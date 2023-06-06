Erros, bugs, perguntas - página 128
como obter a data e a hora num formato digerível (13-09-2010 20:39), porque
Escreve, mas jura... Gostaria que fosse sem erros no compilador.
Penso que sim...
e se ainda o quiser neste estilo:
como traduzir correctamente para uma linha
Pergunta para programadores
Se, após colocar uma encomenda executando o método my_trade.OrderOpen() da classe CTrade, eu receber código do servidor através do método my_trade.ResultRetcode()
10008
TRADE_RETCODE_PLACED
Encomenda efectuada
10028
TRADE_RETCODE_LOCKED
Pedido bloqueado para processamento
se neste caso:
1) repetir o método my_trade.ResultRetcode() até ser recebido um novo código (possivelmente 10009?). Ou seja, o servidor irá gerar independentemente um novo código para o pedido anterior e bilhete se for bem sucedido?
2) Repetir o método my_trade.OrderOpen() com os mesmos parâmetros e o método my_trade.ResultRetcode() para obter o novo código.
3) Esperar pelo método my_trade.ResultOrder() para receber o bilhete e o evento OnTrade() para abrir a encomenda.
4) Outra opção. Qual deles?
Win7, x64. O terinal está instalado, x64 claro, constrói 324.
Mas a actualização (build 328) não será instalada automaticamente ou por download. Talvez a nova construção seja apenas para x32?
Bild para todas as versões.
1. Por favor verifique se existem dois processos terminal64.exe na lista de processos (ou seja, processo extra terminal64.exe)?
Pode fechar o terminal e remover todos os processos do terminal64.exe que não estejam fechados. Depois disto, a actualização deverá ser bem sucedida.
2. Depois de descarregar a actualização, acabou de carregar em "Reiniciar"?
3. Tem a UAC activada?
4. Em que directório está instalado o terminal?
5. O que quer dizer com descarregá-lo não se instala? Quer dizer que descarregou o instalador web do terminal e tentou instalar? Que erros foram cometidos na instalação?
1. o processo terminal64.exe é um só.
2. Sim, clique em "Reiniciar" .
3. Não tenho a certeza sobre a UAC.
4. Directório predefinido, não mudou nada durante a instalação inicial.
5. Sim, descarregou o instalador web e reinstalou o terminal. Não houve erros. Mas na ajuda, foram 324 construídos e ainda estão.
Agora o novo build foi descarregado automaticamente quando comecei novamente o terminal e 328 foi instalado... Desculpem o incómodo.
1. Tinha o MetaEditor aberto com texto editável ou testes em execução quando clicou em "Reiniciar"?
2. Depois de ter clicado em "Reiniciar" e fechado o terminal, começou por si mesmo ou começou manualmente?
Se se auto-executar, aproximadamente quanto tempo depois de fechar o terminal o iniciou manualmente? (5-30-60 segundos?)
3. Tem algum anti-vírus instalado?