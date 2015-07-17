Buracos - página 5
1) Por favor verifique a hora local do seu computador - é muito diferente da hora correcta?
2) Qual é a construção do terminal?
3) Depois de invocar "Actualizar" clicando com o botão direito do rato no gráfico, o efeito não se perde?
1. diferença de cerca de 1-2 min.
2. 292
3. imediatamente após chamar "Actualizar" com o botão direito do rato sobre o gráfico, o efeito não desaparece. Mas após um período de tempo (de um dia para o outro) desapareceu e apareceu num local diferente.
Agora o gráfico tem este aspecto:
Renat:
4) какой торговый сервер? на нашем MetaQuotes-Demo такого нет
MetaQuotes-Demo
Já passaram algumas horas - tudo parece estar bem.
E o gráfico EURUSD tem agora o seguinte aspecto
Actualização de imprensa, aguarde 5 min.
O gráfico é o seguinte:
Recarregou completamente o terminal - o efeito desapareceu.