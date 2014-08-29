Aprender e escrever juntos em MQL5 - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A questão é que quando o compenso durante a depuração atira-me de volta para o editor MQL sem sequer dar um erro. E quando eu apenas puxo a EA para um gráfico, ela nem sequer aparece nele. Ou seja, nem a depuração nem o lançamento da EA dá erros em qualquer lugar
Encontrei um erro, mas diz que a DLL não é permitida - ou seja, não a vejo. A questão é onde deve estar? (na versão 4 não precisava de ser sobreescrito em lado nenhum, estava por defeito na pasta Sistemas do Windows)
Mas encontrei um erro a dizer que a DLL não é permitida - ou seja, não a consegue ver. A questão é onde deve ser localizado? (na versão 4 não precisava de ser sobreescrito em lado nenhum, estava por defeito na pasta Sistemas do Windows)
Tente permitir a importação a partir de uma DLL
Penso que um bom compilador difere de um mau compilador na medida em que pode abater códigos não viáveis de códigos viáveis. E isto é o principal. Depara-se frequentemente com coisas de cortar a respiração e que não existem em nenhum contexto técnico. Isto contribui para o desenvolvimento e refinamento dos meios expressivos da língua. E se tiver de se preocupar com o formato de introdução de dados - não é o compilador, é ... Na minha opinião, o compilador em MQL5 precisa de ser melhorado nada menos do que a interface do programa.
Tente permitir a importação a partir de uma DLL
2010.01.14:27:56 GetInternet (EURJPY,H1) Violação de acesso lido a 0x00040017 em 'C:\Users\FujitsuAppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Libraries\winet.dll
Agora isto é o que diz
2010.01.14:27:56 GetInternet (EURJPY,H1) Violação de acesso lido a 0x00040017 em 'C:\Users\FujitsuAppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Libraries\winet.dll
Por favor anexar o texto fonte. Pode ser enviada como uma mensagem privada.
Agora é isto que diz.
2010.01.14:27:56 GetInternet (EURJPY,H1) Violação de acesso lido a 0x00040017 em 'C:\Users\FujitsuAppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Libraries\winet.dll
er... com a construção 239 o erro desapareceu, mas não exactamente...
2010.01.14 23:55:33 GetInternet (USDJPY,H1) Erro na obtenção de dados do nó!
Como se verificou, a razão para estas últimas foram as funções, substituindo-as por unicode
InternetOpenW() e InternetOpenUrlW()
Resolvi ligeiramente* o problema...
Só não utilizei o Expert Advisor, corrigi o código como um guião.
*ligeiramente, apenas porque foi deixado para derrotar a codificação ytf-8 do site:
<th width="50"> ÐЎÐsÐ±Ñ‰ÐµÐÑœЏ </th>
er... com a construção 239 o erro desapareceu, mas não exactamente...
2010.01.14 23:55:33 GetInternet (USDJPY,H1) Erro na obtenção de dados do nó!
Como se verificou, a razão para estas últimas foram as funções, substituindo-as por unicode
InternetOpenW() e InternetOpenUrlW()
Estou um pouco* fora do problema...
Só não utilizei o Expert Advisor, corrigi o código como um guião.
*ligeiramente, apenas porque foi deixado para derrotar a codificação ytf-8 do site:
<th width="50"> PЎѕÐsÐ±Ñ‰ÐµÐÑœЏ </th>