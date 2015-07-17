Buracos - página 2
Só porque alguém aceita dinheiro não significa que todos os outros façam exactamente o mesmo.
Temos dado 80% do nosso software durante toda a nossa vida de forma gratuita e fornecendo contas de prática ilimitadas. E os concorrentes estão a morrer.
Existem citações detalhadas, estão disponíveis para os corretores.
Então, porquê torcer as coisas ? O intercâmbio de dados pagos é a norma moderna.
Não é comparado com o CQG. E quando se trata de software, sabe melhor do que ninguém: o software CQG é "big league", as linhas nos gráficos não se movem quando se muda o tempo, as linhas paralelas permanecem paralelas... Os bancos e os canais de televisão de informação financeira utilizam-no.
Mas de volta aos seus carneiros. Obviamente, a mistura de TRÊS prazos em UM gráfico é mais o seu erro como programador do que a falta de cuidado do seu corretor. O seu software não é "infalível" e cria uma ameaça potencial tanto para os seus clientes como para aqueles que utilizam os seus 80% de software gratuito. ;)
Como tudo é familiar.
Lembre-se talvez das palavras "nunca chegará ao nível de Metastock, Tradestation. eles são o poder. e você é tão...".
Aqui está um relatório para alargar os seus horizontes:
Alguém está metodicamente a empurrar as "grandes ligas" para fora do mercado de massas, e alguém está a contar mitos :)
Ninguém o obrigou a falar - o seu software não tem rivais no "mercado de massas", simplesmente não há lá outro software :)
As plataformas de negociação auto-escritas da Akmos e do Clube Forex não são rivais das suas obras-primas.
Procedendo da sua lógica, um Zhiguli é um carro de classe superior ao de um Mercedes, porque há mais para operar (e reparar). ;)
Mas esse é o mercado de massas. E quantos bancos compraram o seu MT e desistiram do negócio da Reuters-dealing ? ;)
Para que não fique tonto de sucesso, admire o quão famosa é a sua empresa no mesmo Google.
traderOK:E quantos bancos compraram o seu MT e desistiram do Reuter's Dilling ? ;)
Uma comparação incorrecta...
traderOK писал(а) # :
Porque é que estás a distorcer as coisas? O intercâmbio de dados pagos é a norma moderna.
E ninguém o iria comparar com o CQG. E quando se trata de software, sabe melhor do que ninguém: o software CQG é "big league", as linhas nos gráficos não se movem quando se muda o período de tempo, as linhas paralelas permanecem paralelas... Os bancos e os canais de televisão de informação financeira utilizam-no.
....
Desculpe, mas é, como diz, "Major League", de forma alguma sequer perto do produto MQ. Se estiver interessado em "fotografias bonitas", é algo completamente diferente. Os programas que "estas empresas de marca" fazem são tão foleiros que não vale a pena sequer compará-los. Todos estes Reuters são, antes de mais, uma tradição, e apenas no seu interior, e de facto, coisas muito desagradáveis e inconvenientes, que ao mesmo tempo e arrastam uma miríade de todo o tipo de ferramentas relacionadas que o tornam um monstro pouco rastejante e retardado. E não tem nada a ver com mármores, e a comparação não é a favor deles ... Seria muito mais exacto nomear estes "Highest league" simplesmente "locomotiva" em comparação com um carro. As grandes ligas, diz o senhor também, estão fartas destes extorsionistas com os seus cartões perfurados, pedindo o pagamento de todos os shenanigans. E pelo seu aspecto, não lhes resta muito tempo. Com o seu pessoal inchado, e mares de "académicos" de carga livre, não sobreviverão. Bem, se olharmos para dentro deles, apenas um horror silencioso do final do século XX, mais ou menos ao nível dos anos 90. :) Nem sequer estou a falar do custo, apenas ri por vezes, do que eles oferecem por esse dinheiro.
Portanto, MQ tenho a certeza de que em breve será um criador de tendências na indústria.
Continua.
18 de Fevereiro completamente desaparecido, com o terminal no dia 18, as barras estavam ligadas mas desapareceram!?
Isto aconteceu no nosso servidor MetaQuotes-Demo? Acabei de verificar - os meus dados estão no local.
Tente dar o comando Actualizar a partir do menu do botão direito do rato.
Tente dar o comando Actualizar a partir do menu do botão direito do rato.
Sim, "Refrescar" desafia os buracos. (E acontece que tem de clicar para cada período).
Enquanto eu estava distraído com o café, os buracos estão lá novamente. E agora o servidor está completamente em baixo.
Oh, esqueci-me do servidor: experimentei Update em ambos os servidores (Server e Server Backup) um deles tem buracos - dos quais não me lembro.