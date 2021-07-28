Desejos para MT5 - página 107
Por vezes não sei se estás a brincar ou se estás a falar a sério. Na verdade, verde sobre preto é muito mais suave nos olhos do que preto sobre branco.
Por favor faça um botão no MetaEditor - traduza todas as referências de classe para funções directamente no código EA numa forma compacta
Pode ser "parcimonioso", mas não se consegue distinguir nada disso.
É difícil agradar a todos, aqui, por exemplo, o fundo branco, pelo contrário, perturba uma pessoa, ou mais precisamente, "acerta nos tomates".
О! MT4 já o tem, eu quero-o em MT5!
(Voz do Céu): "Hoje queres uma propagação personalizada, amanhã vais começar a exigir uma história personalizada à esquerda, barras de licitação, citações de carrapatos e nível 3 no final... Merece morrer, pois anseia claramente por arruinar e levar a um beco sem saída todo o projecto MT5 cuidadosamente concebido, que finalmente conseguiu uma entrega de cotações impecável e totalmente automatizada directamente do corretor para o terminal do comerciante com o spread mais preciso prescrito em cada barra de cada minuto da história......!!....."
Estou a brincar, eu também quero um.
:)
Pode ser "gentil", mas não se consegue distinguir nada disso.
Uma sugestão para o MetaEditor - ao editar código, deve ser exibido o nome da função em que a edição é realizada.
Isto é: Existe uma função, que no MetaEditor tem o tamanho de vários ecrãs. Ao editar esta função, não verá o nome desta função algures no meio ou no fim. Então, é possível fazer alguma dica sobre o nome da função que está a ser editada?
+1
A isto chama-se navegação em código. A implementação pode ser encontrada no mesmo EM.