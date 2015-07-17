Buracos - página 6
Tenho buracos em todos os símbolos, da 1h às 2h.
é um indicador de grelha, entre linhas verticais (cada uma corresponde ao início da hora) deve haver 60 barras, mas não há nenhuma ((
Actualização e reinício do terminal não ajuda
Recarregou completamente o terminal - o efeito desapareceu.
Tanto quanto me lembro, tem vários terminais num só computador.
Será esta situação em todas elas ou apenas numa delas?
Não há realmente dados no servidor aqui. Vamos arranjá-lo.
Corrigido.
Obrigado. Agora pergunto-me qual será melhor. um buraco na história e tudo corre bem, ou não há buraco, mas há uma lacuna.
É uma espécie de artificial. Poderia dizer neste momento se havia uma lacuna? (par libra/franco)
Para além dos buracos, há também trocas além do gráfico (não é claro a que preço).
comércio 1107145 a 88,672 - não existe tal preço no gráfico.
Obrigado. A lacuna foi corrigida.
Penso que seria mais apropriado aqui. Apareceram alguns bares muito interessantes.
4 barras consecutivas com o mesmo preço ONLC, volumes diferentes. 3-3-4-1. AUDUSD. tanto quanto sei, não deveria ser assim.
Ou o conceito mudou agora, os gráficos ficarão sem buracos ? https://www.mql5.com/ru/articles/1407
O tempo no servidor parece estar a saltar por +1 hora. Por favor, verifique.