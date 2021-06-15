1200 assinantes!!! - página 61

Alexandr Saprykin:

Precisa de um novo tópico? "Como drenar depósitos sem perder assinantes?" ))))
Com uma sondagem?
 
O ex-líder não está a fechar o sorteio também porque não quer estragar o mês fechando-o no D) vermelho))) Isso seria um golpe psicológico)
 
Yuriy Zaytsev:
com uma sondagem?

Claro que sim. Não sem uma sondagem.
 
Alexandr Saprykin:

Claro que sim. Não se pode fazer isso sem uma pesquisa.


Então é uma pergunta retórica.

Veja em TOP - há um sinal: mais de 1000% de crescimento, saldo inicial exatamente 1 dólar, o tempo de vida do sinal é de 3-4 meses e dezenas de assinantes.

 

Que bando de gente ciumenta!

Não há queda nenhuma! É que não há nada este mês, quem não tem? Porquê tanto alarido?

 
Nikolay Gaylis:


Então ... vamos olhar para um exemplo:

O preço está em um certo intervalo (estamos considerando um piper)

-Provedor (ou robô) espera pelo preço necessário neste intervalo e abre ou fecha uma posição.

Pergunta:

-Qual é a probabilidade de deslizamento no limite inferior ou superior desta faixa micro?

PS.-O alcance é em torno da propagação!

P.S2 - O preço neste caso pode jogar como uma lotaria, o que na abertura ou encerramento - porquê o sinal?

Concordo a 100%, bilhete de lotaria!!!
 

Caros senhores, li o fio da página 55 e as vossas reflexões resumem-se a uma frase: "Se são tão espertos, porque são tão pobres". Sem ofensa...

Eu mesmo sou daquele rebanho de "ovelhas" na quantidade de 1200 pessoas, foi subscrito por Alexey Mashkovtsev, desligou o sinal exatamente no momento em que ele abriu a fechadura inexplicável para mim, depois do qual eu como observador observei, infelizmente, a drenagem parcial dos assinantes do depoimento cerca de 1-1,5 milhões de dólares. Muitas pessoas são trazidas aqui por corretores, algumas são trazidas por amigos, algumas são atraídas por rumores e publicidade e assim por diante, e todos são atraídos por dinheiro fácil, muitos nem sabem o que é curto ou longo, muito menos qualquer estratégia e tratam a subscrição como um depósito no banco até atingirem os seus depósitos com uma perda parcial ou total. Sim, há pessoas irreflectidas entre os assinantes, mas nem todos são assim... E os principiantes têm sorte, um assinante da conta de Mashkovtsev há cerca de quinze dias, pelo que entendo, puramente sob o seu conselho, levou 200 lotes de EUR/USD e conseguiu cerca de 1000 pontos).


O que quero dizer, se alguém tem experiência suficiente e um sistema nervoso forte (na minha opinião, para manter 1200 assinantes, você precisa de nervos muito fortes, porque alta responsabilidade, alta renda e os riscos de virar tais volumes), me explique porque nenhum de vocês abre um sinal de boa qualidade, ganha a si mesmo e deixa os outros ganharem, todos ficam felizes. Quanto aos subscritores, eles não estão atrás dos superlucros, 10-15% de interesse estável, é realmente um problema para um bom trader?

Se eu escrevi algo errado, por favor não se ofenda, eu sou um recém-chegado aqui.

 
Eu sou um recém-chegado aqui:

Eu já a abri. Há um homem neste fio. Ele tem um estável 20% ao mês com 5-10% de drawdown. Ele tem meses suficientes de negociação para mover os topos. Ele já tem cerca de 10.000 assinantes.
 
stepinev:

O seu posto é sincero e interessante.

Não tenho opinião sobre estas questões, excepto duas: "O mundo não é perfeito" e "Nem todo o brilho é ouro".

 

a partir de hoje, o serviço de sinais tem este aspecto:


