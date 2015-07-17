Buracos - página 3
Isto está a acontecer no edifício 249?
Verifique os pontos de acesso - talvez sejam eles o problema.
construir 249
tentou mudar novamente:
Servidor --> Backup do Servidor: aparecem buracos.
Backup do servidor --> Servidor: buracos permanecem + Actualização: os buracos desaparecem.
construir 249
Buracos novamente, ou melhor, de alguma forma misteriosamente, as barras desaparecem (os negócios pendem no vazio).
O estranho é que nunca vi nada como isto antes. Aqui está uma fotografia. As linhas cinzentas verticais são o início da hora.
não há forma de o corrigir ((
até agora, todos os bares também estão misturados.
Não sei como repará-lo, mas a qualidade das cotações que chegam matará qualquer sistema comercial. A história suave é boa. mas a qualidade das citações é ainda mais importante.
construir 274
Buracos novamente, ou melhor, alguma forma misteriosa de as barras desaparecerem (as transacções ficam penduradas no vazio).
Existe tal coisa, e após actualização e desconexão desaparecem novamente nos mesmos locais
E por vezes a actualização não ajuda. Ontem à noite tentei actualizar o euro por um minuto, depois da quinta vez que desisti...
Ao mesmo tempo, no outro tf histórico é exibido normalmente.
E notei no depurador que o pedido de história minuciosa em especialista com funções Copy*() leva a um estupor muito longo, a propósito, talvez seja um erro.
Abriu hoje o terminal e não encontrou o dia de ontem. Embora ontem estivesse a trabalhar com o terminal
Abriu hoje o terminal e não encontrou o dia de ontem. Embora ontem estivesse a trabalhar com o terminal
Aqui está mais.
2010.06.03 - sem barras, ou melhor, uma barra com aspecto estranho.