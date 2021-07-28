Desejos para MT5 - página 111
A partir de algumas construções recentes, existem agora duas filas de informação auxiliar na caixa de ferramentas, separador Comércio.
Porque haveria de haver linhas extra no separador Comércio com informação raramente utilizada? Provavelmente porque a Margem Livre e o Nível de Margem não cabiam numa linha e alguém foi incomodado por ela.
A ideia é colocar tudo de volta numa linha - como era antes (ou remover a Margem Livre e o Nível de Margem do separador Negociação - uma vez que não cabem numa linha - e depois apenas o Saldo/Fundo/Margem/Lucro será deixado aqui). E quem precisa de parâmetros "necessários" como Margem Livre e Nível de Margem - podem usar a tabulação Activos - onde esta informação é duplicada (faz mais sentido ter várias filas lá, no caso de não caberem numa)
Assim, a tarefa de libertar uma linha desnecessária do separador Comércio, excluindo a informação raramente utilizada - já duplicada noutros separadores - é resolvida desta forma.
Bem, o que conseguiu com esta inovação? Agora informação auxiliar em vez de uma - duas linhas - e valor da margem Livre - NÃO visível (largura das colunas Ordem e Tempo - Admito reduzido)
Portanto, a informação não é visível de qualquer forma, enquanto eu preciso do dobro do espaço para a exibir
Naturalmente, estamos a falar de pequenas resoluções de ecrã onde cada linha extra tomada faz a diferença
Bem, o que conseguiu com esta inovação? Agora a informação auxiliar leva duas linhas em vez de uma - e o valor da Margem Livre ainda NÃO é visível (reduzi a largura das colunas Ordem e Tempo)
Naturalmente, estamos a falar de pequenas resoluções de ecrã, onde cada linha extra ocupada tem um valor
Qual é a sua dimensão? Tenho 1280*800 e tudo encaixa (monitor de secretária, portátil, tablet).
1024x768 - isso nem sequer é pequeno, é bastante normal - o mais comum
Qual é a escala de visualização definida no sistema?
fonte 125%
O "Auto-size" é verificado no separador "Trade" no terminal?