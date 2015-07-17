Buracos - página 5

zigan:
Já tentou uma actualização? Em que servidor?
 

1) Por favor verifique a hora local do seu computador - é muito diferente da hora correcta?

2) Qual é a construção do terminal?

3) Depois de invocar "Actualizar" clicando com o botão direito do rato no gráfico, o efeito não se perde?

 
1. diferença de cerca de 1-2 min.

2. 292

3. imediatamente após chamar "Actualizar" com o botão direito do rato sobre o gráfico, o efeito não desaparece. Mas após um período de tempo (de um dia para o outro) desapareceu e apareceu num local diferente.

Agora o gráfico tem este aspecto:

 
4) qual servidor comercial? a nossa MetaQuotes-Demo não tem um
 

Renat:
MetaQuotes-Demo

Já passaram algumas horas - tudo parece estar bem.

 

E o gráfico EURUSD tem agora o seguinte aspecto

 
Tente carregar em Actualizar.
 

Actualização de imprensa, aguarde 5 min.

O gráfico é o seguinte:

 

Recarregou completamente o terminal - o efeito desapareceu.

