      if(TimeCurrent()<ДатаНачалаТестаПриТестировании)
         return;
   ...
   }

DateTestStartTest a partir de que data deseja o teste, e no testador especificar uma data antecipada, a partir da qual exactamente quantas barras serão necessárias

 

onde será utilizado o tempo no campeonato...? será GMT+4 ? Escrevo-o de ambas as maneiras no testador... não há diferença !!!!!!!!!!!!!!

TimeGMT(dt);

if(dt.hour<3) return;
TimeCurrent(dt);

if(dt.hour<3) return;
 
maryan.dirtyn:

no campeonato, onde será utilizado o tempo...? será GMT+4 ? Escrevo-o de ambas as maneiras no testador... não há diferença !!!!!!!!!!!!!!

A hora actual do nosso servidor de demonstração será utilizada.
Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent
Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent
  • www.mql5.com
Дата и время / TimeCurrent - Документация по MQL5
 

O testador abre negócios para 2009 (muito), mas não quer abrir negócios para 2010. Se for necessário um período de fronteira, então até ao final de 2009, e depois não. Reiniciei o meu computador, a construção diz 334

????

1...134135136137138139140141142143144145146147148...3184
Novo comentário