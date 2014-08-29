Aprender e escrever juntos em MQL5 - página 10
Não sei se esta é a pergunta certa.
É possível combinar depuração e teste? Isto é, se eu começar com F5, o testador não começa, claro. E se eu começar o exprrt no testador, os pontos de ruptura são ignorados. Ou estou a fazer algo de errado?
Neste momento, não.
Então só em tempo real na demonstração? E a depuração em situações interessantes?
No início estava tão entusiasmado com o depurador, mas estou a deslizar de volta para as impressões de depuração. Nenhuma outra técnica de depuração é visível. - Frustrante.
O estudo do Expert Advisor fornecido como exemplo, MovingAverage. Tudo sobre ele é bonito. Pergunta sobre o testador.
Esta EA analisa o candelabro apenas no primeiro tick. Notei que algumas situações são escorregadias sem processamento. Acontece que um castiçal raro nasce do primeiro tique. É um efeito de conectividade, a minha falha ou a do testador?
Aparentemente, para processar uma vela apenas no nascimento, ou seja, uma vez, a última vela processada deve ser armazenada numa variável estática?
P/S/ Apenas a começar a aprender a língua, daí as perguntas tão enfadonhas.
Olá, estou a escrever um EA para ver se consigo chegar a tempo do campeonato. Escrevi algum código simples, utiliza 2 indicadores personalizados, mas o valor destes indicadores é 0, pelo que a troca não é feita.
Lunatic:
Esta EA analisa uma vela apenas no primeiro tique. Notei que algumas situações escapam sem processamento. Acontece que um castiçal raro nasce do primeiro tique. É um efeito de conectividade, a minha falha ou a do testador?
Aparentemente, para processar um castiçal apenas no nascimento, ou seja, uma vez, o último castiçal processado deve ser armazenado numa variável estática?
É melhor acompanhar o aparecimento de um novo bar alterando o tempo do bar, armazenando-o previamente numa variável estática.
Exemplos podem ser encontrados no artigo IsNewBar, e no artigo Limitações e verificações em EAs.
Obrigado, isso é claro.
Mas eis o que eu não entendo: como depurar EAs. É evidente que não é o sistema que está a ser testado, mas sim os bugs no programa. Por exemplo, não é claro porque é que o programa não entra num determinado ramo - porquê? Preciso de colocar selos de depuração diferentes, depois procurá-los no diário, depois colocar outros selos, esperar um certo tempo até que o programa esteja a funcionar e depois procurar novamente no diário?
Qual é a melhor maneira de procurar erros de programa?
Olá, estou a escrever um EA para ver se consigo chegar a tempo do campeonato. Escrevi algum código simples e usei 2 indicadores personalizados, mas os valores destes indicadores são 0 e nenhuma negociação é executada.
Para depurar o seu código, substituí indicadores personalizados por MA:
E cópia corrigida de valores em matriz:
Agora existem valores indicadores:
Então é tudo sobre os indicadores? O testador está a dar-me um erro
2010.09.01 19:44:36 Core 1 2010.06.01 00:00:00:01 Array fora de alcance em 'trend_v3.mq5' (71,9)
2010.09.01 19:44:36 Core 1 2010.06.01 00:00:00:01 Array fora de alcance em 'trend_v3_5.mq5' (83,9)
Para m_a_sim
Acho que é mais correcto verificar a deficiência das pegas antes de copiar a informação dos índices. Seria também melhor verificar a disponibilidade destes dados ....