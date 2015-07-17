Buracos - página 4
Aqui está mais.
2010.06.03 - sem barras, ou melhor, uma barra com aspecto estranho.
antt:
Уточните пожалуйста к какому серверу был подключен терминал и посмотрите разность серверного и локального времени.
Ahora local é +1 para a hora do servidor. Não me lembro a que servidor estava ligado, porque eu instintivamente mudo entre os três servidores (Access Server, Access Server Europe, Access Server Backup) quando ocorre um buraco, o que leva ao encerramento do buraco.
Após a reinicialização tento novamente mudar para todos os servidores - sem buracos em nenhum deles.
Hora local +1 à hora do servidor.
A data está correcta? Não há uma descoordenação de minutos e segundos?
Os minutos coincidem, segundos, não sei como ver.
O SO está a sincronizar a hora local com time.windows.com.
Foi assim que decorreu a transição de 10 para 11 de Junho
a ordem das barras é a seguinte:
2010.06.11 00:10
2010.06.11 00:05
2010.06.10 23:55
2010.06.11 00:00
2010.06.09 23:55
2010.06.09 23:50
e depois, um a um.
Passada meia hora, o quadro mudou:
bares em ordem, mas falta o bar 2010.06.11 00:00.
Não há noite EURJPY para o dia 15
libra yen
Libra Yen
mais uma vez, algo não está claro.
1. há pouco tudo estava no terminal(dados).
2. aspecto gráfico ajustado e modelo default.tpl guardado
3. actualizei o gráfico. Os dados desapareceram ((.
Apenas um reset completo do terminal ajudou