1200 assinantes!!! - página 49
"Lock Master" é quando as fechaduras são usadas para eliminar pendências. No caso dele, no entanto, ele só está à espera que o preço volte. Ele nem sequer tem uma média (ao que parece). Ou seja, não é mais do que "milagre" que o mantém "à tona". E ele usa lotes (se é que se pode chamar isso no seu caso) para aumentar o depósito. No entanto, ele frequentemente fecha ordens suspensas - isto é provavelmente chamado de "mestre dos lotes" no seu caso.
Certo, não há média e não há muitos. Sim, o comércio vai contra a grande tendência.
Basta tornar-se um sinal no serviço de sinais, iniciar o terminal, e ver os pontos de entrada. Muitas vezes entra muito bem.
Então, quando temos uma conta real, encontramos um sinal na lista de sinais, vamos até ela e pressionamos o botão para mostrar no gráfico todas as entradas para compra, embora SELL seja lógico aqui.
Não sei. A MetaQuotes fez o seu melhor, tenho de lhes dar crédito.
Se você até olhar para a sua foto (setas marcadas):
Você pode ver claramente -- o fechamento está literalmente a um ponto do extremo -- apenas um milagre realmente o salva de desligamentos regulares.
A revisão foi muito precisa: "O sinal é muito sobrestimado, o autor é apenas sortudo, até agora) Imho".
Há dois gurus a contar histórias sobre onde abrir).
:-)))) o sofá é untado e não guincha.
Entra e sai muito bem. Mas não olha para D1.
Os Leões em D1 estão a entrar, os Leões em D1 não estão a actualizar - onde entrar ?
E então o homem principal que se chama ThExpert entra na arena do circo -- quando na verdade ele nem sabe ler, porque ninguém diz a ninguém onde o provedor deveria ter entrado.
Não, o tipo está a negociar bem. Ele é muito bom, tem mais de um ano, ainda precisa aprender a entrar tão claramente quanto ele.
)) não, eu estou transmitindo do público e a arena está reservada para vocês dois) manter a palhaçada, realmente, muito engraçado
És tão engraçado... não ajas tão... -- Você sabe, com sua experiência de trabalho, que em um circo, a prerrogativa de transmitir apenas palhaços e falsos como espectadores (eles são os mesmos palhaços, apenas vestidos como espectadores).
Porque é que muitas pessoas, longe de serem estúpidas, não podem ser uma equipa.
Se você prestar atenção, eles estão constantemente ladrando um para o outro, correndo, mesmo que essencialmente estejam sentados na mesma trincheira, mas ainda conseguem mijar nas balas um do outro.
Porque é que muitas pessoas, longe de serem estúpidas, não podem ser uma equipa, se prestarem atenção estão constantemente a brincar e a tropeçar umas nas outras, embora em essência se sentem numa trincheira...
Mas ao mesmo tempo eles conseguem mijar nos cartuchos um do outro.
Está no sangue, predeterminado antes de um homem nascer, um alvo, um espermatozóide).
raramente dois espermatozóides por óvulo))