1200 assinantes!!! - página 59

É perfeitamente compreensível que as pessoas vejam o forex e os mercados financeiros em geral como um jogo. Mas até a ideia de lucrar com isso me deixa doente. É como os adivinhos que lucram com o sofrimento de outras pessoas.
 
Andrey Dik:
Que tristeza? Se as pessoas têm dinheiro a mais que não se importam de gastar, é de luto? Eles não estão a tirá-lo do teu bolso, pois não? Isso não é motivo para julgar.
 
Vitalie Postolache:

O luto é para as pessoas que investem o seu último dinheiro nele. Eu já os conheci.
 
Alexandr Saprykin:

Onde é que eles arranjam dinheiro, se não se importam? Herdado? Roubado? Um empréstimo? Sem piedade por eles))))
 
Vitalie Postolache:

Ganhaste-o) Pena?
 
Alexandr Saprykin:

Não, não é uma pena, eles vão ganhar mais (:
 
Vitalie Postolache:

E mais será perdido).

Alguns perdem, outros encontram).

 
Vitalie Postolache:

Não, sem piedade, eles vão ganhar mais (:
És nojento.
 
Andrey Dik:
Mijar em ti.

Eu gosto da foto.

Não para você se alguma coisa)

 
Bom ramo, muito interessante!
