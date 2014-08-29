Aprender e escrever juntos em MQL5 - página 9

gdtt:

o conselheiro utiliza

a partir da barra 0, os valores dos amortecedores indicadores são mudados em cada tic tac até ao fecho da vela.

É verdade, experimentei, mas na essência não resolve o problema principal.-- Como fazer uma EA recalcular o tampão indicador não só na barra solicitada, mas também em várias barras para trás

Poderá ter sido encontrada uma solução! Um deles...

Para tal, contudo, é necessário fazer uma versão especial do indicador.

 

Cavalheiros,

Estou a escrever um indicador: ...
int handle;
double indicatorBuffer[];
...
int OnInit()
{
... handleMA = iMA(_Symbol, _Period, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice);
...
}

int OnCalculate (const int rates_total, // tamanho do array price[]
const int prev_calculated, // barras processadas na chamada anterior
const int begin, // onde os dados significativos começam
const double& price[]) // array para cálculo
{
... a fazer algo

A questão é - como deixar o handleMA = iMA(_Symbol, _Period, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice) saber o que é AppPrice?
ou como extrair Aplicar a: do separador Parâmetros para usar no código?

Obrigado de antemão...

 
FlyAgaric:

Cavalheiros,


A questão é - como deixar o handleMA = iMA(_Symbol, _Period, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice) saber o que é AppPrice?
ou como extrair Aplicar a: do separador Parâmetros para utilização no código?

Obrigado antecipadamente...

Ver OnCalculate():

A selecção de uma série cronológica ou indicador necessário à medida que a matriz de preços[] é executada por um utilizador ao iniciar o indicador no separador "Parâmetros". Para o fazer, deve especificar o item necessário na lista pendente do campo "Aplicar a".

Para receber valores de um indicador personalizado de outros programas mql5, é utilizada a função iCustom(), que devolve o manípulo do indicador para operações subsequentes. Pode também especificar a matriz de preços apropriada[] ou o cabo de outro indicador. Este parâmetro deve ser passado em último lugar na lista de variáveis de entrada do indicador personalizado.
 
Rosh:

Ver OnCalculate():


Rosh obrigado, mas a minha pergunta é exactamente isso. O que devo especificar no operador
handleMA = iMA(_Símbolo, _Período, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice)
como AppPrice?

Li com muita atenção a ajuda disponível. Talvez o calor tenha tido o seu preço, mas ...

 
FlyAgaric:

Rosh obrigado, mas a minha pergunta é exactamente isso. O que devo especificar na declaração
handleMA = iMA(_Símbolo, _Período, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice)
como AppPrice?

Li com muita atenção a ajuda disponível. Talvez o calor tenha tido o seu preço, mas ...

Especificar um manípulo indicador, se quiser calcular sobre os dados de outro indicador. Ou o tipo de preços sobre os quais o indicador será calculado.
 
FlyAgaric:

Rosh obrigado, mas a minha pergunta é exactamente isso. O que devo especificar na declaração
handleMA = iMA(_Símbolo, _Período, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice)
como AppPrice?

Li com muita atenção a ajuda disponível. Talvez o calor tenha tido o seu preço, mas ...

Calor. Deve especificar ENUM_APPLIED_PRICE como AppPrice)
input ENUM_APPLIED_PRICE AppPrice=PRICE_CLOSE;
Swan:
Calor. Deve especificar ENUM_APPLIED_PRICE como AppPrice)

Swan, obrigado pela vossa atenção. Mas se usar
input ENUM_APPLIED_PRICE AppPrice=PREÇO_CLOSE; e o primeiro formulário

int OnCalculate (const int taxas_total, // tamanho do preço da matriz[]
const int prev_calculated, // barras processadas na chamada anterior
const int começa, // onde começam os dados significativos
const double& preço[]) // matriz para cálculo
Recebemos uma mensagem de aviso na compilação: São definidas duas funções OnCalculate. A função de dados de preços será utilizada NameIndicator.mq5 (pg)
e preço[] permanece desvinculado ao AppPrice de qualquer forma, a menos que seja o mesmo que Aplicar a: no terceiro separador "Parâmetros".

A questão, de facto, é se os indicadores de tampão único incorporados como iMA() e a primeira forma intCalculate() podem ser utilizados, se a matriz de preços[] for de alguma forma
utilizados nos cálculos.

 
Rosh:
Especificar o manípulo do indicador se quiser calcular sobre os dados de outro indicador. Ou tipo de preços sobre os quais o indicador será calculado.

Nós (antes eu) temos algum mal-entendido.

A questão, de facto, é se podemos utilizar indicadores de um tampão incorporado como iMA() e a primeira forma de int OnCalculate(), se a matriz de preços[] for de alguma forma
utilizada nos cálculos.

 
FlyAgaric:

Nós (antes eu) temos algum mal-entendido.

A questão, de facto, é se se pode usar indicadores integrados de um tampão do tipo iMA() e a primeira forma no OnCalculate() se a matriz de preços[] for de alguma forma
utilizados nos cálculos.

O seu parâmetroAppPrice não tem nada a ver com OnCalculate(). 

int OnInit()
{
... handleMA = iMA(_Symbol, _Period, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice);
...
}

Pode dar-lhe o valor de uma das constantes de preço (opção 1) ou o cabo de algum outro indicador (opção 2). E depois pode:

1ª variante.

Na função OnCalculate() do segundo tipo

int OnCalculate (const int rates_total,      // размер входных таймсерий
                 const int prev_calculated,  // обработано баров на предыдущем вызове
                 const datetime& time[],     // Time
                 const double& open[],       // Open
                 const double& high[],       // High
                 const double& low[],        // Low
                 const double& close[],      // Close
                 const long& tick_volume[],  // Tick Volume
                 const long& volume[],       // Real Volume
                 const int& spread[]         // Spread
   );

solicitar todos os dados necessários e efectuar o cálculo

2ª variante.

Utilizar OnCalculate() de qualquer tipo como requerido pelo código e utilizar CopyBuffer() para obter valores indicadores.

