Renat Akhtyamov:
Se o comerciante é um péssimo comerciante, o que é que o serviço tem a ver com isso?

Isto, claro, não pode ser excluído, o serviço fornece estatísticas e capacidades de análise, que são mais do que suficientes.

Mas o que falta é uma ferramenta tal como um limitador de perdas.

Vê um sinal com um ano de história, o saque foi no máximo 20%, subscreveu e num mês teve 90% de saque, e tem alguma %. É necessária uma restrição na fase de subscrição para evitar tais situações.

Você e eu compreendemos que o serviço não tem nada a ver com isso, mas tente explicar isso a uma pessoa que aqui veio recentemente.

 
Ramiz Mavludov:

É necessário ler a referência para que possa ser mais específico.

Rashid Umarov:

Leia a ficha informativa para que possa falar substantivamente.

Porque não acrescentar um ranking de assinantes bem sucedidos?
Vladimir Baskakov:
Porque não acrescentar um ranking de assinantes bem sucedidos?

Os assinantes bem sucedidos passam sem problemas para a categoria de cliente fiduciário.

 
Ramiz Mavludov:

Ambos compreendemos que o serviço não está envolvido, mas tentamos explicá-lo a um homem que aqui veio recentemente.


Para esta pessoa, tudo já foi escrito nas regras e no fórum 100.500 vezes. Ele escolhe o comerciante e o sinal e todos os riscos estão sobre ele. O que o impede de definir a carga do depósito para 20-40%?

O serviço já prevê a exclusão do sinal da vitrina e o encerramento da assinatura quando o saque exceder 30%.

 
Ivan Rubtsov:


Não falei em esconder o sinal da vitrina no sorteio, não faz sentido para aqueles que já subscreveram.

 
Ramiz Mavludov:

Mas, o que falta é uma ferramenta como, o limitador de perdas.

Aqui está um trecho das regras:

Todos os parâmetros de Subscrição devem ser especificados nas definições do terminal MetaTrader:
  • permissão para copiar níveis de Stop Loss e Take Profit,
  • percentagem de fundos na conta de negociação a ser utilizada para a compra/venda com base nos volumes nas operações comerciais da Fonte de Sinais,
  • a diferença admissível entre o preço de execução e o preço de um negócio a ser copiado na Fonte de Sinais, dentro da qual os sinais de negociação serão executados,
  • O montante mínimo de fundos próprios na conta de negociação em que os sinais de negociação serão cessados e todas as posições serão encerradas.
P.S. - não tão estúpidos assinantes. Restam 2,4 milhões de fundos para os subscritores...
 
Yevhenii Levchenko:


No entanto, acreditava-se que os lucros de mais de 200% por mês eram reais e fiáveis ).
 
Vasiliy Pushkaryov:
Uma vez que pouparam 2,4 milhões, não acreditaram que fosse fiável
 

Não tinha reparado. Há já algum tempo que não verificava esse separador. Isso são boas notícias.


