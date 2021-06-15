1200 assinantes!!! - página 60
Bom fórum, muito interessante!
Isso mesmo, você deveria ter ciúmes de boas pessoas ))
E você pode postar gatos, muito útil.
Isso mesmo, deve-se invejar as pessoas boas ))))
E você também pode postar gatos, é um tópico muito útil.
Talvez na minha próxima vida eu não me importasse de ser um gato feliz e rico como aquele.
Os gatos são os mestres da vida, não aqueles que te trazem comida e dinheiro, a julgar pela foto que é assim.
E você também pode postar gatos, um tópico muito útil.
Isso mesmo -- apenas gatos e raposas -- como nos clássicos -- Basílio, o Gato, e Alice, a Raposa.
Como Hazanov disse a seu tempo em um dos humoresques: "O quorum está intacto". Disse o lobo pombo, aparafusando o portão do redil.
Uma coisa que não entendo é porquê sentar-se num sinal se está a fazer uma perda.
Ou há 1.000 idiotas, ou esse 1.000 ainda está a dar lucro.
Eu não sei o que fazer com isso - uma das críticas:
e há algo sobre isso... uma das críticas:
e há algo sobre isso... uma das críticas:
Precisa de um novo tópico? "Como drenar depósitos sem perder assinantes?" ))))
Afinal de contas há 1000 idiotas )
A propósito, há mais do que uma crítica semelhante por aí - esta é apenas a última que eu postei
Aparentemente alguém não foi ensinado em criança que os milagres não acontecem e que uma abóbora numa carruagem não costuma transformar-se numa carruagem à meia-noite ))
só que ao contrário... uma carruagem à meia-noite transforma-se numa abóbora.
Acho que muita gente vai gostar de o ver, mesmo que seja uma segunda vez:
-- a fazer prejuízos, não satisfeito com o sinal, mas a pedir um desconto para o próximo mês
Psicologia do comércio, 1ª classe.
Todos sobrevivem ao esgotamento e esperam recuperar.
Eles não se inscrevem para sinais como este, assim sem mais nem menos.
Psicologia do comércio, 1ª classe.
Todos estão sentados num sorteio e esperam conquistá-lo de volta.
Os profissionais não se inscrevem para sinais como esse, estupidamente.
Sim - e entender o actual drawdown como uma coincidência infeliz e não como uma consequência lógica de uma estratégia comercial.
Aqui está uma das críticas:
Claro, agora ainda estamos no sorteio, mas talvez devêssemos fechar as posições perdidas e negociar como antes?