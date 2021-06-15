1200 assinantes!!! - página 50
Eu não sei como procurar sinais pelo nome, por exemplo. Quero dizer, no terminal.
É verdade, não há lá uma busca fácil.
Também não há uma pesquisa fácil na guia Biblioteca.
Então olhe no site, no terminal é o mesmo, só que menos
Então você tem que analisar os negócios a partir do terminal.
Ele quer ver os sinais em que está interessado, se eu entendi bem.
Ai!!! Hurra!
p.s.
E no Codebase também - você pode, bem, esse é o casamenteiro que precisa aprender.
Obrigado Renat pela ajuda!
A propósito, estou a ver o número de subscritores do sinal, a semana passada ainda estava a correr bem,
no final deste, o número de assinantes diminuiu.
2872 22.03.2017 4:30 -1
2860 22.03.2017 11:00 -12
2858 22.03.2017 13:30 -2
2826 23.03.2017 06:36 -32
2819 23.03.2017 07:41 - 72777 24.03.2017 09:13 -42
2752 24.03.2017 22:13 -25
Correção de 11% de assinantes na rede de fibra está chegando
Sim, está a andar para trás.
E se você calcular a economia, poucas pessoas entendem que com $500-$1000 não há nada para pegar. E aparentemente eles fazem o varejo principal.
Lucro 10% em média, isto a $ 500 = $ 50 dos quais para que o sinal dê 33 $ restantes 17 $ e tenha que alimentar um VPS, que é um mínimo de 10 $ - restantes 7 $ que é apenas 1,4% por mês
Eles devem comprar a minha demo de graça, copiá-la para a sua conta real a partir da sua demo - será mais rentável!