1200 assinantes!!! - página 60

Yuriy Zaytsev:
Bom fórum, muito interessante!

Isso mesmo, você deveria ter ciúmes de boas pessoas ))

E você pode postar gatos, muito útil.


 
Sergey Basov:

Isso mesmo, deve-se invejar as pessoas boas ))))

E você também pode postar gatos, é um tópico muito útil.

Talvez na minha próxima vida eu não me importasse de ser um gato feliz e rico como aquele.

Os gatos são os mestres da vida, não aqueles que te trazem comida e dinheiro, a julgar pela foto que é assim.

 
Sergey Basov:

E você também pode postar gatos, um tópico muito útil.


Isso mesmo -- apenas gatos e raposas -- como nos clássicos -- Basílio, o Gato, e Alice, a Raposa.

Como Hazanov disse a seu tempo em um dos humoresques: "O quorum está intacto". Disse o lobo pombo, aparafusando o portão do redil.


 
Alexandr Bryzgalov:

Uma coisa que não entendo é porquê sentar-se num sinal se está a fazer uma perda.

Ou há 1.000 idiotas, ou esse 1.000 ainda está a dar lucro.


Eu não sei o que fazer com isso - uma das críticas:

-$430 este mês em perdas
-$30 por um monte de desculpas e um serviço de teste de sinal de estratégia sem aviso prévio
merecemos um desconto para Abril por causa do teu mau desempenho este mês...

-- eles têm perdas, não estão satisfeitos com o sinal mas querem um desconto para o próximo mês.
 
Andrey F. Zelinsky:


e há algo sobre isso... uma das críticas:

Então acho que afinal sou 1000 idiotas).
 
Andrey F. Zelinsky:


e há algo sobre isso... uma das críticas:

Precisa de um novo tópico? "Como drenar depósitos sem perder assinantes?" ))))
 
Alexandr Bryzgalov:
Afinal de contas há 1000 idiotas )

A propósito, há mais do que uma crítica semelhante por aí - esta é apenas a última que eu postei
 
Sergey Basov:

Aparentemente alguém não foi ensinado em criança que os milagres não acontecem e que uma abóbora numa carruagem não costuma transformar-se numa carruagem à meia-noite ))

só que ao contrário... uma carruagem à meia-noite transforma-se numa abóbora.

Acho que muita gente vai gostar de o ver, mesmo que seja uma segunda vez:


 
Andrey F. Zelinsky:

-- a fazer prejuízos, não satisfeito com o sinal, mas a pedir um desconto para o próximo mês

Psicologia do comércio, 1ª classe.

Todos sobrevivem ao esgotamento e esperam recuperar.

Eles não se inscrevem para sinais como este, assim sem mais nem menos.

 
Andrey Khatimlianskii:

Psicologia do comércio, 1ª classe.

Todos estão sentados num sorteio e esperam conquistá-lo de volta.

Os profissionais não se inscrevem para sinais como esse, estupidamente.


Sim - e entender o actual drawdown como uma coincidência infeliz e não como uma consequência lógica de uma estratégia comercial.

Aqui está uma das críticas:

Claro, agora ainda estamos no sorteio, mas talvez devêssemos fechar as posições perdidas e negociar como antes?

