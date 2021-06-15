1200 assinantes!!! - página 164
Uh-oh. Medidas tomadas. Isso é um alívio.
Que acção? Para o endereço?
Acrescentei a imagem acima. É o líder em termos de subscritores.
Ele está bem!)
Uh-oh. Eles tomaram medidas. Isso é um alívio.
É isso que Saad Eldin? Só foi tirado o direito de vender produtos. os cêntimos estão bem.
Porque não gosto de martingale.
Se tiver um sistema com um lote fixo, e este começar a partir-se, fá-lo-á lentamente (o gráfico de equilíbrio entrará num arredondamento e inversão) e terá tempo para saltar para fora dele.
(não prestar atenção ao rectângulo vermelho)
O sistema ainda voltará ao lucro quando começar a falhar e perderá toda a sua conta de uma só vez.
Saad fez bem em reduzir o levantamento no seu conjunto 01 sinal, simplesmente adicionando $100 ao depósito, o que apareceu como um aumento de $10k no saldo. E escreveu que na próxima semana tudo estará bem para eles.
Nos seus comentários o assinante ficou chocado com este esquema, escreveu que a maioria das transacções será fechada com a fixação de perdas na abertura do mercado devido ao recálculo dos volumes de transacções pelo serviço. E serão abertos novos lotes com base no novo equilíbrio aumentado de Saad e no seu saldo reduzido pelo montante das perdas. Isto pode não cobrir a perda fixa nos depósitos dos subscritores, mesmo que o Provedor tenha lucro. E o conselho do assinante é de se desligar do sinal e controlar o ISP através do website. Em suma, na próxima semana promete ser emocional neste sinal.
Adicionado: provavelmente vendeu a eura... (ele, tal como Mashkovetz, só comercializa a UE e a libra)
As críticas dizem que o fornecedor do sinal do topo (em termos de subscritores) apenas o derrubou (provavelmente durante o período de inactividade, temporariamente)... Diga a mi wi....
Na minha opinião, o serviço deve segurar-se contra a desconexão se houver assinantes.
Sei que se pode apagar o sinal, mas depois os subscritores são pagos para o período actual.