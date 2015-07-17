Buracos - página 3

Isto está a acontecer no edifício 249?

Verifique os pontos de acesso - talvez sejam eles o problema.

 
Renat:

construir 249

tentou mudar novamente:
Servidor --> Backup do Servidor: aparecem buracos.
Backup do servidor --> Servidor: buracos permanecem + Actualização: os buracos desaparecem.

 
zigan:

construir 249

Obrigado pela mensagem, o bug será corrigido.
 

Buracos novamente, ou melhor, de alguma forma misteriosamente, as barras desaparecem (os negócios pendem no vazio).

 

O estranho é que nunca vi nada como isto antes. Aqui está uma fotografia. As linhas cinzentas verticais são o início da hora.

não há forma de o corrigir ((

 

até agora, todos os bares também estão misturados.

Não sei como repará-lo, mas a qualidade das cotações que chegam matará qualquer sistema comercial. A história suave é boa. mas a qualidade das citações é ainda mais importante.

construir 274

 
zigan:

Buracos novamente, ou melhor, alguma forma misteriosa de as barras desaparecerem (as transacções ficam penduradas no vazio).

Existe tal coisa, e após actualização e desconexão desaparecem novamente nos mesmos locais

E por vezes a actualização não ajuda. Ontem à noite tentei actualizar o euro por um minuto, depois da quinta vez que desisti...

Ao mesmo tempo, no outro tf histórico é exibido normalmente.

E notei no depurador que o pedido de história minuciosa em especialista com funções Copy*() leva a um estupor muito longo, a propósito, talvez seja um erro.

 

Abriu hoje o terminal e não encontrou o dia de ontem. Embora ontem estivesse a trabalhar com o terminal


 
marat_a :

Abriu hoje o terminal e não encontrou o dia de ontem. Embora ontem estivesse a trabalhar com o terminal



Também estou a ver isto!
 

Aqui está mais.

2010.06.03 - sem barras, ou melhor, uma barra com aspecto estranho.

