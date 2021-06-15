1200 assinantes!!! - página 224
Meu Deus, consegues imaginar o dinheiro? Mil duzentas vezes trinta é igual a trinta e seis mil dólares! Multiplicado por sessenta e dois milhões cento e sessenta mil rublos! Um mês? Este é o resultado de uma vida inteira. O rendimento passivo está no topo. Algo por que lutar. Um sonho de último recurso após ganhos activos suficientes.
Uma coisa eu não compreendo. Porque não há mais assinantes? Porque existem milhões de comerciantes.
Pensamentos em voz alta
Então, o que o impede de fazer o mesmo?
Tenho uma pergunta que não é realmente padrão, quero apenas esclarecer, no mercado do sinal, se acredita nos históricos do sinal, que é mostrado lá, quase todos fazem um pouco mais menos de 2 a 30-40% por mês "não estável", claro, por vezes até mesmo no negativo, mas esta é uma realidade de negociação, mas apesar disso alguns fornecedores têm mais de +100 assinantes, então se eu fizer todos os meses de 50 a 200% por mês com um risco mínimo, terá tantos assinantes como os de topo ou muito mais? Não está claro o que os leva lá, a rentabilidade por mês ou apenas o efeito de multidão animada? Pergunto-me o que pensa sobre isto.
Formação de equipas e cópia.
De acordo com o mercado de sinais, todos eles fazem de 2 a 30-40% de lucro por mês "não estável", claro que por vezes até em menos, mas esta é uma realidade comercial real, apesar de alguns fornecedores terem mais de 100 assinantes, por isso se eu fizer 50-200% mensais com um risco mínimo, terão tantos assinantes como os principais ou muito mais? Não está claro o que os leva lá, a rentabilidade por mês ou apenas o efeito de multidão animada? Pergunto-me o que pensa sobre isto.
Houve um recorde de cerca de 1000 assinantes no hamster, realizado durante um par de meses, e uma série de flubs, claro, bateu o recorde de todos. E penso que não se deve fazer mais de 50% por mês se se quiser chegar ao topo.
Mas ter em conta o número de sinais que existem. A maioria dos que têm subscritores tem os seus próprios canais/sites desenvolvidos. E se confiar apenas na classificação interna, é uma lotaria.
Só precisa de negociar e é tudo, alguém vai reparar. Por vezes, é claro, não é claro como os sinais são seleccionados, porque parecem ser bons, mas não têm subscritores. Os deslizes no Bigode são normais, mas as pessoas não os param, eles trocam bem.Lembro-me de um sinal com um preço de 100 dólares. Havia cerca de 400 assinantes
Sobre o hamster havia mais de 3000
Cerca de 1000 assinantes foi o recorde no hamster.
Sim, desculpe, cometi um erro, apenas me esqueci. A última captura de ecrã antes dos menos foi registada desta forma
Bem, então, depois dos menos - o pôr-do-sol do sinal
O sucesso do sinal é regular (belas em termos de imagens de monitorização) retiradas. Além disso, um pouco de rádio boca-a-boca em redor dos locais.
O fornecedor do sinal é um moderador
Não gosto deste ponto e desconfio, em geral, há dúvidas de que prevaleça um ambiente honesto na plataforma dos vendedores de sinais, aqueles que negoceiam de forma estável e durante muito tempo quase não têm subscritores, e aqueles que correm grandes riscos e fazem 50-100 por mês por um bom número de subscritores de imagem descem por +1000, então como podem eles ganhar alguma coisa vendendo sinais?
Mas existem serviços alternativos, se tiver realmente algo para mostrar.