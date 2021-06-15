1200 assinantes!!! - página 164

Vasiliy Pushkaryov:
Uh-oh. Medidas tomadas. Isso é um alívio.

Que acção? Para o endereço?

 
Yury Lemeshev:

Que acção? Para o endereço?

Acrescentei a imagem acima. É o líder em termos de subscritores.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Acrescentei a imagem acima. É o líder em termos de subscritores.

Ele está bem!)

 
Vasiliy Pushkaryov:

É isso que Saad Eldin? Só foi tirado o direito de vender produtos. os cêntimos estão bem.
 
Yevhenii Levchenko:
Sim, ele está. Já o recuperei. Há uma hora atrás o seu perfil não mostrava quaisquer sinais.
 
mesmo quando o sistema é rentável, eles ainda acrescentam martingale a ele.

Porque não gosto de martingale.

Se tiver um sistema com um lote fixo, e este começar a partir-se, fá-lo-á lentamente (o gráfico de equilíbrio entrará num arredondamento e inversão) e terá tempo para saltar para fora dele.


(não prestar atenção ao rectângulo vermelho)

O sistema ainda voltará ao lucro quando começar a falhar e perderá toda a sua conta de uma só vez.
 

Saad fez bem em reduzir o levantamento no seu conjunto 01 sinal, simplesmente adicionando $100 ao depósito, o que apareceu como um aumento de $10k no saldo. E escreveu que na próxima semana tudo estará bem para eles.

Nos seus comentários o assinante ficou chocado com este esquema, escreveu que a maioria das transacções será fechada com a fixação de perdas na abertura do mercado devido ao recálculo dos volumes de transacções pelo serviço. E serão abertos novos lotes com base no novo equilíbrio aumentado de Saad e no seu saldo reduzido pelo montante das perdas. Isto pode não cobrir a perda fixa nos depósitos dos subscritores, mesmo que o Provedor tenha lucro. E o conselho do assinante é de se desligar do sinal e controlar o ISP através do website. Em suma, na próxima semana promete ser emocional neste sinal.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Mas não há nada de novo aqui, pois não?
 
As críticas dizem que o fornecedor do sinal do topo (por subscritores) apenas o derrubou (provavelmente durante o período da queda, temporariamente)... Diga a mi wi....

Adicionado: provavelmente vendeu a eura... (ele, tal como Mashkovetz, só comercializa a UE e a libra)
 
Yevhenii Levchenko:
Na minha opinião, o serviço deve segurar-se contra a desconexão se houver assinantes.

Sei que se pode apagar o sinal, mas depois os subscritores são pagos para o período actual.

