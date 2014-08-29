Aprender e escrever juntos em MQL5 - página 8
Estou a escrever um algoritmo de simples transferência de construções de preços para mcl5 de mcl4, em exemplos de cópia de código mcl4 para mcl5 stochastic masd e rsi, existem métodos básicos de acesso aos dados mcl4.
Em breve teremos o que precisamos.
agora estou a lutar com a função iMaOnArRAu, uma vez que o mt5 não o fornece para obter os métodos mais simples de médias móveis das matrizes de utilizadores.
irei expandir bibliotecas a todas as ferramentas técnicas, conheço quase todos os algoritmos
Sou tão idiota... Não consigo perceber como escrever...
Existe este código:
Quero obter o índice da barra com o mais baixo Baixo entre as barras de i-th a j-th.
Estou a tentar usar a função ArrayMinimum.
int k=ArrayMinimum(rates.low,i,j-i+1); - wrong
int k=ArrayMinimum(rates[].low,i,j-i+1); - wrong
Qual é a forma correcta?
Use funções de acesso directo, MqlRates é um conjunto de "estruturas", e precisa de um conjunto Baixo, aqui está um exemplo, também para Alto.
Dê uma vista de olhos a exemplos de códigos. Isto é de https://www.mql5.com/ru/code/102
Use funções de acesso directo, MqlRates é um conjunto de "estruturas" e precisa de um conjunto de Low, aqui está um exemplo, imediatamente e para High.
É compreensível. No meu caso, acabo de escrever:
Não quero um monte de matrizes. Não é parcimonioso em termos de recursos e não é muito agradável...
Só queria compreender exactamente com oArrayMinimum - é possível utilizar esta função com uma variedade de estruturas....
Normalmente, antes de perguntar qualquer coisa, passo por várias fontes em busca de uma resposta.
Mas agora, após uma semana de procura, apercebi-me que não tenho uma resposta, e penso que ainda ninguém se deparou com ela. Por conseguinte, proponho um puzzle.
Dados iniciais:
1) Tenho um indicador simples tal como Níveis e Setas iS7N_SacuL_v3.mq5 (em anexo)
2) um consultor especializado que tenta receber dados deste indicador aS7N_TIC.mq5 (em anexo)
Então!
De cinco buffers indicadores, apenas dois dados são devolvidos correctamente.
Seguir-se-á uma explicação detalhada!!!
Tendo analisado cuidadosamente a situação, descobri que tanto o 3 como o 4 amortecedores indicadores nem sempre fornecem os dados correctos (embora seja impossível dizer quais são correctos e quais não são)
Vejam o gráfico. Na janela Dados do lado esquerdo há valores do indicador no gráfico e abaixo há valores obtidos pelo Expert Advisor. A maioria dos valores são os mesmos, mas há mais alguns...
A este respeito, sugeri que sejam utilizados dados históricos diferentes no gráfico e no testador.
O que pensa?
Finalmente, o problema principal! Não é possível obter os dados de 1,2 e 5 buffers indicadores da forma habitual.
O problema é que os dados previamente calculados das barras anteriores são tidos em conta ao calcular os dados para estas matrizes.
Claro que, ao chamar o indicador, pode forçá-lo a recalcular N barras próximas, independentemente do valor de pré_calculado .
Suponho que a chamada e o cálculo dos valores indicadores é efectuado com o valor depré_calculado não igual a 0
Para a maioria dos indicadores isto é verdade, porque poupa recursos, mas para o exemplo dado não vai funcionar.
O que fazer? Quais são os seus pensamentos?
Alternativamente, pode mover todos os cálculos para o Consultor Especialista! Esta opção funciona, mas não é a mesma... Gostaria de não usar as minhas calças sobre a minha cabeça.
no Expert Advisor é utilizadoa partir da barra 0 é tomada, os valores dos amortecedores indicadores para ele são alterados em cada tic tac até a vela fechar.