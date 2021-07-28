Desejos para MT5 - página 107

TheXpert:
Por vezes não sei se estás a brincar ou se estás a falar a sério. Na verdade, verde sobre preto é muito mais suave nos olhos do que preto sobre branco.
Pode ser "gentil", mas não se nota a diferença.
 

Por favor faça um botão no MetaEditor - traduza todas as referências de classe para funções directamente no código EA numa forma compacta

 
Reshetov:
Pode ser "parcimonioso", mas não se consegue distinguir nada disso.

É difícil agradar a todos, aqui, por exemplo, o fundo branco, pelo contrário, perturba uma pessoa, ou mais precisamente, "acerta nos tomates".

https://www.mql5.com/ru/forum/2582/page11#comment_527461

 
Seria óptimo se o vestígio comercial fosse reflectido nos gráficos diários(e maiores), apenas parcialmente, sem setas, apenas linhas. Ou desenhado no fundo...
О! MT4 já o tem, eu quero-o em MT5!


 
joo:

О! MT4 já o tem, eu quero-o em MT5!

(Voz do Céu): "Hoje queres uma propagação personalizada, amanhã vais começar a exigir uma história personalizada à esquerda, barras de licitação, citações de carrapatos e nível 3 no final... Merece morrer, pois anseia claramente por arruinar e levar a um beco sem saída todo o projecto MT5 cuidadosamente concebido, que finalmente conseguiu uma entrega de cotações impecável e totalmente automatizada directamente do corretor para o terminal do comerciante com o spread mais preciso prescrito em cada barra de cada minuto da história......!!....."

--

Estou a brincar, eu também quero um.

:)

 
Reshetov:
Pode ser "gentil", mas não se consegue distinguir nada disso.
E os padrões?
 
 

Uma sugestão para o MetaEditor - ao editar código, deve ser exibido o nome da função em que a edição é realizada.

Isto é: Existe uma função, que no MetaEditor tem o tamanho de vários ecrãs. Ao editar esta função, não verá o nome desta função algures no meio ou no fim. Então, é possível fazer alguma dica sobre o nome da função que está a ser editada?

 
barabashkakvn:

Uma sugestão para o MetaEditor - ao editar código, deve ser exibido o nome da função em que a edição é realizada.

Isto é: Existe uma função, que no MetaEditor tem o tamanho de vários ecrãs. Ao editar esta função, não verá o nome desta função algures no meio ou no fim. Então, é possível fazer algum tipo de dica sobre o nome da função editada?

+1

A isto chama-se navegação em código. A implementação pode ser encontrada no mesmo EM.

