zigan:

Aqui está mais.

2010.06.03 - sem barras, ou melhor, uma barra com aspecto estranho.

Especificar a que servidor o terminal está ligado e verificar a diferença entre a hora do servidor e a hora local.
 

antt:
Ahora local é +1 para a hora do servidor. Não me lembro a que servidor estava ligado, porque eu instintivamente mudo entre os três servidores (Access Server, Access Server Europe, Access Server Backup) quando ocorre um buraco, o que leva ao encerramento do buraco.

Após a reinicialização tento novamente mudar para todos os servidores - sem buracos em nenhum deles.

 
zigan:

Hora local +1 à hora do servidor.

A data está correcta? Não há uma dessincronização minuto-segundo?
 
antt:
Os minutos coincidem, segundos, não sei como ver.

O SO está a sincronizar a hora local com time.windows.com.

 

Foi assim que decorreu a transição de 10 para 11 de Junho

a ordem das barras é a seguinte:

2010.06.11 00:10

2010.06.11 00:05

2010.06.10 23:55

2010.06.11 00:00

2010.06.09 23:55

2010.06.09 23:50

e depois, um a um.

Passada meia hora, o quadro mudou:

bares em ordem, mas falta o bar 2010.06.11 00:00.

 

Não há noite EURJPY para o dia 15


 

libra yen

 
Prival:

Libra Yen

15-16 de Junho houve problemas nos servidores - irá actualizar a história em breve.
 

mais uma vez, algo não está claro.

1. há pouco tudo estava no terminal(dados).

2. aspecto gráfico ajustado e modelo default.tpl guardado

3. actualizei o gráfico. Os dados desapareceram ((.

Apenas um reset completo do terminal ajudou

 
Olá, tenho o seguinte problema: logo após iniciar o MT5, o gráfico não é desenhado, ou seja, não aparecem novos castiçais, e o preço move-se como se estivesse no vazio! Além disso, basta reiniciar o terminal para carregar os castiçais em falta que não foram desenhados antes e depois não são desenhados de novo castiçais. Além disso, a reinstalação do terminal não ajudou. Aconselhe por favor o que fazer!
