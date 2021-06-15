1200 assinantes!!! - página 50

Não sei como procurar o que se quer nos sinais, por exemplo, pelo nome. Quero dizer, no terminal.
 
Andrey Dik:
É verdade, não há lá uma busca fácil.

Também não há uma pesquisa fácil na guia Biblioteca.

 
Andrey Dik:
pesquisa no site, é o mesmo no terminal, só que menor
 
Yuriy Zaytsev:

Alexandr Bryzgalov:
Então você tem que analisar os negócios a partir do terminal.

Ele quer ver os sinais em que está interessado, se eu entendi bem.

 
Renat Fatkhullin:

Ai!!! Hurra!


p.s.

E no Codebase também - você pode, bem, esse é o casamenteiro que precisa aprender.


Obrigado Renat pela ajuda!

 

A propósito, estou a ver o número de subscritores do sinal, a semana passada ainda estava a correr bem,

no final deste, o número de assinantes diminuiu.

 
Alexandr Bryzgalov:

Os assinantes estão a corrigir 11% na grelha fibo


2872 22.03.2017 4:30 -1

2860 22.03.2017 11:00 -12

2858 22.03.2017 13:30 -2

2826 23.03.2017 06:36 -32

2819 23.03.2017 07:41 - 7

2777 24.03.2017 09:13 -42

2752 24.03.2017 22:13 -25

 
Ivan Butko:
manga, 11% na grelha fibo ))))
 
Alexandr Bryzgalov:

Sim, está a andar para trás.

E se você calcular a economia, poucas pessoas entendem que com $500-$1000 não há nada para pegar. E aparentemente eles fazem o varejo principal.

Lucro 10% em média, isto a $ 500 = $ 50 dos quais para que o sinal dê 33 $ restantes 17 $ e tenha que alimentar um VPS, que é um mínimo de 10 $ - restantes 7 $ que é apenas 1,4% por mês

Eles devem comprar a minha demo de graça, copiá-la para a sua conta real a partir da sua demo - será mais rentável!

