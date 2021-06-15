1200 assinantes!!! - página 61
Precisa de um novo tópico? "Como drenar depósitos sem perder assinantes?" ))))
com uma sondagem?
Claro que sim. Não sem uma sondagem.
Claro que sim. Não se pode fazer isso sem uma pesquisa.
Então é uma pergunta retórica.
Veja em TOP - há um sinal: mais de 1000% de crescimento, saldo inicial exatamente 1 dólar, o tempo de vida do sinal é de 3-4 meses e dezenas de assinantes.
Que bando de gente ciumenta!
Não há queda nenhuma! É que não há nada este mês, quem não tem? Porquê tanto alarido?
Então ... vamos olhar para um exemplo:
O preço está em um certo intervalo (estamos considerando um piper)
-Provedor (ou robô) espera pelo preço necessário neste intervalo e abre ou fecha uma posição.
Pergunta:
-Qual é a probabilidade de deslizamento no limite inferior ou superior desta faixa micro?
PS.-O alcance é em torno da propagação!
P.S2 - O preço neste caso pode jogar como uma lotaria, o que na abertura ou encerramento - porquê o sinal?
Caros senhores, li o fio da página 55 e as vossas reflexões resumem-se a uma frase: "Se são tão espertos, porque são tão pobres". Sem ofensa...
Eu mesmo sou daquele rebanho de "ovelhas" na quantidade de 1200 pessoas, foi subscrito por Alexey Mashkovtsev, desligou o sinal exatamente no momento em que ele abriu a fechadura inexplicável para mim, depois do qual eu como observador observei, infelizmente, a drenagem parcial dos assinantes do depoimento cerca de 1-1,5 milhões de dólares. Muitas pessoas são trazidas aqui por corretores, algumas são trazidas por amigos, algumas são atraídas por rumores e publicidade e assim por diante, e todos são atraídos por dinheiro fácil, muitos nem sabem o que é curto ou longo, muito menos qualquer estratégia e tratam a subscrição como um depósito no banco até atingirem os seus depósitos com uma perda parcial ou total. Sim, há pessoas irreflectidas entre os assinantes, mas nem todos são assim... E os principiantes têm sorte, um assinante da conta de Mashkovtsev há cerca de quinze dias, pelo que entendo, puramente sob o seu conselho, levou 200 lotes de EUR/USD e conseguiu cerca de 1000 pontos).
O que quero dizer, se alguém tem experiência suficiente e um sistema nervoso forte (na minha opinião, para manter 1200 assinantes, você precisa de nervos muito fortes, porque alta responsabilidade, alta renda e os riscos de virar tais volumes), me explique porque nenhum de vocês abre um sinal de boa qualidade, ganha a si mesmo e deixa os outros ganharem, todos ficam felizes. Quanto aos subscritores, eles não estão atrás dos superlucros, 10-15% de interesse estável, é realmente um problema para um bom trader?
Se eu escrevi algo errado, por favor não se ofenda, eu sou um recém-chegado aqui.
O seu posto é sincero e interessante.
Não tenho opinião sobre estas questões, excepto duas: "O mundo não é perfeito" e "Nem todo o brilho é ouro".
a partir de hoje, o serviço de sinais tem este aspecto: