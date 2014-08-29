Aprender e escrever juntos em MQL5 - página 9
o conselheiro utilizaa partir da barra 0, os valores dos amortecedores indicadores são mudados em cada tic tac até ao fecho da vela.
É verdade, experimentei, mas na essência não resolve o problema principal.-- Como fazer uma EA recalcular o tampão indicador não só na barra solicitada, mas também em várias barras para trás
Poderá ter sido encontrada uma solução! Um deles...
Para tal, contudo, é necessário fazer uma versão especial do indicador.
Cavalheiros,
Estou a escrever um indicador: ...
int handle;
double indicatorBuffer[];
...
int OnInit()
{
... handleMA = iMA(_Symbol, _Period, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice);
...
}
int OnCalculate (const int rates_total, // tamanho do array price[]
const int prev_calculated, // barras processadas na chamada anterior
const int begin, // onde os dados significativos começam
const double& price[]) // array para cálculo
{
... a fazer algo
A questão é - como deixar o handleMA = iMA(_Symbol, _Period, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice) saber o que é AppPrice?
ou como extrair Aplicar a: do separador Parâmetros para usar no código?
Obrigado de antemão...
Cavalheiros,
A questão é - como deixar o handleMA = iMA(_Symbol, _Period, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice) saber o que é AppPrice?
ou como extrair Aplicar a: do separador Parâmetros para utilização no código?
Obrigado antecipadamente...
Ver OnCalculate():
A selecção de uma série cronológica ou indicador necessário à medida que a matriz de preços[] é executada por um utilizador ao iniciar o indicador no separador "Parâmetros". Para o fazer, deve especificar o item necessário na lista pendente do campo "Aplicar a".
Para receber valores de um indicador personalizado de outros programas mql5, é utilizada a função iCustom(), que devolve o manípulo do indicador para operações subsequentes. Pode também especificar a matriz de preços apropriada[] ou o cabo de outro indicador. Este parâmetro deve ser passado em último lugar na lista de variáveis de entrada do indicador personalizado.
Ver OnCalculate():
Calor. Deve especificar ENUM_APPLIED_PRICE como AppPrice)
Swan, obrigado pela vossa atenção. Mas se usar
input ENUM_APPLIED_PRICE AppPrice=PREÇO_CLOSE; e o primeiro formulário
int OnCalculate (const int taxas_total, // tamanho do preço da matriz[]
const int prev_calculated, // barras processadas na chamada anterior
const int começa, // onde começam os dados significativos
const double& preço[]) // matriz para cálculo
Recebemos uma mensagem de aviso na compilação: São definidas duas funções OnCalculate. A função de dados de preços será utilizada NameIndicator.mq5 (pg)
e preço[] permanece desvinculado ao AppPrice de qualquer forma, a menos que seja o mesmo que Aplicar a: no terceiro separador "Parâmetros".
A questão, de facto, é se os indicadores de tampão único incorporados como iMA() e a primeira forma intCalculate() podem ser utilizados, se a matriz de preços[] for de alguma forma
utilizados nos cálculos.
Especificar o manípulo do indicador se quiser calcular sobre os dados de outro indicador. Ou tipo de preços sobre os quais o indicador será calculado.
A questão, de facto, é se podemos utilizar indicadores de um tampão incorporado como iMA() e a primeira forma de int OnCalculate(), se a matriz de preços[] for de alguma forma
utilizada nos cálculos.
A questão, de facto, é se se pode usar indicadores integrados de um tampão do tipo iMA() e a primeira forma no OnCalculate() se a matriz de preços[] for de alguma forma
utilizados nos cálculos.
O seu parâmetroAppPrice não tem nada a ver com OnCalculate().
Pode dar-lhe o valor de uma das constantes de preço (opção 1) ou o cabo de algum outro indicador (opção 2). E depois pode:
1ª variante.
2ª variante.