Yevhenii Levchenko:

Os tipos da Golden também são incompreensíveis. Mas eles não se tornam convencidos. Um sinal desapareceu, um novo sinal aparece. Embora também seja suposto verificá-los. Mas aqui estão três sinais num só dia, todos com a mesma cara!

Bem, como de costume - há um lugar para nada :) Já houve muitas gavetas como esta.

Vitaliy Voskoboinikov:

Se não o conseguir fazer você mesmo, não deixe que mais ninguém o faça.
 

Para verificar:

Sinais -> MT4 -> no campo "Pesquisa por nome, autor, corretor" introduza: "LegoM" (não completo, mas suficiente);

11 utilizadores diferentes registaram 21 sinais entre o dia 12 e 15 de Fevereiro. Uma boa história (verdade, na maioria são cerca de cinco meses, mas há alguns com uma história mais longa). Na crónica do site (foi assim que encontrei esta empresa), a propósito, há sinais do mesmo corretor, que não são exibidos na procura de Sinais (fornecedores à espera de serem registados como fornecedor).

 
Golden é um pouco obscuro.
o corretor foi concebido para sinais ou algo parecido.
 
Yevhenii Levchenko:

Fui ao website deles. É um pouco tortuoso e com falhas.
Cliquei em "open an account" (abrir uma conta) e recebi um erro.

 
Даниил Минин:

Há provavelmente dias no EA em que ocorreu a paragem. E a EA não está autorizada a negociar nesses dias. É por isso que é tão bem testado na história.
E o facto de ter estado a negociar bem online nos últimos 1,5 meses é apenas uma coincidência.

Eu disse-vos que é apenas um sortudo que tem tido sorte até agora e que não se deparou com uma paragem na perda.

 

A linha de contas com milhões de assinaturas esgotadas foi actualizada - uma nova linha


 
Aleksey Semenov:

investidores a gritar loucamente?

 
Aleksey Semenov:

A linha de contas com milhões de assinaturas vazadas foi actualizada - uma nova linha.


Juntamente com isso, a credibilidade do serviço diminui. Isso faz sentido.

 
Ramiz Mavludov:

Se o comerciante é um idiota, o que é que o serviço tem a ver com isso?
